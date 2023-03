Beitritt zur Nato Finnland offenbar einig mit der Türkei

Die Türkei hat Insidern zufolge vor, Finnlands Beitritt zur Nato zuzustimmen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass das türkische Parlament eine Aufnahme des Landes in das Militärbündnis noch vor Mitte April ratifizieren werde, erfährt die Nachrichtenagentur Reuters von zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen in der Türkei. Diese verweisen darauf, dass dann das Parlament schließt wegen der am 14. Mai anstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei.

Die Insider betonen auch, dass die Zustimmung zur Aufnahme Finnlands unabhängig von Schwedens Beitrittsantrag behandelt werde. Die beiden skandinavischen Ländern haben im Zuge von Russlands Ukraine-Invasion nach jahrzehntelanger Neutralität eigentlich eine gemeinsame Aufnahme in die Nato angestrebt.

Die Türkei hat dagegen bislang Einwände gehabt. Als Nato-Mitglied hat sie entscheidendes Mitsprachrecht hinsichtlich der Aufnahme neuer Mitglieder in das Militärbündnis.

Ankara blockiert die Beitritte unter anderem mit Verweis auf einen unzureichenden Kampf gegen „Terrororganisationen“ bei den Nato-Anwärtern. Diese Einwände richten sich aber in erster Linie gegen Schweden.

Deshalb steht seit einiger Zeit im Raum, ob die Türkei zunächst einem Nato-Beitritt von Finnland zustimmt und Schweden dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen könnte. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson hatte dazu am Dienstag gesagt, die Wahrscheinlichkeit dafür sei gestiegen.

Finnlands Präsident Sauli Niinistö reist noch in dieser Woche in die Türkei. Am Donnerstag wird er zunächst die südosttürkische Erdbebenregion besuchen, am Freitag steht dann ein Treffen mit Erdogan in Istanbul an. Mit dabei ist demnach auch der finnische Außenminister Pekka Haavisto. (Reuters/dpa)

