Bei Anschlag am 7. Oktober Israelische Friedensaktivistin Vivian Silver von Hamas getötet

Vivian Silver, eine der prominentesten Friedensaktivistinnen in Israel, ist bei dem Anschlag der Hamas auf den Kibbuz Beeri im Süden Israels am 7. Oktober getötet worden.

Gerichtsmediziner teilten der Familie nun mit, man habe die sterblichen Überreste der 74-Jährigen identifiziert, wie israelische Medien am Dienstag berichteten.

Die israelisch-kanadische Friedensaktivistin aus dem südisraelischen Kibbuz Beeri galt seit 7. Oktober als vermisst. Zunächst wurde angenommen, dass sie in den Gazastreifen entführt worden sei.

Silver, die in Winnipeg geboren wurde, wanderte vor 50 Jahren mit einer sozialistisch-zionistischen Jugendbewegung nach Israel ein und gehörte zu den Mitbegründerinnen des Kibbuz Gezer in Zentralisrael. Seit 1990 lebte sie in Beeri.

Silver gehörte auch zu den Gründungsmitgliedern der israelisch-palästinensischen Friedensorganisation „Women Wage Peace“ (Frauen stiften Frieden), die nach dem Gazakrieg von 2014 entstand. Als einzigen Weg aus dem Konflikt sah sie ein verhandeltes Friedensabkommen zwischen Israelis und Palästinensern.

Ferner engagierte sich Silver in der Organisation „Road to Recovery“ (Straße zur Besserung), die palästinensische Patienten aus dem Gazastreifen in israelische Krankenhäuser begleitete.

Auch machte sie sich für eine Gleichberechtigung der Beduinen-Gemeinschaften im Süden Israels stark. (KNA)