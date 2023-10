„Der beste Tag“ Vater von entführter Natalie Shoshana Raanan äußert sich

Zwei Wochen nach Kriegsbeginn hat die Hamas die beiden US-amerikanischen Geiseln Judith Tai Raanan und ihre Tochter Natalie Shoshana Raanan freigelassen.

Heute sei „der beste Tag“, den er je gehabt habe, sagte Natalies Vater gegenüber AP-Reportern, wie viele Medien berichteten. Die vergangenen zwei Wochen bezeichnete er als die schlimmsten seines Lebens. Seine Tochter sei „okay“, aber „sagte nicht viel“, gab der Vater nach einem ersten Telefonat bekannt.

Zuvor hatte das Büro von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mitgeteilt, der israelische Verantwortliche für die Entführten und Vermissten, Brigadegeneral Gal Hirsch, habe die beiden an der Grenze des Gazastreifens in Empfang genommen.

Biden „überglücklich“

Auf einem Foto sind sie Hand in Hand mit Hirsch zu sehen, begleitet von Soldaten. Die Hamas veröffentlichte zudem ein Video von der Geiselübergabe. US-Präsident Joe Biden sprach anschließend am Telefon mit den Freigelassenen und sicherte ihnen Unterstützung zu, sich „von dieser schrecklichen Tortur“ zu erholen. „Ich bin überglücklich, dass sie bald wieder mit ihrer Familie vereint sein werden, die von Angst gequält war“, teilte der US-Präsident am Freitag in Washington mit.

Zuvor hatte die Hamas die Freilassung der Geiseln vermeldet. „Als Reaktion auf die katarischen Bemühungen haben die Al-Kassam-Brigaden zwei US-Bürger aus humanitären Gründen freigelassen“, teilte die Terrororganisation im Onlinedienst Telegram mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Al-Kassam-Brigaden wollten damit nach eigener Darstellung „dem amerikanischen Volk und der Welt beweisen, dass die Behauptungen von (US-Präsident Joe) Biden und seiner faschistischen Regierung falsch und unbegründet“ seien.

Israelische Medien berichten übereinstimmend unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen, dass die Geiseln zunächst dem Roten Kreuz in Gaza übergeben worden waren.

Daniel Hagari, Sprecher der israelischen Armee, sagte zu der Freilassung: „Die Hamas stellt sich der Welt gegenüber so dar, als hätte sie die Frauen, die sie als Geiseln genommen hat, aus humanitären Gründen zurückgegeben, während die Hamas in Wirklichkeit eine mörderische Terrororganisation ist, die gerade jetzt Säuglinge, Kinder, Frauen und ältere Menschen im Gazastreifen als Geiseln hält und weiterhin Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht.״

Terroristen aus dem Gazastreifen hatten Israel am 7. Oktober überfallen. In der Folge wurden 1400 Menschen – vorwiegend Israelis – ermordet, rund 4000 verletzt und fast 200 in den Gazastreifen verschleppt. Nach Angaben der Bundesregierung war unter den Toten auch eine einstellige Zahl deutscher Staatsangehöriger. (Agenturen, Tsp)