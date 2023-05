„Die Ukraine hat damit nichts zu tun“ Freiwilligenlegion soll Grenzübergang in russischer Region Belgorod besetzt haben

Die russische Freiwilligenlegion „Freiheit für Russland“ und der russische Freiwilligenkorps RDK, die im Ukrainekrieg auf der Seite der Ukraine kämpfen, haben am Montag den Grenzübergang Graiworon nahe des russischen Dorfes Kozinka in der Region Belgorod besetzt.

„Die Legion und die RDK haben Kozinka, Oblast Belgorod, vollständig befreit“, schrieb die Legion am Montagmittag auf ihrem Telegramkanal. Die beiden Korps behaupteten, das Dorf Gora-Podol eingenommen zu haben und nun das Dorf Graiworon anzugreifen. „Wir marschieren weiter“, hieß es. Russische Militärblogger berichten von teils schweren Kämpfen in der Region.

Das ukrainische Präsidentenbüro wies die Verantwortung Kyjiws zurück. „Die Ukraine beobachtet die Ereignisse in der Region Belgorod in Russland mit Interesse und studiert die Situation, aber sie hat nichts damit zu tun“, schrieb Präsidentenberater Mychailo Podoljak auf Twitter.

Andriy Yusov, Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, bestätigte gegenüber dem ukrainischen Medium „Homradske“ den Einsatz. „Ja, heute haben das Russische Freiwilligenkorps und die Legion der Freiheit Russlands, bestehend aus Bürgern der Russischen Föderation, eine Operation gestartet, um diese Gebiete der Region Belgorod vom sogenannten Putin-Regime zu befreien und den Feind zurückzudrängen.“

Ziel sei es, eine demilitarisierte „Sicherheitszone zum Schutz der ukrainischen Zivilbevölkerung“ einzurichten, sagte Yusov. Von Belgorod aus habe der Beschuss der Grenzregionen der Ukraine in letzter Zeit zugenommen, „was zu erheblichen Schäden an der zivilen Infrastruktur und leider auch zu Opfern unter der Zivilbevölkerung führt“, erklärte Yusov.

Der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, teilte auf Telegram mit, dass eine „Sabotage- und Aufklärungsgruppe der ukrainischen Streitkräfte“ in das Gebiet des Bezirks Graiworon eingedrungen sei. „Die Streitkräfte der Russischen Föderation ergreifen zusammen mit dem Grenzschutz, der Nationalgrade und dem FSP die notwendigen Maßnahmen, um den Feind zu eliminieren“, schrieb Gladkow weiter.

Wer ist die Legion „Freiheit für Russland“?

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow berichtete am Montagnachmittag, dass der Grenzschutz und der Inlandsgeheimdienst FSB den russischen Präsidenten Wladimir Putin über „das Eindringen von Saboteuren“ unterrichtet hätten. Auch der Kreml behauptet, dass es sich bei einmarschierten Truppen um eine sogenannte „DRG“ der Ukraine, also eine spezielle Sabotage- und Aufklärungsgruppe, handele.

Die Legion „Freiheit für Russland“ ist allerdings keine solche Spezialeinheit, sondern Teil des internationalen Freiwilligenkorps innerhalb der ukrainischen Streitkräfte. Der russische Freiwilligenkorps (RDK) behauptet, Teil der ukrainischen Fremdenlegion zu sein, die ukrainische Regierung hat dies jedoch nie bestätigt.

„Wir verstehen den Zweck einer solchen Sabotage vollkommen – die Aufmerksamkeit von Bachmut abzulenken und die politischen Auswirkungen des Verlusts von Artemivsk durch die ukrainische Seite zu minimieren“, sagte Peskow weiter.

Jewgeni Prigoschin, der Chef der Söldnertruppe Wagner, nahm die Ereignisse seinerseits zum Anlass, den russischen Sicherheitsapparat weiter zu kritisieren. „Es gibt einen Mangel an Governance und eine Verschwendung von öffentlichen Geldern. Anstatt sich um die Sicherheit des Staates zu kümmern, sägen die einen Geld ab, die anderen albern herum“, ließ sein Pressedienst auf Telegram mitteilen.

„Es gibt kein Regieren, es gibt keinen Willen, und es gibt keine Menschen, die bereit sind, ihr Land zu verteidigen. Ich habe das in den Oblasten Belgorod und Kursk schon oft gesagt. Leider ist das noch immer so“, hieß es weiter.

Belgorod: Acht Verletzte, eine Frau gestorben

Nach dem Beschuss verhängten die Behörden Terroralarm in dem Gebiet. Die Maßnahmen zur „Terrorismusabwehr“ würden der Sicherheit der Bevölkerung dienen und nach wie vor weiter andauern, teilte Gouverneur Gladkow via Telegram mit.

Weil Vertreter des Verteidigungsministeriums und Sicherheitskräfte im Bezirk Graiworon aktuell mit Aufräumarbeiten beschäftigt seien, könnten die Bewohner des Bezirks noch nicht wieder in ihre Häuser zurückkehren, hieß es weiter.

Bei der Evakuierung am Montag seien eine Frau gestorben und mutmaßlich zwei Menschen verletzt worden. Zuvor gab Gladkow bekannt, dass die Zahl der Verletzten auf acht gestiegen sei.

Die Säuberung des Territoriums durch das Verteidigungsministerium und andere Sicherheitsstrukturen wird fortgesetzt. Wjatscheslaw Gladkow, Gouverneur der Region Belgorod

Allein in der Stadt Graiworon seien zwei Männer und eine Frau mit Splitterwunden in ein Krankenhaus gebracht worden, erklärte der Gouverneur. Mindestens zwei verletzte Einwohner sollen sich Gladkow zufolge noch in den umkämpften Ortschaften befänden. Die Sicherheitskräfte könnten aber bislang nicht zu ihnen vordringen, um sie zu versorgen.

Bei Angriffen im Dorf Samostje soll Gladkow zufolge ein Kindergarten getroffen worden sein, der dann in Brand geriet. In Graiworon seien zudem drei Häuser beschädigt worden. Auch das Verwaltungsgebäude wurde den offiziellen Angaben zufolge getroffen.

Der Gouverneur berichtete auch von Mörserbeschuss auf die Dörfer Kozinka und Gora-Podil. Die russische Luftabwehr sei am Montag aufgrund von Drohnenangriffen seit 9 Uhr morgens im Einsatz gewesen. In der Region hat es in den vergangenen Monaten mehrmals Berichte über ukrainische Angriffe über die Grenze hinweg gegeben.

Das Anti-Terror-Regime sieht Personenkontrollen oder die Schließung von Fabriken vor, die gefährliche Güter wie Sprengstoff, radioaktive oder chemische und biologische Gefahrenstoffe produzieren.

Offenbar Drohnen über Belgorod abgeschossen

Am Montag berichtete Gladkow, dass die Flugabwehr über der Grenzregion feindliche Drohnen entdeckt und abgeschossen habe.

Zuvor waren Videos auf Telegram aufgetaucht, die das Display einer Drohne zeigen, die den Grenzübergang Graiworon anvisiert. Die Gebäude auf der Drohnenaufnahme sind identisch mit Gebäuden des Grenzübergangs, die auf öffentlich zugänglichen Satellitenbildern zu sehen sind.

Auf einem weiteren Video sind drei Panzer vor einem der Gebäude des Grenzübergangs zu sehen. Das Gebäude ist zum Teil zerstört, davor liegen Trümmerteile und an einer Hausfront klafft ein schwarzes Loch – ein Hinweis darauf, dass das Gebäude mit Artillerie oder Drohnen beschossen wurde.

Auf einem der Panzer, der auf dem Video zu sehen ist, ist ein weißes Kreuz abgebildet. Auf einem weiteren Video, das mutmaßlich Soldaten und einen Panzer des Russischen Freiwilligenkorps (RDK) zeigt, ist ebenfalls ein weißes Kreuz als Markierung auf dem Kampffahrzeug zu sehen.

„Freiheit für Russland“ richtet sich an Bevölkerung

Die Freiwilligenlegion „Freiheit für Russland“ veröffentlichte am Montag zudem eine Videobotschaft, offenbar gerichtet an die Einwohner:innen in der Region Belgorod. Darin appelliert ein bewaffneter, uniformierter Kämpfer mit fünf weiteren Männern im Rücken: „Habt keine Angst, denn wir kommen nach Hause zurück. Russland wird frei sein!“

Die Mitglieder der Freiwilligenlegion seien „genau solche Russen, wie ihr“. Sie wollen, so der Sprecher, „dass unsere Kinder in Frieden aufwachsen und freie Menschen sind. Dass sie reisen können, sich bilden und einfach glücklich sind in einem freien Land. Aber dafür ist in dem heutigen, putin’schen Russland kein Platz.“ Es sei die Zeit gekommen, „der Diktatur des Kremls ein Ende zu setzen“. (mit Agenturen)