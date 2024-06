Wegen angeblicher Spionage Franzose auf Restaurant-Terrasse in Moskau festgenommen

In Moskau ist ein Franzose festgenommen worden, der nach Angaben russischer Ermittler Informationen über russische Militäraktivitäten gesammelt haben soll. „Ein französischer Bürger steht im Verdacht, Informationen über Russlands Militäraktivitäten zu sammeln, und wurde in Moskau festgenommen“, teilte das russische Ermittlungskomitee am Donnerstag mit. „Diese Informationen könnten, wenn sie von ausländischen Quellen erlangt werden, gegen die staatliche Sicherheit eingesetzt werden.“

Der Mann habe wiederholt Russland besucht, einschließlich Moskau, wo er sich mit russischen Staatsbürgern getroffen habe, hieß es weiter. Der Franzose habe sich nicht als „ausländischer Agent“ registrieren lassen, hieß es weiter. Russland verlangt von jedem, der Unterstützung aus dem Ausland erhält oder unter „ausländischem Einfluss“ steht, sich als „ausländischer Agent“ registrieren zu lassen.

In der Vergangenheit wurde das Gesetz als Vorwand für die Festnahme von Menschen genutzt, bevor schwerere Vorwürfe erhoben wurden. Der Name des Franzosen wurde nicht genannt. Es hieß lediglich, er werde beschuldigt, nicht die notwendigen Dokumente für die „Aufnahme in das Register ausländischer Agenten“ eingereicht zu haben.

Veröffentlicht wurde zudem ein Video, das einen Mann zeigt, dessen Gesicht unkenntlich gemacht wurde. Zu sehen ist, wie sich zwei Sicherheitskräfte dem auf einer Restaurant-Terrasse sitzenden Mann nähern, bevor er zu einem Polizeifahrzeug geführt wird. Auf die erhobenen Vorwürfe drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Kurz nach der Festnahme des Mannes teilte eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Genf mit, dass ihr französischer Mitarbeiter in Russland festgenommen worden sei. „Uns ist bekannt, dass Laurent Vinatier, ein Berater des Zentrums für Humanitären Dialog (HD), in Russland festgenommen wurde“, teilte die NGO am Donnerstag mit.

Weiter hieß es, die Organisation versuche, Näheres zu den Umständen der Festnahme in Erfahrung zu bringen und die Freilassung ihres Mitarbeiters zu bewirken. (AFP)