Blinken warnt China vor Kriegshilfen für Moskau „Partnerschaft ohne Grenzen“ beunruhigt die USA

Die USA sind besorgt, dass China den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützen könnte. „Wir waren vom ersten Tag an besorgt über diese Möglichkeit“, sagte US-Außenminister Antony Blinken in einem TV-Interview mit CBS.

Grund für diese Besorgnis sei ein Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und Pekings Machthaber Xi Jinping nur wenige Wochen vor Beginn der Aggression, „bei dem sie über eine Partnerschaft ohne Grenzen sprachen“.

Daher hätte er seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi bei einem Treffen am Rand der Münchner Sicherheitskonferenz im Falle von Waffenlieferungen vor Konsequenzen gewarnt, sagte Blinken gegenüber CBS.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Auf die Frage, was die USA als Waffenlieferungen kategorisieren würden, antwortete Blinken: „Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die in diese Kategorie fallen, von Munition bis hin zu den Waffen selbst.“ Nicht-tödliche Unterstützung aus China sei allerdings bereits jetzt im Einsatz der russischen Aggressoren.

Russische Kampfjets machen Iran zu „noch größeren Bedrohung“

Wesentlich fortgeschrittener ist die Unterstützung, die der Iran Russland zur Verfügung stellt – und auch umgekehrt nehme die Ausrüstung mit fortschrittlichen Waffen zu. „Es gibt eine zunehmend schädliche Beziehung zwischen Russland und dem Iran“, erklärt Blinken.

Der Iran liefere nicht nur Ausrüstung an Russland – vorwiegend Drohnen –, sondern Russland liefere im Gegenzug auch militärische Ausrüstung an den Iran. „Wie es aussieht, auch hoch entwickelte Kampfflugzeuge“, sagte Blinken. „Was den Iran zu einer noch größeren Bedrohung machen würde.“

Am Sonntag sagte Blinken im Sender ABC, US-Präsident Joe Biden habe den chinesischen Staatschef Xi Jinping bereits im vergangenen März vor Waffenlieferungen an Russland gewarnt. Seither habe China darauf geachtet, „diese Linie nicht zu überschreiten“, hieß es aus US-Regierungskreisen.

Blinken blieb in seinem Interview mit dem Fernsehsender CBS jedoch vage, was Antworten der chinesischen Seite angeht. „Ich möchte nicht charakterisieren, was er [Wang Yi] gesagt hat, aber ich kann Ihnen sagen, was ich gesagt habe“, sagte der US-Außenminister der Moderatorin.

China bleibt wohl Entschuldigung für Ballonüberflug schuldig

Eine Entschuldigung, für den mutmaßlichen chinesischen Spionageballon im Luftraum der USA, habe es aber nicht gegeben, lässt Blinken wissen. Er ließ seinen chinesischen Amtskollegen jedoch wissen, eine solche Aktion sei „inakzeptabel“ und dürfe sich „nicht wiederholen“.

Zudem müssten militärische Kommunikationskanäle zwischen den beiden Länder aufrechterhalten werden. „Es ist wichtig sicherzustellen, dass es keine Missverständnisse gibt, besonders wenn Sie eine Krise oder eine andere Situation haben.“

Dass Pekings Machthaber Xi laut einem Beamten des Pentagon nichts von dem Ballon gewusst haben soll, kommentierte Blinken nicht weiter. „Letztendlich ist Präsident Xi als Führer des Landes verantwortlich.“ Zudem sei nicht nur die USA von dem mutmaßlichen Überwachungsprogramm betroffen.

USA hoffen auf Einlenken bei Chinas Ballonprogramm

„Die Chinesen setzen diese Überwachungsballons über mehr als 40 Ländern auf fünf Kontinenten ein“, erläuterte Blinken. „Was ich hier in München höre, ist also echte Besorgnis über das Überwachungsballonprogramm.“ Dass die USA den Überflug ihres Territoriums nun öffentlich gemacht haben, nennt er als geeigneten Zeitpunkt, das Programm auf chinesischer Seite noch einmal zu überdenken.

Der tagelange Überflug des Ballons über mehrere US-Atomwaffenbasen hatte zu einem Eklat zwischen Washington und Peking geführt. Blinken hatte daraufhin eine geplante China-Reise abgesagt. Es hätte der erste China-Besuch eines US-Außenministers seit mehr als vier Jahren werden sollen.

Ein US-Kampfjet schoss den weißen Ballon schließlich am 4. Februar über dem Meer ab. Das US-Militär barg im Anschluss Trümmerteile, die nun untersucht werden. Peking bezeichnet den Ballon als Wetterballon und weist Spionagevorwürfe zurück.

Die Spannungen zwischen China und den USA haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Dabei geht es unter anderem um den Konflikt um Taiwan, die Situation in Hongkong, Menschenrechte und Handelsfragen. In den vergangenen Monaten hatte es aber auch Zeichen der Entspannung gegeben. So trafen sich Biden und Xi im vergangenen November am Rande des G20-Gipfels in Indonesien. (Tsp mit AFP)

Zur Startseite