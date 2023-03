„Die Person, die ich war, existiert nicht mehr“ Was hat der Krieg aus Ukrainern gemacht?

Der russische Angriffskrieg hat die Welt erschüttert und Narben hinterlassen. Nirgendwo sind sie so spürbar wie bei den Ukrainer:innen selbst. Hunderttausende Menschenschicksale zeugen davon.

Gut ein Jahr nach Beginn des Krieges schildern fünf Ukrainer:innen von dem, was sie seitdem ertragen mussten – und wie sie trotzdem den Mut nicht verlieren.

Tetiana Watzenko-Bonderewa, Rundfunkmoderatorin aus Kiew

Wie hat mich der Krieg verändert? Ich würde die Frage eher so beantworten: Der Krieg hat mich nicht verändert, sondern zerstört. Die Person, die ich vor dem Mai letzten Jahres war, existiert nicht mehr. Von einem Augenblick auf den nächsten verschwand mein Rückhalt und mein Lebenssinn. Es geschah am 21. Mai, als mein Mann Denys, seit 20 Jahren die einzige Liebe meines Lebens, in der Oblast Saporischschja im Kampf gefallen ist.

Wer bin ich jetzt? Eine Witwe. Aber das ist ein düsteres und schreckliches Wort. Also sage ich, dass ich die Frau eines gefallenen Soldaten bin.

In den ersten zwei Monaten nach Denys’ Tod kann ich mich überhaupt nicht an mich selbst erinnern. Tetiana Watzenko-Bonderewa, deren Mann bei Kämpfen in Saporischschja starb

Ich bin kein ganzer Mensch. Meine Seele ist zerrissen und ich habe ein Loch in meiner Brust, das schmerzt. Es ist ein körperlicher Schmerz, der nie aufhört. In den ersten zwei Monaten nach Denys’ Tod kann ich mich überhaupt nicht an mich selbst erinnern.

Etwa sechs Monate lang konnte ich die Worte „Ich lebe“ nicht aussprechen. Das Einzige, was ich sagen konnte, war: „Ich bin hier, ich bin da“.

Aber eines Tages muss man erkennen, dass man trotz allem noch lebendig ist, und die Entscheidung treffen, weiterzuleben. Ich war überzeugt davon, dass ich das Geschäft meines Mannes zu Ende führen musste und dass ich kein Recht hatte, unseren 16-jährigen Sohn ohne seine Mutter zurückzulassen. Seitdem baue ich mich Stück für Stück wieder auf und lerne, wieder zu atmen.

Die Frauen, die mich am besten verstehen und unterstützen, sind diejenigen, die den gleichen Schmerz erlebt haben. Wir tauschen uns aus und helfen uns gegenseitig. Zunächst war es ein Telegram-Chat, aber nach und nach entwickelte sich daraus eine große Gemeinschaft.

600 Frauen, die ihre Ehemänner verloren haben, der Facebook-Gruppe „Wir sind zusammen“ beigetreten

Vor vier Monaten gründete ich eine Facebook-Gruppe mit dem Namen „Wir sind zusammen“. Bis heute sind ihr fast 600 Frauen beigetreten, die ihre Männer im Krieg verloren haben. In der Ukraine gibt es Tausende, wenn nicht Zehntausende Witwen. Keiner kennt die genaue Zahl.

Ich möchte, dass die Gesellschaft von ihnen erfährt, denn sie haben ihr Leben für die Ukraine gegeben. Tetiana Watzenko-Bonderewa

Wir reichen uns die Hände und lernen, von Grund auf zu leben. Wir tauschen Fotos von unseren Kindern aus, und in ihnen sehe ich einen Hoffnungsschimmer, dass das Leben weitergehen wird. Und wir reden über unsere Ehemänner.

Ich möchte, dass die Gesellschaft von ihnen erfährt, denn sie haben ihr Leben für die Ukraine gegeben. Ich erzähle von Denys, von seiner grenzenlosen Liebe zu mir, von unserer Verbindung, die nicht verschwindet, obwohl wir jetzt in verschiedenen Welten leben.

So lebe ich weiter, strebe danach, sein Werk zu vollenden und unsere gemeinsamen Träume zu erfüllen. Denys und ich wollten unbedingt ans Meer fahren. Das habe ich Ende letzten Jahres getan. Jetzt bin ich mit meinem Sohn in Spanien. Wir leben in einer kleinen, malerischen Stadt am Rande des endlosen Ozeans.

Wir sind dorthin gegangen, weil ich vor den Erinnerungen, vor der Vergangenheit, vor mir selbst weggelaufen bin. Obwohl man in Wirklichkeit nicht vor sich selbst weglaufen kann und die Zeit nicht alle Wunden heilt. Aber der Schmerz wandelt sich, wir gewöhnen uns an ihn. Wir gewöhnen uns daran, ohne eine Hälfte von uns selbst zu leben, so wie jemand, der ohne einen Arm oder ein Bein lebt.

Ich werde höchstens bis Mai in Spanien bleiben. Denn dann muss ich das Grab meines Mannes an seinem Todestag besuchen.

Oleg Baturin, Journalist aus Kachowka (Region Cherson)

Meine Stadt ist bereits seit den ersten Tagen der Invasion vom russischen Militär besetzt. Ich war die ganze Zeit dort, es gab keine Möglichkeit zur Evakuierung. Ich beschloss, weiter in der Redaktion der örtlichen Zeitung zu arbeiten. Als ich am 12. März zu einem Treffen mit einem örtlichen Aktivisten ging, nahm mich das russische Militär fest. Acht Tage blieb ich in Gefangenschaft.

Der erste Tag war der schlimmste, es gab viele Morddrohungen. Oleg Baturin über seine Zeit in der russischen Gefangenschaft

Der erste Tag war der schlimmste, es gab viele Morddrohungen. Vierundzwanzig Stunden verbrachte ich in einem Kellerraum in Kakhovka, dann wurde ich nach Cherson transportiert. Auf dem Weg dorthin dachte ich, dass ich auf ein Feld gebracht, erschossen und begraben würde.

Als ich merkte, dass sie sich viel Zeit ließen, keimte Hoffnung in mir auf. Während meiner gesamten Gefangenschaft wurden keine konkreten Anschuldigungen gegen mich erhoben. Aber die Besatzer wussten genau, dass sie einen Journalisten festgenommen hatten. Sie wiederholten immer wieder: „Jetzt bist du fertig“. Die Verhöre dauerten acht Tage lang an. Dann ließen sie mich gehen, weil ich zugesagt hatte, gegen die Ukraine zu arbeiten.

Natürlich habe ich mein Versprechen nicht gehalten. Ich fand eine Gelegenheit, das besetzte Gebiet zu verlassen und der Welt zu erzählen, was die Besatzer in meiner Heimatstadt taten. Seit Mai 2022 arbeite ich als Journalist am Center for Investigative Journalism an dem Projekt „Payback. Ukraine testifies“.

Der Krieg und die Gefangenschaft haben mich nicht gebrochen, sondern mich stärker gemacht. Oleg Baturin

Das ist eine internationale Initiative, die darauf abzielt, die Verbrechen des russischen Militärs zu dokumentieren, um sie vor Gericht zu bringen. Sobald meine Heimatregion befreit wird, werde ich nach Hause zurückkehren, um aus erster Hand über den Neuanfang und Wiederaufbau des leidenden Südens der Ukraine zu berichten. Der Krieg und die Gefangenschaft haben mich nicht gebrochen, sondern mich stärker gemacht.

Dmytro Androschtschuk, leitender Militärarzt des Sanitätsbataillons Hospitaliter

Wir waren auf einen großen Krieg vorbereitet. Alles an Ausrüstung war schon seit langem eingekauft. Wir hatten nur nicht an ein solches Ausmaß geglaubt. Das wurde mir erst am Abend des 24. Februar bewusst, als ich nach einem anstrengenden Tag durchatmen wollte.

Damals war ich Chirurg in Kiew, auf Gefäßbehandlung spezialisiert. Seit 2014 war ich auch Mitglied des Sanitätsbataillons Hospitaliter und besuchte regelmäßig die Frontlinie.

Nach dem Sieg möchte ich als Erstes anderthalb bis zwei Monate Urlaub nehmen und eine Reise machen. Dmytro Androschtschuk glaubt an einen Erfolg der Ukraine.

Ab Dezember 2021 haben wir Einsatzteams verteilt, jeder hatte Notfallrucksäcke. Ich war jedoch besorgt, dass ich nach der Invasion keinen Ort haben würde, an den ich zurückkehren könnte.

Ich ließ mich auf eigene Kosten vom Krankenhaus beurlauben. In der ersten Zeit des Krieges war ich fast nie zu Hause. Im April 2022 zog ich in den Süden der Region Donezk. Dort arbeitete ich jeweils einen Monat lang und hatte dann sieben bis zehn Ruhetage.

Ich nahm mir für diese Zeit vor, alle Patienten zu besuchen, die noch aus der Zeit vor dem Krieg auf der Warteliste für Operationen standen. So musste ich nicht aus der Arbeit als Facharzt aussteigen, konnte aber gleichzeitig meine Pflicht als Staatsbürger erfüllen.

Ende Juli, an meinem Geburtstag, fuhr ich in Richtung Bakhmut, wo es seinerzeit am meisten brannte. Unser Sanitätsbataillon arbeitete dort zwei Monate lang, dann wurde ich offiziell eingezogen. Seit September 2022 arbeite ich in einem Militärkrankenhaus als Chirurg.

Nach dem Sieg möchte ich als Erstes anderthalb bis zwei Monate Urlaub nehmen und eine Reise machen. Für letztes Jahr hatte ich eine Reise zum Balkan und nach Griechenland und Italien geplant. Das ist das Erste, was ich jetzt für mich tun möchte. Es wäre großartig, wenn wir im Sommer siegen würden.

Hryhorii Tkachenko, Landwirt aus Lukaschiwka (Region Tschernihiw)

21 Tage lang, vom 9. bis 30. März, besetzte das russische Militär das Haus unserer Familie. Sie nutzten unser Hab und Gut, nahmen alles mit, was ihnen gefiel – Computer, Haushaltsgeräte, Kleidung und sogar Geschirr. Unser Dorf liegt 15 Kilometer von Tschernihiw entfernt, das die Russen erobern wollten. Sie brachten ihr Hauptquartier und ihre Munition in unserer Kirche unter.

Als die Russen aus unserem Dorf vertrieben wurden, sahen wir überall die Kadaver von Kühen und Kälbern. Hryhorii Tkachenko, Landwirt

Von unserem und anderen umliegenden Dörfern aus beschossen die Russen Tschernihiw. Drei Tage lang wurden heftige Kämpfe um unser Dorf ausgetragen, unser Unternehmen trafen 60 Raketen.

Als die Russen aus unserem Dorf vertrieben wurden, sahen wir überall die Kadaver von Kühen und Kälbern. Lagerhäuser, Verwaltungsgebäude, Maschinen und Geräte waren zertrümmert. Insgesamt verursachte der Krieg auf meinem Hof einen Schaden von 40 Millionen Griwna (etwas mehr als eine Million Euro; Anm. der Redaktion) – bei einem Jahresumsatz von 35 Millionen Griwna.

Wir haben die Felder von Minen geräumt, vergruben die Tiere und reparierten Maschinen. Ich bewirtschafte 1500 Hektar Land. Wir haben es tatsächlich geschafft, wie vor dem Krieg alle Felder einzusäen, auch wenn wir improvisieren mussten: mit Mais, Sonnenblumen, Kartoffeln, Winterweizen.

Wir haben unsere Kuhställe wieder aufgebaut, noch besser als vorher. Meine Ausrüstung habe ich kostenlos an andere weitergegeben, damit sie Kartoffeln pflanzen können.

Mein Bauernhof ist das Rückgrat unseres Dorfes, viele leben davon, dass ich das Land von ihnen pachte. Hryhorii Tkachenko, Landwirt

Ich bin froh, wieder zu arbeiten und ein erfülltes Leben zu führen. Mein Bauernhof ist das Rückgrat unseres Dorfes, viele leben davon, dass ich das Land von ihnen pachte. Wir haben uns alle verändert. Es ist hart jetzt, aber niemand beschwert sich. Manchmal gibt es keinen Strom, aber wir leben sehr gut, wenn man bedenkt, wie unsere Soldaten an der Frontlinie leben.

Es wird mindestens drei Jahre dauern, bis wir die Ergebnisse der Vorkriegszeit erreichen – aber mich beunruhigt das nicht. Drei Wochen Besetzung sind keine neun Monate wie in Cherson. Wir haben Mitgefühl mit denjenigen, die schon länger unter Besatzung stehen, und danken Gott, dass keine Raketen mehr fliegen.

Laryssa Boden, Unternehmerin aus Nowa Kachowka (Region Cherson)

Der Krieg hat mich und meine Liebsten verändert. Wir wurden alle noch mutiger. Wir lernten, alles zu überleben: Stromausfälle im Winter, den Tod unserer Söhne, den Verlust unserer Häuser.

Wir lernten, keine Angst vor Luftangriffen zu haben, uns gegenseitig zu unterstützen, an unsere siegreiche Armee zu glauben und der ukrainischen Regierung zu vertrauen. Ich lernte, mein Lebenswerk komplett neu aufzubauen, indem ich meine Weberei aus dem besetzten Nowa Kachowka in die Karpatenstadt Kossiw verlegte.

Wir sind ein gemeinsamer Organismus geworden. Laryssa Boden, Unternehmerin

Ich lernte auch, meine Mitarbeiter zusammenzubringen und meine Lebensenergie mit ihnen zu teilen. Wir sind einander nähergekommen, und das nicht nur, weil wir durch die zerstörerischen Aktionen der Russen fast alles verloren haben. Wir sind ein gemeinsamer Organismus geworden, der mit Tausenden ähnlicher Organismen verschmolzen ist und sich zu einer mächtigen Kraft, dem ukrainischen Geist, materialisiert hat. Es ist ein Wunder, denn wir wussten vorher selbst nicht, dass wir zu einer solchen Verwandlung fähig sind.

Ich bin erstaunt, dass ich die Kraft fand, meine Produktion zu retten und anderorts schnell fortzusetzen. Leider konnte vieles nicht mitgenommen werden. Materialien im Wert von Hunderttausenden von Euro wurden zurückgelassen. Das Wichtigste war jedoch, meine Teammitglieder und ihre Kinder zu evakuieren.

Wir begannen damit im April. Im August fingen wir schon an, am neuen Standort zu produzieren, und im Dezember stellten wir unsere Produkte in Stockholm aus. Natürlich sind wir nicht ohne staatliche und internationale Hilfe ausgekommen: Die lokalen Behörden in Kossiw stellten uns die restaurierte Textilfabrik zur Verfügung.

Ich vermisse meine Familie sehr, aber ich kann mein Lebenswerk nicht aufgeben. Laryssa Boden

Es war unglaublich schwer, meine Heimat zu verlassen. Noch schwieriger war es, unter diesen ungewohnten Bedingungen zu leben. Jetzt leben wir zu achtzehn in einem Gebäude. Wir kochen zusammen und kümmern uns gemeinsam um die Kinder. Außerdem habe ich 23 einheimische Webmeisterinnen zu uns in die Fabrik eingeladen. Kosowschtschina ist eine Region mit tiefen kreativen Wurzeln. Ich freue mich, die Arbeit fortzusetzen und den westukrainischen Traditionen einige meiner eigenen, aus dem Süden mitgebrachten, hinzuzufügen.

Leider sind meine drei Kinder nicht bei mir. Sie leben mit meinem Mann im Ausland. Ich hoffe, dass ich im Frühjahr, wenn die Gefahr der russischen Offensive nachlässt, meine Familie hierher einladen kann, um mich zu besuchen.

Ich vermisse meine Familie sehr. Aber ich kann mein Lebenswerk, das ich seit mehr als 15 Jahren aufgebaut habe, nicht aufgeben. Jetzt verjage ich die negativen Gedanken und arbeite hart, denn ich glaube an den sicheren Sieg der Ukrainer und die Wiedergeburt des Landes.

