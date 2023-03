Hochgezogene Augenbrauen Kylie Jenner, Hailey Bieber und Selena Gomez haben Zoff bei TikTok

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Rest der Welt. Zumindest, wenn die Streitenden Selena Gomez und Kylie Jenner heißen.

Das Interesse ist unter anderem auch deswegen so groß, weil die Influencerin Jenner und die Schauspielerin und Sängerin Gomez als die maximalen Konkurrentinnen gelten. Jedenfalls, was die Zahl ihrer Follower auf der Social-Media-App Instagram betrifft. Lange war hier Kylie mit 381 Millionen die Frau mit den meisten Fans, kürzlich aber überholte Selena sie und rangierte mit 390 Millionen an der Spitze.

Was ist passiert? Ende Februar postete Gomez einen Video-Clip auf TikTok und zeigte sich ganz nahbar: Ein aktueller Trend, bei dem die Augenbrauen seltsam streng nach oben gegelt werden, ging bei Selena irgendwie schief. Haha, witzig, kann ja mal passieren.

Daraufhin veröffentlichte Kylie erst ein Bild, auf welchem – ausgerechnet auf ihren Augenbauen – folgender Schriftzug prangte: „Das war ein Versehen????“ Dann legte sie mit einem Screenshot nach, auf dem sie und ihre Freundin Hailey Bieber während eines FaceTime-Gesprächs zu sehen sind: Beide richteten die Handy-Kameras direkt auf ihre – ungekämmten – Augenbrauen.

Jetzt war sich die Internetgemeinde sicher: Da ist Missgunst im Spiel, es handelt sich um üblen Zoff! Die Vermutung liegt nahe, immerhin ist Hailey niemand geringeres als die Gattin des Sängers Justin Bieber – und der war mal mit Selena liiert.

Kylie Jenner verliert über zwei Millionen Follower

Der Shitstorm folgte und sowohl Hailey als auch Kylie hatten mit einem ernstzunehmenden Followerschwund zu kämpfen. Laut findiger Social-Media-Analysten gingen Kylie über zwei Millionen ins Land. Kein Wunder also, dass die Rechtfertigungen nicht lange auf sich warten ließen. Kylie kommentierte das Video einer besonders aufgebrachten TikTokerin: Sie hätte nie ein Problem mit Selena gehabt und: „Ich habe ihren Beitrag mit den Augenbrauen nie gesehen.“

Ob das stimmt oder nicht, Selena zeigte Güte und verkündete: „Das ist alles unnötig. Ich bin ein Fan von Kylie.“ Trotzdem schien ihr der ganze Trubel ein wenig über den Kopf zu wachsen. Unter einem weiteren Post schrieb sie: „Das ist alles ein bisschen lächerlich“, sie sei mit 30 Jahren zu alt für all das und, Pech für ihre inzwischen 394 Millionen Follower, sie wolle vorerst ihre Social-Media-Aktivität pausieren. Aber kein Grund zu Sorge: Der nächste vermeintliche Streit wartet bestimmt schon.

Vielleicht könnte es dann Männer betreffen – dann wäre der Eindruck entkräftet, heiße Luft entsteht nur, wenn es sich um erfolgreiche Frauen handelt. Vorschlag: Fußballer Cristiano Ronaldo (556 Millionen Follower) ist stinksauer auf Schauspieler Dwayne „The Rock“ Johnson (367 Millionen Follower), weil dieser letztens ein Bild postete, auf dem er Sushi isst. Dabei ist Sushi doch eines der wenigen Produkte, für das Ronaldo noch nicht werben durfte.

