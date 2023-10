Das Ausmaß der Raketenangriffe in Bildern Israel sieht sich im nächsten Nahostkrieg

Die islamistische Hamas hat vom Gazastreifen aus Israel massiv aus der Luft, am Boden und von See aus angegriffen. „Bürger Israels, wir sind im Krieg“, teilte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Samstag aus dem Militärhauptquartier mit.

Offiziell wurde das Land in Kriegsbereitschaft versetzt. Als eine Reaktion auf den Angriff mit 2220 Raketen bombardierten israelische Kampfflugzeuge den von der Hamas kontrollierten Gazastreifen am Mittelmeer, wie ein Armeesprecher bestätigte.

Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen ist Rauch aus einem Wohnhaus zu sehen. Nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel hat die israelische Armee am Samstag den Kriegszustand erklärt. © dpa/Ilia Yefimovich

Mitglieder der israelischen Streitkräfte gehen am Straßenrand in Aschkelon in Deckung, während Sirenen heulen, während Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert wird. © AFP/AHMAD GHARABLI

Am Himmel sind Raketen zu sehen, die in Richtung Israel fliegen. Sie haben nach Angaben der Armee in mehreren Städten des Landes Warnsirenen ausgelöst. © picture alliance/dpa/Mohammed Talatene

Ein Gebäude steht nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen in Tel Aviv in Flammen. © REUTERS/ITAI RON

Eine Person betrachtet einen Rest einer aus Gaza abgefeuerten Rakete, die auf dem Boden liegt, in Aschkelon, Israel. © REUTERS/Amir Cohen

Dutzende Raketen wurden am 7. Oktober 2023 aus dem blockierten Gazastreifen auf Israel abgefeuert, sagte ein AFP-Journalist im palästinensischen Gebiet, während Sirenen vor herannahendem Feuer warnten in Israel. © AFP/MAHMUD HAMS

Palästinenser übernehmen die Kontrolle über ein israelisches Militärfahrzeug, nachdem sie den Grenzzaun zu Israel von Jabalia im nördlichen Gazastreifen aus überquert haben. © dpa/Mohammed Talatene

Palästinenser übernehmen die Kontrolle über einen israelischen Panzer, nachdem sie von Khan Yunis im südlichen Gazastreifen aus den Grenzzaun zu Israel überquert haben. © AFP/Said Khatib

Nach israelischen Angriffen in Gaza steigt Rauch auf. © REUTERS/MOHAMMED SALEM

Ein Hubschrauber fliegt nach den Raketenangriffen in den Himmel. © REUTERS/Amir Cohen

Nach dem Raketenangriff aus dem Gazastreifen versammeln sich Bewohner, um im Keller eines Gebäudes Schutz zu suchen. © AFP/JACK GUEZ