Aggression bei Fanfeiern nach Marokko-Spielen „Kein identitärer Akt, sondern Forderung nach Anerkennung“

Mustapha El Miri ist französisch-marokkanischer Soziologe an der Universität Aix-en-Provence

Ruud Koopmans ist Soziologe und Migrationsforscher an der Humboldt-Universität und am Wissenschaftszentrum Berlin

Nach der Niederlage der marokkanischen Nationalmannschaft gegen Frankreich im Halbfinale der Weltmeisterschaft ist es in mehreren französischen und belgischen Städten zu Zwischenfällen mit der Polizei gekommen. In Paris und Lyon gerieten Randalierer kurzzeitig mit der Polizei zusammen, die im Großraum Paris 5000 Sicherheitskräfte eingesetzt hatte. 115 Menschen wurden festgenommen, darunter 40 Rechtsextreme. Großflächige Ausschreitungen blieben aber aus.

Dennoch war das Thema der Gewalt bei den Fanfeiern marokkanisch-stämmiger Franzosen und Belgier während der WM in den Medien ein großes Thema. Besonders überrascht hatte, dass es in Brüssel und Paris nach den Siegen der „Atlaslöwen“ gegen Spanien zu Ausschreitungen gekommen war.

Der Soziologe Mustapha El Miri von der Universität Aix-en-Provence sieht darin einerseits die „klassische Kriminalität“ kleiner Gruppen, die Großveranstaltungen ausnutzen für Zerstörung und Diebstahl. Miri erinnert aber auch daran, dass in Paris nach dem Spiel gegen Spanien laut Innenminister „nur drei Vitrinen“ zerstört worden seien.

Immer der Verdacht, kein „echter“ Franzose zu sein

Daneben sei für andere Franzosen maghrebinischer Herkunft sicher ihre Marginalisierung in der französischen Gesellschaft ein Grund, sich bei solchen Großevents gegen jene zu wenden, denen sie ihren Ausschluss aus anlasten: „Viele Franzosen maghrebinischer Herkunft fühlen sich seit Jahren, manche lebenslang, von der französischen Identität ausgeschlossen.“

Gerade während der WM sei in den sozialen Medien, aber auch klassischen Medien in Frankreich der Verdacht transportiert worden, Fans der marokkanischen Nationalmannschaft seinen keine „echten“ Franzosen oder Belgier.

Der Druck auf Menschen ausländischer Herkunft, immer zu 200 Prozent zu beweisen, dass sie Franzosen seien, sei auch eine Form der Gewalt - verbal und symbolisch - , die leicht übersehen werde, sagt der französisch-marokkanische Soziologe.

Echte Integration funktioniert nicht, wenn der andere nicht als gleichwertig anerkannt wird. Mustapha El Miri, Soziologe

Dennoch interpretiert Miri die frenetische Unterstützung der erfolgreichen marokkanischen Nationalmannschaft durch Franzosen marokkanischer Herkunft weniger als „identitären Akt“; sondern vielmehr als einen Anspruch auf „Gleichheit“ und Anerkennung: „Wir sind wie ihr“, solle damit ausgedrückt werden.

Darin sieht Miri eine Chance. „Echte Integration funktioniert nicht, wenn der andere nicht als gleichwertig anerkannt wird und sich nur assimilieren soll.“ Dieser jetzt formulierte „Anspruch auf Gleichheit“ könnte vielleicht den Weg für eine echte Integration ebnen - in eine „pluralistische und kosmopolitische Identität“, die Frankreich und Belgien ja längst hätten, nur oft nicht sehen wollten.

Mangelnde Selbstkritik arabischer Gemeinschaften

Der Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität, Ruud Koopmans, hat Verständnis für die Begeisterung auch marokkanisch-stämmiger Menschen in Europa für die marokkanische Nationalmannschaft. Dass es bei einem Teil der Fans zu aggressivem Verhalten kam, erklärt Koopmans allerdings auch mit der mangelnden Selbstkritik in arabischen Gemeinschaften: „Für das individuelle Scheitern des Migranten , aber auch seines Herkunftsland, wird die Schuld immer bei anderen gesucht.“ Das erkläre, warum sich der Stolz auf die eigene Leistung in Aggression gegen den Westen, in diesem Falle Frankreich oder Belgien, verwandele.

Marokkanischstämmige Fans während des Spiels gegen Frankreich © dpa / Foto: Mosa'ab Elshamy/dpa

Mit einer gescheiterten Integrationspolitik will der Direktor Direktor der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung am WZB in Berlin die Zwischenfälle bei den Fanfeiern nicht erklären. Diese seien in den Niederlanden, in Belgien und Frankreich zu beobachten gewesen, obwohl alle drei Länder extrem unterschiedliche Integrationspolitiken hätten, sagt Koopmans. „Das hat mehr damit zu tun, dass diese Gruppe von Migranten schlechter abschneidet als andere Einwanderungsgruppen“, sagt Koopmans.

Verantwortlich dafür macht er „kulturelle Ursachen“, aber auch die „Diskriminierung“, die diese Gruppen erfahren. Dabei spiele auch Religion eine Rolle. „Die soziale Distanz zwischen muslimischen Gruppen und dem Rest der Gesellschaft ist größer als bei anderen Einwanderergruppen“, sagt Koopmans.

Insbesondere bei konservativen und orthodoxen Religionsauslegungen seien auf Seiten der Zugewanderten viele Regeln auf Abgrenzung gerichtet. Das sei nicht förderlich für die Integration und schlage sich auch negativ bei Bildung und auf dem Arbeitsmarkt nieder, erklärt Koopmans.

Zur Startseite