„Entrissen vom Heimatland“ Eine Kurdin hat Sehnsucht nach zuhause

Die Hermannstraße in Berlin beherbergt einen Garten, der sich hinter einer Kirche versteckt. Sein Name – „Hevrin Khalaf“ – wird einer kurdischen Politikern gewidmet, die 2019 bei einer türkischen Militäroffensive in Nordsyrien ermordet wurde. In diesem Garten pflückt eine Frau mit kurdischer Abstammung namens Zilan Sarah Kössler ein paar Blätter, während sie durch die Hochbeete stolziert. „Tirşok“ – das kurdische Wort für das Kräutergewächs Sauerampfer hält sie in ihren Händen. Sie liebt dieses Gewächs.

Zilan ist 30 Jahre alt und arbeitet in Berlin als Kinder- und Jugendtherapeutin. Vor 13 Jahren floh sie mit ihrer Familie aus der kurdischen Region im Osten der Türkei nach Deutschland. Sie hat Sehnsucht nach ihrer Heimat, nach den Bergen. „Als ich mich auf der Reise nach Deutschland befand, warf ich einen letzten Blick auf die Berge. Und diese Berge waren richtig sauer auf mich: Du verlässt uns. Das ist sehr emotional gewesen.“

Sie hat „ihren Ort, ihre Berge verlassen müssen“, weil die existenziellen Rechte von Kurdinnen und Kurden eingeschränkt gewesen seien. „In den 1990er Jahren wurden im Osten der Türkei viele Dörfer verwüstet und angezündet, damit die Kurden aus ihrer Heimat vertrieben werden.“ Auch ihre Region war betroffen. Sie erinnert sich, dass der Wald neben ihrem Dorf in Brand gesteckt wurde.

Kössler kommt aus einer „sehr politisierten“ Familie. Ihr war das System hinter der Unterdrückung, die sie erlebte, nicht fremd. Auch sie ist politisch aktiv, das sei das Einzige, was sie gegen den Heimatschmerz tun könne. Ein „Heimatsschmerz“, den sie immer spüre.

„Ich werde niemals diesen Geschmack oder dieses Gefühl haben, irgendwohin zu gehören. Mit diesem Bewusstsein bin ich auch hierher gekommen.“ Über ihr Leben in Deutschlang sagt sie: „Du bist in Deutschland immer eine Fremde. Du wirst als Fremde gesehen. Sobald du diese Blicke siehst, fühlst du diesen Heimatsschmerz.“

Der Großteil der Kurdinnen und Kurden leben in der Türkei, dem Irak, dem Iran und Syrien. In allen vier Ländern erlebt das Volk seit mehreren Jahrzehnten Unterdrückung. So wurde in Form von Assimilationspolitik des jeweiligen Nationalstaates die kurdische Sprache verboten und die kurdische Identität fortwährend kriminalisiert.

Anlässlich des Tags der Menschenrechte am 10. Dezember trifft der Tagesspiegel Menschen, die Menschenrechtsverletzungen erlebt haben, wegen Unterdrückung aus ihrem Heimatland fliehen mussten oder mit eingeschränkten Menschenrechten in ihrem Land zu leben versuchen.

Über dokumentierte Vertreibungen und Diskriminierung der Kurdinnen und Kurden im Osten der Türkei sagt Direktor von Human Rights Watch Wenzel Michalski: „Das könnten Kriegsverbrechen sein, die die Türkei dort begeht.“

Vor dieser Unterdrückung entfloh Zilan gemeinsam mit ihrer Familie. „Wenn du Kurdisch sprichst, wenn du deine Meinung äußerst, wenn du deine Kultur lebst, dann bist du täglich bedroht, ins Gefängnis zu kommen oder umgebracht zu werden“, sagt die Therapeutin, die gleichzeitig als Vertreterin der Frauen der demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien in Deutschland aktiv ist, vielen bekannt unter dem kurdischen Namen „Rojava“.

Im Garten, ein Projekt des von ihr mitgegründeten Sozialunternehmens Flamingo, treffen sich regelmäßig Frauen und gärtnern zusammen, um aus den Heilpflanzen Tees und Salben zu produzieren und sie auf einer Website zu verkaufen.

Die Einnahmen gehen in ein Frauendorf in Rojava. „Wenn ich in einen Garten komme, habe ich ein Heimatgefühl. Ich selbst wurde entrissen von meinem Heimatland, von der Erde dort.“

