Georgiens inhaftierter Ex-Präsident Ärzteteam aus Polen untersucht erkrankten Michail Saakaschwili

Ein Ärzteteam aus Polen untersucht nach Angaben von Regierungschef Mateusz Morawiecki den in Haft erkrankten georgischen Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili. „Freunde in Not lassen wir nicht allein“, schrieb Morawiecki am Mittwoch auf Twitter.

Der 55-jährige Saakaschwili, der inzwischen ukrainischer Staatsbürger ist, sitzt seit 2021 in seinem Heimatland in Haft. Zuletzt hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Führung Georgiens erneut mit Nachdruck zu seiner Rettung aufgefordert. Selenskyj hatte immer wieder behauptet, dass Saakaschwili in georgischer Haft „langsam getötet“ werde.

Anfang Juli war Saakaschwili zu einer Gerichtsverhandlung per Video aus dem Krankenhaus zugeschaltet worden. Die Bilder von dem abgemagerten Politiker wurden in sozialen Netzwerken geteilt.

Sein Bruder David Saakaschwili sagte, der Ex-Präsident verliere weiter Gewicht. Ihm drohe der Tod. Er meinte auch, sein Bruder könnte vergiftet worden sein. Die Familie bittet seit langem um Behandlung. Es gab keine Bestätigung der Behörden, dass sein Zustand lebensbedrohlich sei oder die Vorwürfe wahr seien.

Der Ex-Präsident kehrte trotz Haftbefehls 2021 nach Georgien zurück und wurde festgenommen. Saakaschwili wirft dem auch in die EU strebenden Land vor, sich in Kriegszeiten nicht klar genug an die Seite der Ukraine zu stellen. Georgien, das unter Saakaschwili massiv von den USA unterstützt worden war, verlor 2008 einen kurzen Krieg gegen Russland und dabei auch die Kontrolle über seine abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien.

Saakaschwili war von 2004 bis 2013 Präsident der an Russland grenzenden ehemaligen Sowjetrepublik Georgien. Er setzte prowestliche Reformen durch. Nach seiner Abwahl wurde er in Abwesenheit wegen Korruption und Anstiftung zur Körperverletzung zu Haft verurteilt. (dpa)