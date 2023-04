Zwischen Trotz und Entsetzen Springer am Tag 1 nach dem Döpfner-Gau

Aufgenommen ist das Video im „Journalisten-Club“ in der 19. Etage, Axel-Springer-Straße 65 in Berlin, Springer-Hochhaus, im September 2020. Es fielen die Worte: „Mathias, es ist so weit, die Verträge sind fertig. Du wirst mein Nachfolger.“

Friede Springer – die Witwe Axel Cäsar Springers – macht den Verkauf von Konzernaktien im Wert von einer Viertelmilliarde Euro an den Vorstandsvorsitzenden Döpfner öffentlich und auch das Geschenk von Anteilen im Wert von etwa einer Milliarde.

Döpfner gehört nun ein knappes Viertel des Medien-Konzerns, Friede Springer noch ein gutes, die aber ihre Stimmrechte an Döpfner übertragen hat. Knapp die Hälfte gehört nordamerikanischen Investmentfonds.

Die Youtube-Erklärung ist die Fortsetzung einer acht Jahre zuvor verkündeten Nachricht. 2012, an Ihrem 70. Geburtstag, schenkte Friede Springer Vorstandschef Mathias Döpfner Aktien im Wert von mehr als 70 Millionen Euro. Der Deal machte ihn zum bestbezahlten Manager der deutschen Wirtschaft. Ihr Verhältnis gilt als innig.

Wäre er nicht Miteigentümer, dann wäre er weg. Ein Mitarbeiter der „Welt“

Döpfner und Friede Springer sitzen im September 2022 also an einem Tisch gegenüber, holzvertäfelte Wände im Hintergrund, die aus dem Gebäude der Londoner „Times“ stammen sollen. Er sagt: „Mir fehlen da immer noch manchmal ein bisschen die Worte, wenn man jetzt so spürt, dass das tatsächlich konkret wird.“

Fehlen sie ihm immer noch? Die Wochenzeitung „Die Zeit“ veröffentlichte am Donnerstag Textnachrichten Döpfners – von 2016 bis zum November 2022 war er auch Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger – an den inneren Führungskreis. Die Worte fehlen Döpfner nicht. Er hat möglicherweise zu viel davon.

Einige entscheidende soll er an den Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre geschickt haben, ein offenbar ehemals enger Freund Döpfners. Im Jahr 2021 zitierte die „New York Times“ eine Textnachricht Döpfners an Stuckrad-Barre, in welcher Döpfner den „Bild“-Zeitungs-Chef Julian Reichelt als „letzten und einzigen Journalisten in Deutschland“ bezeichnete, der noch mutig gegen den „neuen DDR-Obrigkeitsstaat“ aufbegehre.

Fast alle anderen seien zu „Propaganda Assistenten“ geworden. Reichelt, so heißt es im Springer-Verlag, habe seine herausgehobene Stellung im Unternehmen missbraucht und etliche Affären mit ihm untergebenen Verlagsmitarbeiterinnen gehabt.

Der Unmut in den Redaktionen ist groß

Und nun zitiert die „Zeit“ aus weiteren Textnachrichten von Döpfner im Springer-Führungskreis:

„Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig.“

Oder: „Mein Kompass geht so: Menschenrechte – keine Kompromisse. Rechtsstaat – zero tolerance und alles für die reine Lehre. Lebensstil ((was Ficken und solche Sachen betrifft – Fritz zwo: jeder soll nach seiner Fasson (oder facon)...))“

Oder, eine Nachricht an Julian Reichelt angesichts eines kritischen „Bild“-Kommentars zu Angela Merkels Corona-Politik 2020: „Deinen Kommentar unterschreibe ich in jeden Satz mit Blut. Ich fürchte, den Mainstream trefft ihr nicht. Zu viele sind begeistert. So emotional. So bodenständig. So ehrlich. So toll. Sie wird dafür gefeiert. Gerade, weil sie wie immer nichts gesagt hat. Es ist zum heulen.“

Und, offenbar genau wegen dieses Kommentars: „Friede wird dich anrufen. Sie ist – wie zu erwarten war – empört über Kommentar.“

Die „Bild“ berichtet am Samstag auf der dritten Seite

Hat diese „Zeit“-Veröffentlichung – das Medium gehört wie der Tagesspiegel zum Holtzbrinck-Konzern – das Zeug, das Verhältnis von Friede Springer zu Döpfner zu zerstören? Sie ist eine Freundin Angela Merkels, über die er mehrfach schrieb, unter anderem angeblich dies: „Das Land hat jeden Kompass verloren. Und M den Verstand. Sie ist ein sargnagel der Demokratie.“

Das Verhältnis zu den zum Konzern gehörenden Redaktionen scheint zumindest angegriffen. Ein „Welt“-Reporter teilte auf Twitter mit: „Meine Eltern stammten aus dem Osten. Sie blieben auch im Westen ‚Ossis‘. Darauf und auf meine ostdeutschen Wurzeln war ich noch nie so stolz wie heute.“

Ein anderer Redakteur schrieb auf dem Kurznachrichtendienst: „Bin der erste in meiner Ossi-Familie, der Journalist geworden ist. Besonders mein kürzlich verstorbener Stahlwerker-Opa war stolz wie Bolle. Und ich bin es auch.“

Eine Redakteurin: „Ich bin No 1 mit akademischen Titeln in meiner Ossi-Familie. Etwas, das ich ohne meine Eltern und Großeltern nicht geschafft hätte. Eine Leistung, die zu wenig gewürdigt wird.“

Ulf Poschardt versucht, die Gemüter zu beruhigen

Die Stimmung bei „Bild“: „Alle sind enttäuscht, entsetzt, schockiert“, sagt eine Mitarbeiterin. Insgesamt soll der Unmut groß sein.

Die neue Chefredakteurin Marion Horn, erst kürzlich von Döpfner zurückgeholt, entschied nach Tagesspiegel-Informationen am Freitag um zehn Uhr in der „Bild“-Konferenz, man werde in der Samstagsausgabe auf der dritten Seite über Döpfner so berichten, als sei er der Vorsitzende eines anderen großen Unternehmens, etwa der Bahn. Bereits am Vortag hatte sie den „Bild“-Leuten versichert, von Döpfner in über zwanzig Jahren bei Springer niemals Anweisungen von der Konzernspitze erhalten zu haben.

Geschasst und dann wiedergeholt: Marion Horn, früher Chefin der „Bild am Sonntag“, jetzt Vorsitzende der Chefredaktionen der „Bild“-Gruppe. © Matti Hillig

Im internen „Bild“-Newsletter an die Mitarbeiter schrieb Horn: „Journalistische Unabhängigkeit und Freiheit ist das, was BILD ausmacht. Unsere Geschichten bei BILD entscheiden wir und das ist unsere große Stärke.“

Bei der täglichen Morgenkonferenz der „Welt“ unter Leitung von Chefredakteur Ulf Poschardt waren die Döpfner-Äußerungen auch am Freitag das dominierende Thema. Mitarbeiter stellten kritische Fragen zu Döpfners Ossi-Herabsetzungen. Als Journalist oder Journalistin bei Springer mache einem das schlechte Image des Verlags ohnehin zu schaffen, lautete der Tenor, nun würden die Arbeitsbedingungen noch schlechter. Nur ein Redakteur forderte Solidarität mit Döpfner.

„Ich habe natürlich keinerlei Vorurteile gegen Menschen aus dem Osten Deutschlands. Mathias Döpfner

Chefredakteur Poschardt versucht in Gesprächen in einzelnen Ressorts, die Gemüter zu beruhigen. Poschardt hatte bereits am Donnerstag in der Konferenz betont, bei der „Welt“ gelte das Chefredakteursprinzip, wonach diese autonom und ohne Rücksicht auf den Verlag entscheiden. Ein „Welt“-Mann sagte zur Zukunft Döpfners als Konzern-Lenker: „Wäre er nicht Miteigentümer, dann wäre er weg.“

Als möglicher Urheber der „Zeit“-Veröffentlichung fällt immer wieder der Name von Julian Reichelt. „Der sitzt auf einem Berg von Korrespondenz“, sagt ein Insider. „Das ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft.“ Döpfner bereue inzwischen sein großes Vertrauen in den ehemaligen „Bild“-Chefredakteur.

Größer noch als die Sorgen um die Reputation in Ostdeutschland ist bei „Bild“-Mitarbeitern und im Springer-Konzern die Verärgerung über Reichelt. „Das ist die reine Zerstörungswut, damit hat er immer gedroht“, heißt es. „Reichelt ist ein Manipulator, der bei seinem Rachefeldzug jegliche Skrupel verloren hat“.

Mathias Döpfner und Friede Springer beim Abendessen zu Ehren von Joachim Gauck anlässlich seines 80. Geburtstags im Schloss Bellevue. © picture alliance / Geisler-Fotopress/Matthias Wehnert/Geisler-Fotopress

In einer Erklärung am Donnerstagabend im Springer-Intranet hatte sich Döpfner unter anderem über „aus dem Zusammenhang gerissene Text- und Gesprächsschnipsel“ beklagt. „Ich habe natürlich keinerlei Vorurteile gegen Menschen aus dem Osten Deutschlands. Aber ich bin seit Jahrzehnten enttäuscht und besorgt, dass nicht wenige Wähler in den neuen Bundesländern von ganz links nach ganz rechts geschwenkt sind.“

Dass Döpfner wegen des Chat-Leaks vom US-amerikanischen Investmentfonds KKR als auch den kanadischen Investoren nun zum Rücktritt gezwungen wird, wird innerhalb des Konzerns bezweifelt. Bei den nordamerikanischen Investoren werde nicht ernsthaft die Döpfner-Frage gestellt. „Die haben ein rein monetäres Interesse“, heißt es. Für sie ist es wichtiger, ob „Bild“ unter der neuen Führung von Robert Schneider und Marion Horn über genügend Digitalexpertise verfügt.

Döpfner sei zudem „alles andere als amtsmüde“, heißt es aus seinem direkten Umfeld. Gerade jetzt sei er extrem engagiert. Zudem sei Döpfner trotz seines Vermögens keinesfalls abgehoben. „Ihm ist es wichtiger zu zeigen, dass der Journalismus in Zeiten der Digitalisierung noch eine Zukunft hat, als ein Bild von Baselitz zu kaufen.“

Am Mittwoch erscheint Stuckrad-Barres Roman

Und was ist mit dem Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre? Am kommenden Mittwoch erscheint dessen Buch „Noch wach?“, das vor dem Hintergrund der veröffentlichten Döpfner-Aussagen zusätzliche Brisanz bekommen hat.

Benjamin von Stuckrad-Barre auf dem roten Teppich beim Grand Opening des Montblanc Hauses in Hamburg. © IMAGO/Eventpress Golejewski

Von dem Roman heißt es, er sei womöglich ein Schlüsselroman aus der Medienbranche, einer, in dem nicht nur die MeToo-Julian-Reichelt-Geschichte miterzählt wird, sondern auch das Ende von Stuckrad-Barres Freundschaft mit Mathias Döpfner. Stuckrad-Barre hatte lange für die Zeitungen des Springer-Verlags geschrieben, war gut bekannt mit Döpfner.

Nun geht im Springer-Hochhaus die Angst um, dass sich vieles aus dem privaten SMS- und E-Mailverkehr zwischen Stuckrad-Barre und Döpfner auch in „Noch wach?“ wiederfindet, natürlich fiktionalisiert. Aber womöglich doch so, dass sich Figuren und Zitate zurückverfolgen und zuordnen lassen, dass der Roman den Charakter einer Enthüllungsgeschichte hat. Verlag und Autor haben jedenfalls die Spekulationen gleichermaßen geschickt wie gezielt angeheizt.

Dessen Veröffentlichung wurde noch einmal verschoben, mutmaßlich dauerte die juristische Prüfung länger als gedacht. Dann verkündete der Verlag schließlich den Veröffentlichungstermin in einer gesonderten Mitteilung und lieferte dazu Cover, Titel und Inhaltsangabe. Auf dem Cover ist ein Gebäude zu sehen, das an die Fassade des Springer-Hochhauses erinnert.