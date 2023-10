Erneut Bombendrohungen in Frankreich Schloss Versailles und mehrere Flughäfen evakuiert

Erneut hat es in Frankreich am Freitag Bombendrohungen gegen zwölf Regionalflughäfen sowie Schloss Versailles gegeben. Die Touristenattraktion bei Paris musste damit bereits zum fünften Mal in den vergangenen Tagen für Besucher schließen. Wie das Schloss mitteilte, werde man nach den nötigen Sicherheitsüberprüfungen wieder öffnen.

Wie die Zeitung „Le Parisien“ unter Verweis auf die Zivilluftfahrtbehörde berichtete, stimmten die Drohungen gegen die Flughäfen mit denen in den vergangenen Tagen überein. Nur die Flughäfen in Bordeaux, Béziers sowie der Euro-Airport Basel-Mulhouse-Freiburg allerdings wurden diesmal angesichts der Drohungen geräumt.

Bereits am Mittwoch und Donnerstag hatte es Drohungen gegen mehrere französische Flughäfen gegeben. Mehr als hundert Flüge fielen aus. Die beiden Pariser Flughäfen Orly und Charles de Gaulle waren bislang nicht betroffen.

Reisende warten vor dem Flughafen Toulouse-Blagnac am 18. Oktober 2023, nachdem der Flughafen evakuiert wurde. © AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Verkehrsminister Clément Beaune sprach von „organisierten Fehlalarmen“. Diese seien gefährlich und inakzeptabel. „In jedem Einzelfall wird es eine Anzeige geben“, erklärte er am Donnerstag. Die Strafe könne bis zu zwei Jahre Haft und 30.000 Euro betragen.

Louvre-Museum auch betroffen

Bereits am Wochenende war das Schloss von Versailles ein erstes Mal geräumt worden. Am Samstag war zudem das bekannte Pariser Louvre-Museum evakuiert worden. Man hätte eine schriftliche Drohung erhalten, teilte eine Sprecherin mit. Das Museum war am Sonntag allerdings wieder für Besucher geöffnet.

Seit dem tödlichen Anschlag eines Dschihadisten auf einen Lehrer im nordfranzösischen Arras herrscht in Frankreich die höchste von drei Terrorwarnstufen.

Jüdische Einrichtungen und Schulen werden derzeit verstärkt bewacht. Landesweit sind bis zu 7000 Soldaten im Einsatz. Hintergrund sind auch die Spannungen infolge des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas. (Tsp/dpa/AFP)