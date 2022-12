Aus „Affenpocken“ werden MPox Der diskriminierende Name hat ausgedient

Namen machen Seuchen – und Angst davor. Der „Schwarze Tod“ – die Pest – versetzte im Mittelalter die Menschen in blanke Panik. Zu recht, war die Pest zu jener Zeit eine tödliche Geißel. Eher zu Unrecht wird die Omikron-Variante BQ 1.1. auch als „Cerberus – Höllenhund“ betitelt. Macht sich gut in Schlagzeilen, ist aber falsch, sorgt diese Variante des Virus doch eher für mildere Krankheitsverläufe, als ihre Vorgänger.

Namen schüren wohl auch die Vorsicht. Sicher wäre es leichter gewesen, die Menschen zu überzeugen, sich vor Corona zu schützen, hätte man die Krankheit „Lungenseuche“ oder „Fledermauspest“ genannt. Und das wäre sogar korrekt, haben doch Fledermäuse mutmaßlich die ursprüngliche Coronavariante auf den Menschen übertragen.

Namen von Krankheiten können aber auch Diskriminierung schüren. Vor allem wenn sie falsch sind, so wie bei den sogenannten „Affenpocken“, einer neuen Variante der Pocken. Auch sie sind vom Tier auf den Menschen übergesprungen, möglicherweis von Nagetieren. Aber sicher nicht vom Affen, in denen Forscher in den 1950er Jahren den Erreger fanden.

Hauptsächlich waren zunächst Männer, die Sex mit Männern haben, die Hauptbetroffenen des 2022er Ausbruchs in Europa und Nordamerika. Und so schaffte es die Wortkombination „Affenpocken“ und „Schwule“ in viele Überschriften und Social-Media-Posts. Homo- und bisexuelle Männer bekamen über den Umweg „Affenpocken“, einer primitiv konnotierten Krankheit, eine Art Igitt-Etikett angeheftet. So wie schon einmal in den 1980er Jahren mit Aids.

Doch schnell machte sich bei den „Affenpocken“ Sensibilität für die Wirkung der Bezeichnung bemerkbar. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler benutzen immer öfter die wissenschaftliche Bezeichnung MPXV - Monkeypox. Was erst einmal nur „Affenpocken“ auf Englisch bedeutet. Daraus wurde MPXV, das Monkeypox-Virus. Die WHO macht mit ihrem Beschluss, die „Affen“ zu streichen und die Erkrankung einfach mpox zu nennen, diese Sprachsensibilität nun amtlich. Eine richtige und irgendwie auch erstaunlich schnelle Entscheidung.

Zur Startseite