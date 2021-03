Sie stürzten sich von Treppen, stocherten mit Drähten in ihrem Unterleib und experimentierten mit Giftmischungen: Quer durch die Geschichte behalfen sich ungeplant Schwangere mit gefährlichen Methoden, wenn es für sie keinen legalen und sicheren Weg gab, eine Schwangerschaft zu beenden.

In der neuen Folge des Gyncast, Dr. Mandy Manglers völlig unzensierter Sprechstunde, geht es jedoch nicht nur um Vergangenes. Denn auch heute stuft die WHO noch rund die Hälfte aller weltweiten Abtreibungen als unsicher ein und in Ländern mit strikten Verbotsregelungen ist die Müttersterblichkeit deutlich erhöht.

Gemeinsam mit den Tagesspiegel-Redakteurinnen Esther Kogelboom und Julia Prosinger bespricht Chefärztin Mangler im Podcast, welche sicheren Methoden der Abtreibung derzeit in Deutschland angewendet werden und wie sie funktionieren. Was geschieht beispielsweise beim Abbruch mit der Pille Mifegyne und warum wird sie in Skandinavien, Großbritannien und der Schweiz so viel häufiger eingesetzt als in Deutschland?

Welche Nebenwirkungen können auftreten und ist die Blutung schmerzhaft? Für wen und in welcher Woche ist eher eine Absaugung mit Vollnarkose oder lokaler Betäubung geeignet und was versteht man unter einer „Kürretage“? Wer trägt die Kosten?

Außerdem machen die drei Podcasterinnen in ihrer zweiten Folge zum Thema Abtreibung den Fakten-Check der populärsten Mythen rund um Schwangerschaftsabbrüche: Erhöhen Abtreibungen das Risiko unfruchtbar zu werden oder Brustkrebs zu bekommen? Spürt der Embryo Schmerzen? Gibt es das „Post-Abtreibungs-Syndrom“ überhaupt, wonach angeblich Abtreibungen psychische Probleme verursachen? Zerstören Abbrüche wirklich die Partnerschaft? Und warum sollte man Studien zum Thema besonders kritisch lesen?

Zusätzlich widmet sich die neue Folge Abbrüchen weltweit: vom grausamen Recht in El Salvador, wo Frauen auch für Fehlgeburten verantwortlich gemacht werden, bis zu den liberalen Regelungen der Niederlande, in die Schwangere aus aller Welt reisen. Wie ergeht es den Pol:innen nach der erneuten Verschärfung ihres Abtreibungsrechts und wo finden sie in Berlin Hilfe? Und was lässt sich aus Kanadas unbegrenztem Zugang lernen? Hören Sie rein!

Empfehlungen zum Hören und Lesen

Kristina Hänel hat unter dem Pseudonym Andrea Vogelsang ein tolles Buch geschrieben, zu dem sie heute stehen kann: Die Höhle der Löwin. Geschichten einer Ärztin über Abtreibung. Anthologie (Ulrike Helmer Verlag).

Die französische Journalistin und Schriftstellerin Benoîte Groult beschreibt in ihrer Autobiografie (Meine Befreiung) auch eine Selbstabtreibung.

Doctors for choice setzen sich für eine Legalisierung von Abtreibungen ein und klären in ihrer neuen Kampagne auf. Außerdem haben sie ein Modell-Projekt für telemedizinisch betreute Abbrüche zu Hause gestartet.

Beim Podcast „The Abortion Diary“ kommen ganz unterschiedliche Menschen mit ihrer Geschichte von Abtreibung zu Wort.

Um den Film "Never Rarely Sometimes Always" ist in der Oscar-Academy ein Streit entbrannt.

Die Medizingeschichte der Abtreibung hat Robert Jütte in diesem Buch aufgeschrieben.

Verantwortlich für Schnitt und Produktion des „Gyncast“: Markus Lücker.

Folgen Sie dem Gyncast auf Instagram!

Den Tagesspiegel-Podcast "Gyncast" finden Sie auch auf Spotify und Apple Podcasts.

