„Hamas führt den Krieg von Krankenhäusern aus“ Israel vermutet Kommandozentrale unter größter Klinik in Gaza

Israelische Geheimdienste werfen der radikalislamischen Hamas vor, die größte Klinik in dem Küstengebiet als Kommando- und Kontrollzentrum zu missbrauchen.

„Hamas-Terroristen operieren innerhalb und unter dem Schifa-Krankenhaus“, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitag.

„Terroristen bewegen sich frei im Krankenhaus“

„Die Hamas führt den Krieg gegen Israel von Krankenhäusern aus“, sagte Daniel Hagari am Freitag vor Journalisten. Die militante Palästinenserorganisation nutze die Krankenhäuser „als Kommandozentralen und Verstecke“ mit Zugängen zu ihrem unterirdischen Tunnelsystem.

Palästinensische Kinder, die bei israelischen Angriffen verletzt wurden, warten im Schifa-Krankenhaus auf ihre Behandlung. © dpa/Mohammad Abu Elsebah

„Die Terroristen bewegen sich frei im Al-Schifa-Krankenhaus“ in Gaza-Stadt sowie in weiteren Krankenhäusern, sagte der Armeesprecher. Zudem nutze die Hamas den in diesen zivilen Einrichtungen gelagerten Treibstoff für ihre Angriffe. „Es gibt Treibstoff in den Krankenhäusern, und die Hamas nutzt ihn für ihre terroristische Infrastruktur“, sagte Hagari.

Nach dem Massaker vom 7. Oktober seien zudem Hunderte Terroristen in das Krankenhaus geströmt, um sich dort zu verstecken, weiter. Hagari berief sich auf Geheimdiensterkenntnisse.

Hamas weist die Vorwürfe zurück

Die Armee zeigte unter anderem Satellitenbilder und weitere Beweismaterialien. Auf der Plattform X, vormals Twitter, veröffentlichte sie zudem eine Illustration, die unter dem Krankenhausgebäude in Gaza ein System aus Tunneln und unterirdischen Kammern zeigte.

Die Hamas bestritt die Aussagen des Militärs. Das Krankenhaus werde nicht für „militärische Zwecke“ genutzt. Die Islamistenorganisation warf Israel Pläne vor, die gesamte medizinische Versorgung in dem Küstengebiet zerstören zu wollen.

Israel hatte die Hamas bereits mehrfach beschuldigt, die Bevölkerung des Gazastreifens als „menschliche Schutzschilde“ zu benutzen. Die Hamas wies die Vorwürfe umgehend als „unbegründet“zurück.

Die Äußerungen des israelischen Armeesprechers entbehrten „jeder Grundlage“, sagte der Hamas-Beamte Issat Al-Rischk. Er beschuldigte Israel seinerseits, mit den Vorwürfen „den Weg für ein neues Massaker an unserem Volk zu ebnen“. (dpa, AFP)