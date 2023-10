F-16-Kampfjets für die Ukraine USA starten mit der Ausbildung ukrainischer Piloten

Der US-Botschafterin in der Ukraine zufolge hat das Training für ukrainische Piloten in den USA an F-16-Kampfjets begonnen. „Ukrainische Piloten trainieren jetzt mit der Arizona Air National Guard an F-16-Jets“, schreibt Botschafterin Bridget Brink auf X, früher Twitter.

Dies sei ein wesentlicher Teil des Aufbaus der ukrainischen Luftverteidigung. „Die Vereinigten Staaten sind stolz darauf, mit ihren europäischen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Ukraine gegen die brutale Aggression Russlands zu unterstützen“, so Brink weiter.

Die USA hatten im August die Entsendung von F-16-Kampfflugzeugen aus den Niederlanden und Dänemark in die Ukraine genehmigt, sobald die Pilotenausbildung abgeschlossen ist. Wie das Pentagon damals mitteilte, werde das Training zwischen fünf und acht Monate dauern.

Joe Biden stimmte im August der Ausbildung ukrainischer Piloten in den USA zu

Innerhalb der Nato hatte sich im Sommer eine von Dänemark und den Niederlanden geführte Koalition gebildet, um ukrainische Piloten für die Nutzung der F-16 auszubilden. Im August hatten die USA sich der Koalition angeschlossen.

Dänemark will der Ukraine 19 Kampfjets liefern, aus den Niederlanden sollen es 42 sein, von denen allerdings derzeit nur 24 einsatzbereit sind. Als drittes europäisches Land will Norwegen der Ukraine zwischen fünf und zehn F-16-Jets zur Verfügung stellen.

Ukraine rechnet mit Einsatz der F-16 im Frühjahr

Die Ukraine hatte sich seit Monaten aktiv um die in den USA hergestellten F-16-Kampfflugzeuge bemüht, um der russischen Luftüberlegenheit etwas entgegenzusetzen. Die derzeitige Bodenoffensive ukrainischer Truppen leidet unter dem fehlenden Schutz aus der Luft und kommt weniger schnell voran als in Kiew erhofft.

Die USA müssen die Übergabe der Militärjets von ihren Verbündeten an die Ukraine genehmigen, weil die Maschinen von der US-Firma Lockheed Martin gebaut werden und sensible Technologie an Bord haben.

Deshalb hat Washington auch ein Mitspracherecht dabei, wer daran ausgebildet wird. Im Mai hatte US-Präsident Joe Biden sein Einverständnis für die Ausbildung ukrainischer Piloten an in den USA hergestellten Kampfflugzeugen erteilt.

Aus Sicht des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow sind die Jets ein „ernsthafter Gamechanger“ im Kampf gegen Russland. Die Ukraine rechnet im Frühjar 2024 mit ihrem Ensatz. (Reuters, dpa)