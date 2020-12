In Trier ist am Dienstagnachmittag ein Auto mit sehr hoher Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone gefahren.

Es gebe mehr als zwei Tote, bestätigte der Sprecher des Polizeipräsidiums Trier, Uwe Konz, dem Tagesspiegel. Außerdem sei der Zustand von mehreren Schwerverletzten kritisch. Der Fahrer des SUV sei festgenommen worden. Es handele sich um einen 51-jährigen Deutschen aus der Region. Auf die Frage nach einem möglichen Anschlag sagte Konz, "wir schließen nichts aus".

Mehrere hundert Einsatzkräfte sicherten am Nachmittag Spuren in der Innenstadt. Die Innenstadt soll bis in die Abendstunden abgeriegelt bleiben. Laut Polizei besteht keine Gefahr mehr.

Der Fahrer sei gegen 13.54 Uhr in die Fußgängerzone gerast, sagte Konz. Zwei Minuten später sei der erste Notruf eingegangen. Kollegen in zwei Polizeifahrzeugen hätten den SUV gestoppt. Der festgenommene Fahrer sei nicht verletzt, aber auch noch nicht vernommen worden.

Fahrer hinterließ eine Spur der Verwüstung

In Sicherheitskreisen war zu hören, im SUV sei Insulin gefunden worden. Möglicherweise sei der Fahrer Diabetiker und habe einen Schock erlitten. Polizeisprecher Konz wollte sich dazu nicht äußern.

Der Bürgermeister der Stadt Trier, Wolfram Leibe, sprach kurz nach der Tat im SWR von mehreren Toten und 15 Verletzten. "Wir haben hier einen Amokfahrer in der Innenstadt", erklärte er. Laut Leibe könnte auch ein Kind unter den Opfern sein. Es gebe mehrere traumatisierte Augenzeugen, berichtete er. Der Fahrer hinterließ eine Spur der Verwüstung, das zeigen Augenzeugenvideos, die auf Twitter kursieren.

Zwei Polizeihubschrauber kreisten nach dem Vorfall über der Stadt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Geländewagen, einen Range Rover.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußerte sich entsetzt über den tödlichen Vorfall. Der Innenminister des Landes ist auf dem Weg in die Stadt. Auch die Bundesregierung bekundete ihr Beileid.

+++ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert +++