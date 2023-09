Warntag 2024 Der Termin für den nächsten bundesweiten Probealarm steht schon fest

Am vergangenen Donnerstag heulten zum bundesweiten Warntag gegen 11 Uhr landesweit nicht nur einige Sirenen, sondern auch Handys schlugen Alarm – auch wenn das Gerät zuvor auf stumm geschaltet wurde.

Der Probealarm erreichte die Bürgerinnen und Bürger am 14. September 2023 via Smartphone teilweise sogar überpünktlich um 10.59 Uhr. Mithilfe einer Push-Benachrichtigung über das sogenannte Cell-Broadcast-System wollte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) testen, wie gut (oder schlecht) Warnungen an die Bevölkerung im Ernstfall funktionieren.

Eine erste Bilanz nach dem Warntag 2023 fällt positiv aus. Dem BBK zufolge hätten die Warnsysteme „zuverlässig funktioniert“. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärte, die Warnsysteme hätten „den großen Stresstest bestanden“. Doch längst nicht alle Menschen aus der Bevölkerung bekamen den Probealarm mit. Wo kann man Feedback abgeben, wenn das Handy stumm blieb? Und wann findet der nächste Warntag statt? Wir klären die wichtigsten Fragen

Wann findet der nächste bundesweite Warntag 2024 statt? Dem BBK zufolge findet der bundesweite Warntag jährlich immer am „zweiten Donnerstag im September“ statt. Der nächste landesweite Probealarm ist also geplant für den: 12. September 2024

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Bundesamt bittet um Feedback

Um die Bevölkerung im Ernstfall ausreichend schützen zu können, testet das BBK jedes Jahr am bundesweiten Warntag, ob die gängigen Warnmittel funktionieren.

So sollen beim Probealarm etwa Sirenen heulen, Handys Alarm schlagen oder Benachrichtigungen via Infotafeln erscheinen. Manche Bundesbürger haben am vergangenen Freitag allerdings keinerlei Warnung erhalten.

In einem Online-Formular auf der Webseite des BBK sammelt das Bundesamt Feedback aus der Bevölkerung, um sich stetig zu verbessern. Wer also keine Warnung erhalten hat, kann das der zuständigen Behörde in dieser Umfrage mitteilen. Die Bearbeitung des Fragebogens soll etwa 10 Minuten in Anspruch nehmen.

Handys und Sirenen blieben stumm? Jetzt Feedback abgeben Hier können Sie ihr Feedback zum diesjährigen Warntag abgeben: Umfrage zum bundesweiten Warntag 2023 vom BBK

Bundesweiter Warntag: Wie schlug das Handy Alarm?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte die Warnung am 14. September mithilfe des Cell-Broadcast-Systems als Push-Nachricht verschickt.

Das heißt konkret, dass die Meldung am Warntag um 11 Uhr in einem Pop-Up-Fenster auf dem Display des Handys erscheinen sollte.

Wann fand der Warntag 2023 statt? Der bundesweite Warntag fand am 14. September 2023 (Donnerstag) statt. Der Probealarm begann gegen 11 Uhr, die Entwarnung erfolgte gegen 11:45 Uhr.

Zudem sollte das Handy vibrieren und einen Alarmton in maximaler Lautstärke von sich geben. Das berichtete ein Sprecher des BBK dem Tagesspiegel auf Anfrage im Vorfeld des Warntages.

Warntag 2023: Wie äußerte sich der Handy-Alarm? Am bundesweiten Warntag hat das BBK via Cell-Broadcast-System gegen 11 Uhr eine Nachricht verschickt. Die Warnung hätte folgende Punkte beinhalten müssen: Eine Textnachricht im Pop-Up-Fenster

Einen Alarmton in maximaler Lautstärke

in maximaler Lautstärke Vibration des Handys

des Handys Je nach Gerät: Lautes Vorlesen der Textnachricht So sah die Warnmeldung beim letzten bundesweiten Warntag am 8. Dezember 2022 aus. © Seeliger/Imago

Was passiert, wenn das Handy am Warntag auf stumm geschaltet wurde?

Das BBK teilte auf Tagesspiegel-Anfrage im Vorfeld des Warntages mit, dass die Warnmeldung auch ausgegeben werden sollte, wenn das Handy zuvor auf lautlos oder leise gestellt wurde.

In dem Fall sollte der Alarmton in voller Gerätelautstärke ausgespielt werden. Darüber hinaus sollte das Gerät vibrieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Und wenn das Handy im Flugmodus war?

War das Gerät komplett ausgeschaltet oder wurde es zuvor in den Flugmodus versetzt, dannkonnte via Cell-Broadcast-Verfahren auch keine Warnung empfangen werden. Entsprechend sist der Alarm dann auch nicht angesprungen.

Die Entwarnung sollte am 14. September gegen 11:45 Uhr ausgelöst werden. Dabei sollte die Entwarnung in der Regel über die Warnmittel und Endgeräte erfolgen, „an die zuvor auch die Warnung versendet wurde“, so der BBK-Sprecher. Über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast könne derzeit „noch keine Entwarnung versendet werden“, hieß es weiter.

Konnten alle Handys die Warnung empfangen?

Nein. Denn für den Empfang der Warnmeldung müssen einige technische Grundvoraussetzungen gegeben sein.

So können beispielsweise ältere Geräte oder Handys mit einem veralteten Betriebssystem nicht vom neuen Cell-Broadcast-System des BBK angesteuert werden. Eine Auswahl von empfangsfähigen Handytypen hat das Bundesamt auf seiner Webseite veröffentlicht (Stand: April 2023).

Ab welchem Betriebssystem kann man Warnungen empfangen? Um Cell-Broadcast-Nachrichten empfangen zu können, sollten dem BBK zufolge auf dem Handy folgende Betriebssystem-Versionen installiert sein: iOS (Apple) ab Version 16.1

(Apple) ab Version 16.1 Android (Google) ab Version 11

Zudem sollte das Handy via Mobilfunkanbieter in einem empfangsbereiten Zustand und mit einer aktivierten SIM-Karte ausgestattet sein.

Hat das Bundesamt meine Handynummer?

Entwarnung: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat keine Telefonlisten vorliegen, in der Personen samt ihrer Handynummern verzeichnet sind. Entsprechend hat das BBK auch nicht Ihre persönliche Handynummer.

Beim Cell-Broadcast-Verfahren des BBK werden Warnmeldungen generell an alle empfangsfähigen Geräte geschickt, die sich in einer sogenannten Funkzelle (also in einem Abschnitt des Mobilfunknetzes) befinden.

Wann wird die Cell-Broadcast-Warnung nicht übertragen? Bei älteren Handytypen

Bei älteren Betriebssystemen

Wenn das Handy ausgeschaltet ist

ist Wenn das Handy im Flugmodus ist

ist Wenn sich das Handy nicht in einer Funkzelle befindet

Am 14. September 2023 kommt anlässlich des bundesweiten Warntages eine Test-Warnung per Cell Broadcast aufs Smartphone. © Zacharie Scheurer/dpa

Das BBK weist auf seinen Service-Seiten darauf hin, dass das Cell-Broadcast-Verfahren datenschutzkonform sei: „Für die Aussendung von Cell-Broadcast-Nachrichten werden keine personenbezogenen Daten erhoben oder verarbeitet.“ Demnach werden die Warnungen an alle empfangsbereiten Mobilfunkendgeräte gesendet, die die technischen Voraussetzungen erfüllen – die Daten der Empfänger seien weder bekannt noch werden sie erfasst.

Musste man Cell Broadcast vorher aktivieren, um eine Meldung zu bekommen?

Bei neueren Handys (mit aktuellem Betriebssystem) sollte das Cell-Broadcast-System voreingestellt und damit bereits aktiviert sein.

Je nach Gerätehersteller und Handytyp kann es allerdings vorkommen, dass man als Nutzer sogenannte „gerätespezifische Einstellungen“ vornehmen muss, um Meldungen via Cell Broadcast zu erhalten. Das heißt, dass man bei einigen Handys vorher zwingend die Notfallwarnungen aktivieren muss.

Warum gibt es den bundesweiten Warntag überhaupt?

Am 14. September sollte durchgespielt werden, wie gut oder schlecht die deutsche Bevölkerung im Fall von Katastrophen, bei Kriegseintritt oder in akuten Gefahrenlagen gewarnt wird.

Hierfür sollten zum bundesweiten Warntag landesweit die Sirenen heulen, Anzeigentafeln leuchten und Handys Alarm schlagen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, setzte das BBK auch in diesem Jahr wieder auf den sogenannten Warnmittelmix.

Warnmittelmix mit Sirenen: Wie wurde die Bevölkerung am 14. September gewarnt? via Cell-Broadcast-Nachricht (Push-Meldung)

via Warn-Apps (Nina, Katwarn, Biwapp ect.)

via Radio

via TV

via Sirenen

via Informationstafeln (in Städten, auf Bahnhöfen und in Zügen der Deutschen Bahn) Eine Informationstafel mit einer Probewarnung zum bundesweiten Warntag am 10. September 2020. © Jens Kalaene/dpa

Wie erfolgreich war der Warntag 2022?

Beim bundesweiten Warntag am 8. Dezember 2022 erhielten dem BBK zufolge immerhin neun von zehn Menschen eine Warnung. In der abschließenden Auswertung des Bundesamtes zum Warntag hieß es hierzu: „Über 90 Prozent der Befragten haben mindestens eine Probewarnung erhalten. Der Großteil der Befragten erhielt die Probewarnung pünktlich um 11:00 Uhr.“

Der bundesweite Warntag 2022 war ein Erfolg. Auswertung des BBK zum Warntag 2022 (pdf)

Allerdings gaben demnach auch 90 Prozent aller Befragten an, dass sie bereits vor dem Probealarm von dem Warntag wussten. Diese Personen waren demnach mutmaßlich sensibilisiert und haben möglicherweise sogar nach Warnungen Ausschau gehalten.

Beim Warntag 2022 wurden 53,7 Prozent aller Befragten von einer Cell-Broadcast-Nachricht informiert. Bei immerhin 50,8 Prozent schlug eine Warn-App an. Sirenengeheul wurde von knapp 48 Prozent aller Befragten wahrgenommen.

Warum wurde Cell Broadcast eingeführt? Anlass für die Einführung von Cell Broadcast in Deutschland war die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Sommer 2021 mit mehr als 180 Toten. Die Staatssekretärin des Bundesinnenministeriums, Juliane Seifert, wertete die Warnungen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur auch vor dem Hintergrund des Klimawandels als wichtig. Es gebe „keinen Anlass davon auszugehen, dass die Extremwetterereignisse nachlassen werden“. Ein Feuerwehrmann steht im Juli 2021 im Dorf Mayschoß vor einem völlig zerstörten Haus. © Boris Roessler/dpa

Warn-Apps: Eine gute Ergänzung zu Cell Broadcast

Neben dem neuen Cell-Broadcast-System können bundesweite Warnungen generell auch via App verschickt werden. Solche speziellen Warn-Apps werden entweder vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, von den Städten und Bundesländern oder auch von kommerziellen Anbietern angeboten.

Das BBK betonte auf Anfrage des Tagesspiegels, dass Warnmeldungen über Cell Broadcast weniger Informationen über die Katastrophe bereitstellen, als das beispielsweise bei Warnapps der Fall ist. Das liegt unter anderem daran, dass die maximale Zeichenlänge bei Cell-Broadcast-Meldungen auf 500 Zeichen begrenzt ist.

Konkrete Handlungsempfehlungen in Gefahrensituationen, Notfalltipps oder nähere Informationen zur Katastrophe können entsprechend eher von Warn-Apps bereitgestellt werden. Zudem werde das Cell-Broadcast-Verfahren nicht von allen Geräten unterstützt.

Wenn Sie sichergehen wollen, eine Probewarnung auch über Ihr Handy zu erhalten, dann laden Sie die Warn-App NINA herunter und abonnieren Sie mindestens einen Ort bzw. aktivieren Sie „Aktuellen Standort“. Sprecher des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Warn-Apps im Vergleich

Warn-App „Nina“ Kostenlose „Notfall-Informations- und Nachrichten-App“ des Bundes

Erhältlich im App-Store „Google Play“ (Android-Geräte) oder im „App-Store“ von Apple (iOS-Geräte)

Anbieter: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Beinhaltet: Katastrophen, Gefahrstoffausbreitung, Großbrände, Bombenfunde, Wetterwarnungen, Hochwasserwarnungen

Katastrophen, Gefahrstoffausbreitung, Großbrände, Bombenfunde, Wetterwarnungen, Hochwasserwarnungen Besonderheiten: Offizielle App des BBK für Katastrophen von nationaler Bedeutung. Nutzer können Infos zu bestimmten Gebieten und Städten abonnieren. In mehreren Sprachen erhältlich (auch in einfacher Sprache). In den „Notfalltipps“ gibt es Handlungsempfehlungen für den Ernstfall.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Warn-App „Katwarn“ Kostenloses Warn- und Informationssystem

Erhältlich im App-Store „Google Play“ (Android-Geräte) oder im „App-Store“ von Apple (iOS-Geräte)

Anbieter: Fraunhofer-Gesellschaft

Fraunhofer-Gesellschaft Beinhaltet: Katastrophen, Großbrände, Bombenfunde, Wetterwarnungen, Hochwasserwarnungen, Polizeieinsätze

Katastrophen, Großbrände, Bombenfunde, Wetterwarnungen, Hochwasserwarnungen, Polizeieinsätze Besonderheiten: Verschickt offizielle Warninformationen von Behörden, Einrichtungen und Rettungsstellen. Kann auch zu bestimmten Themen und Großveranstaltungen warnen (beispielsweise gesperrte Eingänge bei Festivals, Andrang beim Oktoberfest). Ruft zusätzlich die Informationen von der Nina-App ab. Auch im Ausland nutzbar (für Urlaubs- oder Geschäftsreisen)