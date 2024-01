Deutsche Gefangene im Iran Nahid Taghavi wird vorerst in Hafturlaub entlassen

Die im Iran inhaftierte Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi ist nach Angaben ihrer Tochter vorübergehend aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran entlassen worden. Das berichtete die Tochter am Dienstag auf der Online-Plattform X (vormals Twitter). Taghavi müsse während ihrer Zeit auf freiem Fuß allerdings eine elektronische Fußfessel tragen und dürfe sich nicht weiter als einen Kilometer von ihrem Apartment in Teheran wegbewegen. Ob oder wann sie zurück ins Gefängnis gehen muss, war zunächst nicht klar.

Die bis dahin in Köln lebende Nahid Taghavi war im Oktober 2020 von der iranischen Revolutionsgarde bei einem Besuch in der islamischen Republik festgenommen worden. Die Justiz verurteilte die Architektin, die sich für Menschen- und besonders für Frauenrechte im Iran einsetzte, wegen staatsfeindlicher Umtriebe zu fast elf Jahren Haft. Seitdem wurde sie mit kurzen Unterbrechungen im berüchtigten Evin-Gefängnis, in dem viele politische Häftlinge sitzen, festgehalten.

Aus Sicht ihrer Tochter Mariam Claren, die seit Jahren für die Freilassung ihrer Mutter kämpft, ist der Hafturlaub dringend notwendig, wie es in einer Pressemitteilung der Menschenrechtsorganisation Hawar.help vom Dienstag heißt. Demnach litt Taghavi zuletzt unter starken Schmerzen infolge von Krankheiten, die in der Gefangenschaft offenbar nicht behandelt wurden und sich deshalb laut Aussagen ihrer Tochter verschlimmert hätten. Sie soll nun medizinische Hilfe in Anspruch nehmen dürfen.

Über den gesundheitlichen Zustand von Nahid Taghavi berichtete zuletzt auch die ebenfalls im Iran inhaftierte Aktivistin Marges Mohammadi. Die 69-jährige Deutsch-Iranerin könne vor Schmerzen kaum aus ihrem Bett aufstehen, schrieb Mohammadi, die wie Taghavi im Evin-Gefängnis inhaftiert ist. „Dann kommt sie ins Krankenhaus, bekommt ein starkes Schmerzmittel injiziert und geht wieder ins Bett.“ Die Schmerzen seien so stark, dass ihr Gesicht davon gezeichnet sei.

Die Journalistin und Gründerin von Hawar.help, Düzen Tekkal, sprach auf X von einem „Hoffnungsschimmer für alle, die um Nahid bangen und für ihre Freiheit kämpfen“. Bislang ist Taghavi laut Hawar.help etwa 7 Monate in Isolationshaft gehalten und 80 Tage lang 12 Stunden am Tag verhört worden.

Menschenrechtler werfen der Islamischen Republik vor, Ausländer als Geiseln festzuhalten, um etwa im Ausland verurteilte iranische Funktionäre freizupressen. Teheran bestreitet dies. (Tsp, dpa)