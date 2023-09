Wer entführte Inga Gehricke? Das vermisste Mädchen und das leere Verlies

Am Sonnabend, dem 2. Mai 2015, will Familie Gehricke grillen. Den Tag haben die Eltern und ihre vier Kinder auf einem Hof bei Stendal in Sachsen-Anhalt verbracht. Bevor sie nach Hause fahren, möchten sie noch mit Freunden im Garten zu Abend essen. Die Kinder bringen Getränke zum nahen Grillplatz, Victoria Gehricke, die Mutter, kann sie durchs Küchenfenster sehen. Doch gegen 18.45 Uhr bemerkt sie, dass ihre fünf Jahre alte Tochter Inga fehlt. Die Familie sucht den Hof und den angrenzenden Wald ab. Inga bleibt verschwunden.