Die gute Frage Warum brennt Desinfektionsspray in einer Wunde?

Das Kind stolpert und fällt aufs Knie: eine Schürfwunde, ein bisschen Blut fließt. Das desinfizieren wir gleich mal, sagt der Vater, zückt das Spray – und das Kind muss noch einen kleinen Schmerz aushalten: Das Desinfektionsmittel brennt in der Wunde.

„Das hat mit sogenannten Vanilloid-Rezeptoren in der Haut zu tun“, sagt Martin Hartmann, Oberarzt an der Hautklinik des Universitätsklinikums Heidelberg. Das sind eigentlich Hitzerezeptoren, die den Körper durch Schmerzreize vor Verbrennungen warnen sollen, wenn die Haut heißer als etwa 40 Grad wird. Auch dann brennt und schmerzt es.

Diese Rezeptoren befinden sich eigentlich in etwas tieferen Hautschichten. In einer Wunde liegen sie aber offen und kommen dadurch mit dem Alkohol in Kontakt, der für die keimtötende Wirkung vieler Desinfektionsmittel sorgt. Es entsteht zwar keine Hitze, der Alkohol aktiviert die Rezeptoren aber trotzdem, so dass sie auch bei niedriger Temperatur Schmerzreize senden.

Bei einem aufgekratzten Mückenstich ist Desinfektionsspray übertrieben

Muss es also in den Wunde beim Desinfizieren ein bisschen brennen, damit das Mittel wirkt, wie oft behauptet wird? „Darüber kann man streiten“, sagt Hartmann. Der leichte Schmerz zeige zwar, dass das Spray in den Wunde angekommen ist. Mit dessen Wirkung habe er aber nicht direkt zu tun: „Der Alkohol brennt und er desinfiziert – aber er desinfiziert nicht, weil er brennt, das ist nur ein Nebeneffekt.“

Bleibt noch die Frage, wann welche Wunde überhaupt desinfiziert werden sollte. „Wenn jemand nicht immungeschwächt ist, fände ich es übertrieben, wenn man jeden aufgekratzten Mückenstich einsprüht, obwohl es auch nicht wirklich schadet“, sagt der Hautarzt.

Ist eine Wunde aber großflächiger oder tiefer, sei es auf jeden Fall sinnvoll, sie zu desinfizieren, um eine Besiedlung mit Entzündungskeimen möglichst zu verhindern, sagt Hartmann. Auch wenn es kurz schmerzt.

