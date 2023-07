Unwetter am Wochenende in ganz Deutschland Wetterdienst warnt vor kräftigen Gewittern mit Hagel und schweren Sturmböen

Wer an diesem Wochenende einen Badeausflug geplant hat, muss dafür möglicherweise nicht extra an den See fahren: Der Juli wird sich am Samstag und Sonntag mit viel Niederschlag verabschieden, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner jüngsten Vorhersage.

Was für Berlin und Brandenburg gilt, sieht im Rest der Republik kaum besser aus:

Deutschland unter Gewittern: Die Wetterkarte für Samstag, 17 Uhr © Deutscher Wetterdienst DWD

Gewitter am Samstag

Am Samstag werden vielerorts teils kräftige Gewitter erwartet – lokal eng begrenzt, mit Starkregen, kleinem Hagel und stürmischen Böen .

erwartet – lokal eng begrenzt, mit . Dabei wird vereinzelt eine unwetterartige Entwicklungen mit heftigem Starkregen und schweren Sturmböen nicht ausgeschlossen.

In diesen Städten drohen am Samstag Gewitter:

Kiel: abends Gewitter

Münster: nachmittags Gewitter

Bremen: abends Gewitter

Hamburg: abends Gewitter

Köln: nachmittags Gewitter

Düsseldorf: nachmittags Gewitter

Frankfurt am Main: nachmittags Gewitter

Erfurt: nachmittags Gewitter

Hannover: nachmittags Gewitter

Berlin: abends Gewitter

Cottbus: nachmittags Gewitter

Dresden: nachmittags Gewitter

Fichtelberg: nachmittags Gewitter

Leipzig: nachmittags Gewitter

Frankfurt/Oder: nachmittags Gewitter

Gera: nachmittags Gewitter

Potsdam: nachmittags und abends Gewitter

Rheinstetten: nachmittags Gewitter

München: abends Gewitter

Augsburg: abends Gewitter

Stötten: nachmittags und abends Gewitter

Stuttgart: nachmittags Gewitter

Konstanz: nachmittags und abends Gewitter

Freiburg: nachmittags Gewitter

Quelle: Wetteronline.de

Warum Gewitter-Vorhersagen oft ungenau sind Der genaue Ort eines Gewitters (Stadt oder Gemeinde) kann erst ein bis zwei Stunden vorher mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmt werden. Grund: Die Vorhersagemodelle sind nicht kleinräumig genug, die Bildung und Verlagerung von Gewittern ist chaotisch.

Quelle: Andreas Friedrich, Tornadobeauftragter des Deutschen Wetterdienstes

Gewitter am Sonntag