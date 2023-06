Plötzlich geht die Puste aus Das können Sie tun gegen schwere Asthmaanfälle

Ohne seine Lunge wäre ein Mensch nicht lebensfähig. Acht Liter frische Luft atmen Erwachsene pro Minute ein. Mit jedem der rund 15 Atemzüge in dieser Zeit strömt sauerstoffreiche Luft über Mund, Luftröhre und Bronchien in das Lungengewebe. Dort gelangt der Sauerstoff über die Lungenbläschen ins Blut und wird gegen Kohlendioxid ausgetauscht. Das Blut transportiert den Sauerstoff zu Muskel- und Nervenzellen, wo er gemeinsam mit Kohlenhydraten in Energie umgewandelt wird.