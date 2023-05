Flutkatastrophe in Italien Klimaflüchtlinge im eigenen Land

Die Fluten steigen weiter und mit ihnen steigt die Zahl derer, die ihre Häuser verlassen mussten. Mehr als 36.000 Menschen in der italienischen Region Emilia-Romagna sind inzwischen bei Freund:innen, Familienangehörigen, in Hotels untergekommen oder harren in Turnhallen aus, weil ihre Wohnungen überflutet und unbewohnbar sind. Die Zahl der Toten lag am Sonntag bei 14. Das vorerst letzte Opfer, ein 79-jähriger Mann aus der Umgebung von Ravenna, wurde in seinem völlig überschwemmten Garten gefunden. Neben der Provinz Ravenna sind die von Cesena, Forlì, Bologna, in Teilen auch Rimini betroffen (liste prüfen).

Nach einer Pause begann es am Sonntagfrüh in der Katastrophenregion erneut zu regnen, in vielen Gegenden sind Erdrutsche zu befürchten. „Die Erde auf den Bergen nahe Bologna rutscht weiter“, warnte der Bürgermeister der Stadt, die auch Regionalhauptstadt ist, Matteo Lepore, am Wochenende.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat wegen des Notstands in Mittelitalien den Gipfel der G7 in Hiroshima vorzeitig verlassen und kündigte an, das Katastrophengebiet zu besuchen, wo fast zwei Dutzend Flüsse nach Dauerregen über die Ufer getreten sind. Ihr Gewissen gebiete ihr, sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen, sagte Meloni in Japan.

Seit Wochen regnet es in Italien, das noch wenige Wochen zuvor unter einer für die Jahreszeit ungewöhnlichen Dürre gelitten hatte. Flüsse und Seen führten bereits im Februar so wenig Wasser wie sonst in den - zunehmend extremen - Sommern. Im Mai öffnete sich dann der Himmel, und es goss nun ebenso extrem.

In den am schlimmsten betroffenen Gebieten der mittelitalienische Emilia-Romagna begann der Notstand mit 200 Millimetern Regen, die zwischen dem 16. und 17. Mai in nur 24 Stunden auf Städte und Äcker niedergingen. In Wasser und Schlamm sind auch Hunderte Schweine und Kühe umgekommen; eine genaue Bilanz gibt es noch nicht.

Während Zivilschutz, Armee und eine beeindruckende Zahl Freiwilliger aus ganz Italien im Katastrophengebiet Schlamm schaufeln, Menschen befreien und sie in Notunterkünften versorgen, wird immer heftiger über die Klimakatastrophe diskutiert und ihre bereits jetzt spürbare Folge: Extremwetter. „Klimaflüchtlinge“ titelte die linke Tageszeitung „il manifesto“ am Sonntag zu einem Foto, das auf ihrer ersten Seite eine zum Bettenlager umfunktionierte Sporthalle zeigte.

Die malerische Emilia-Romagna mit ihren vor allem bei Deutschen seit den 1950er Jahren beliebten Adriastränden ist aber, wie jetzt diskutiert wird, zudem eine der am meisten zementierten Gegenden Italiens, übertroffen nur von der Lombardei, dem industriellen Herzen Italiens. Das Zuviel an Wasser hat kaum Möglichkeiten abzufließen.

Der Ruf nach mehr als nur Nothilfe wird lauter. Fachleute der italienischen Wasserwirtschaft haben bereits in den vergangenen Tagen gewarnt. dass das Land zu wenige Rückhaltebecken habe. Das Wasser, das jetzt nur zerstört, könnte schon in wenigen Wochen dringend gegen die Dürre gebraucht werden.

Die Region habe sich eigentlich ausgezeichnete Regeln gegeben, sagt Gabriele Bollini, Stadtplaner, Universitätsdozent für nachhaltiges Bauen in Modena und einer der Initiatoren eines Referendums gegen den Bodenverbrauch. Ein Gesetz von 2017 verbietet weitere Bodenversiegelung ab 2015 und beschränkt ihn seit 2018 schon. Aber es sei nicht effizient, klagte Bollini jetzt in der linken Tageszeitung „il manifesto“: „Man kann es so sagen: Mit der linken Hand wird ein Gesetz gemacht und mit der rechten die Ausnahmen, damit die Wirtschaft ihre Projekte umsetzen kann.“ Sogar Logistikzentren würden als Bauten im öffentlichen Interesse geführt.