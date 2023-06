Berichte über zerstörte Leopard-Panzer Russischer Angriff hinterlässt Fragen zur Sicherheit ukrainischer Panzerkolonnen

Nach einem russischen Angriff auf eine Panzerkolonne in der südostukrainischen Region Saporischschja sollen ukrainische Soldaten mehrere westliche Militärfahrzeuge verlassen zurückgelassen haben. Darunter auch einen Leopard-Panzer vom Typ 2A6, berichtet der Twitteraccount Oryx.

Neben dem Panzer aus deutscher Produktion würden Bilder auch vier verlassene US-amerikanische Bradley-M2-Schützenpanzer zeigen – von denen drei bei dem Angriff beschädigt worden seien. Der Militärexperte Gustav Gressel vermutet hinter dem Angriff einen „Hinterhalt von (russischen) Kampfhubschraubern“.

Auf Twitter habe er viele Kommentare gelesen, dass es sich bei der Kolonne um ein „riesiges taktisches Durcheinander“ handeln müsse, schreibt Gressel auf der Kurznachrichtenplattform. Die Erklärung eines russischen Hinterhaltes erscheine ihm jedoch plausibler. Demnach sei die Kolonne wohl auf dem Weg zur Front unter feindliches Feuer geraten. „Das ist sicherlich eine unangenehme Situation.“

Dass die russische Luftwaffe in der Lage war, die Panzerkolonne anzugreifen, führt der Militärexperte auf die überschaubaren Verluste ebendieser zurück. Diese habe im Ukrainekrieg nicht so sehr gelitten wie die russische Infanterie, schreibt Gressel bei Twitter weiter. Davon würde die russische Armee nun profitieren. Zudem würden ausgedehnte Minenfelder in der Ukraine die Mobilität von Bodenfahrzeugen einschränken. „Daher sind sie leichter abzufangen.“

Unter den zurückgelassenen Fahrzeugen befindet sich wohl auch ein Minenräumfahrzeug vom Typ BMR-2, heißt es auf der Internetseite von Oryx. Wäre der mutmaßliche russische Hinterhalt nicht gewesen, hätte sich die Panzerkolonne womöglich ihren Weg durch die Minenfelder bahnen können.

Vier Leopard-Panzer verloren

Bereits Anfang Juni hatte das russische Verteidigungsministerium berichtet, dass eigene Truppen einen Leopard-Panzer zerstört hätten. Ein angebliches Beweisvideo stellte sich schnell als falsch heraus, statt eines Panzers war das Ziel ein Landwirtschaftsgerät. Hinter den neuerlichen Berichten stehen jedoch zwei Blogger, die aus frei verfügbaren Quellen im Internet seit Beginn des Krieges Materialverluste auf russischer und ukrainischer Seite sammeln.

Laut der Oryx-Recherchen ist der Verlust des Leopard-Panzers aus der Kolonne nicht der einzige: Sie führen in ihrer Liste einen weiteren Panzer vom Typ 2A6 als verlassen auf. Jeweils ein 2A6 und ein 2A4 sollen zudem zerstört worden sein.

Deutschland hat der Ukraine nach Angaben der Bundesregierung bereits 18 Leopard-Panzer vom Typ 2A6 geliefert. Drei weitere kamen laut Oryx aus Portugal. Der Panzertyp 2A4 wurde demnach aus vier Ländern geliefert: 14 aus Polen, jeweils acht aus Kanada und Norwegen und sechs aus Spanien. Weitere Länder haben Panzer zugesagt, die noch nicht in der Ukraine angekommen sind – und Kiew wünscht sich noch mehr.