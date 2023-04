Kampfpause ignoriert Mindestens 97 Zivilisten sterben bei schweren Gefechten im Sudan

Seit dem Ausbruch von Kämpfen zwischen der Armee und paramilitärischen Kräften im Sudan sind mindestens 97 Zivilisten getötet und 365 weitere verletzt worden. Dies teilte das Zentralkomitee der sudanesischen Ärzte am frühen Montagmorgen mit.

Demnach enthält die Bilanz nicht alle Opfer, da viele aufgrund von Transportschwierigkeiten nicht in Krankenhäuser gebracht werden konnten. Am Montagmorgen waren in der Hauptstadt Khartum Explosionen und Schüsse zu hören. Aus beschädigten Gebäuden stieg Rauch auf, wie Augenzeugen berichteten.

Bei den heftigen Kämpfen scheint die Armee die Oberhand zu gewinnen. Sie habe Luftangriffe auf Kasernen und Stützpunkte der „Rapid Support Forces“ (RSF) geflogen, sagte Zeugen und Anwohner am Sonntag. Die Armee habe auch die Kontrolle über einen Großteil des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt Khartum zurückerobert.

Seit Beginn der Gewalt beschuldigen sich Armee und Miliz gegenseitig, mit dem Kämpfen begonnen zu haben. Ursprünglich einigten sich die Parteien am Sonntag auf eine dreistündige Kampfpause, um die von den Vereinten Nationen vorgeschlagenen humanitären Evakuierungen zu ermöglichen, so die UN-Mission im Sudan. Jedoch wurde die Vereinbarung nach einer kurzen Phase weitgehend ignoriert.

UN-Generalsekretär verurteilt Angriffe

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, verurteilte die Angriffe und forderte in einem Post auf Twitter, dass die Verantwortlichen unverzüglich zur Rechenschaft gezogen werden sollten: „Die anhaltenden Zusammenstöße im Sudan haben zum Tod und zu Verletzungen von Zivilisten geführt, darunter drei unserer @WFP-Kollegen (UN Welternährungsprogramm), die bei der Ausübung ihrer Arbeit getötet wurden.“

Auch der UN-Sondergesandte Volker Perthes erklärte, er sei entsetzt über die Berichte von Beschuss und Plünderungen, die UN- und andere humanitäre Einrichtungen betreffen würden.

Ausgelöst wurde der jüngste Konflikt laut Beobachtern am Samstag durch einen Streit über die Integration der RSF in das Militär als Teil des Übergangs zu einer zivilen Regierung.

In dem von schweren Wirtschaftsproblemen gebeutelten Sudan hatten Massenpoteste 2019 zum Sturz des jahrzehntelangen Herrschers Omar al-Baschir geführt. Daran waren die Armee und die RSF beteiligt. Militär und zivile Gruppen einigten sich damals auf eine Übergangsregierung.

Im Oktober 2021 kam es aber zu einem Putsch, bei dem das Militär die Macht vollständig übernahm. Seitdem wurde bei Protesten immer wieder der Rückzug des Militärs aus der Politik gefordert. RSF-Chef Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemedti, hatte sich zuletzt an die Spitze einer Bewegung gestellt, die das Land nach eigenen Angaben in die Demokratie führen will. (Reuters, AFP)