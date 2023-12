John Kornblum ist tot Ein Transatlantiker mit vielen Facetten

Die Geschichte der deutsch-amerikanischen Beziehungen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat John Kornblum wie wohl kein anderer aus nächster Nähe erlebt. Das machte ihn in seinen letzten Jahren zu einem gefragten Analysten des transatlantischen Verhältnisses. Er verstarb am 21. Dezember 2023 in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee, wie der Tagesspiegel am Freitag aus dem Umfeld von Kornblums Familie erfuhr.

Inspiriert vielleicht von seinen Großeltern, die Ende des 19. Jahrhunderts aus Ostpreußen in die USA ausgewandert waren, studierte Kornblum als junger Mann Deutsch, Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen.

Wirken in Deutschland

Als er 1964 in den diplomatischen Dienst eintrat, war der Kalte Krieg in vollem Gange, die Berliner Mauer gerade mal drei Jahre alt. Im Westteil der Stadt hatten die Alliierten das Sagen, mit den Amerikanern auch Briten und Franzosen, die konfrontiert mit der sowjetischen Bedrohung durch die Luftbrücke von Besatzern zunächst zu Beschützern und dann zu Freunden wurden.

John Kornblum machte eine steile Karriere. Zwei Jahre, von 1964 bis 1966 war er als Vizekonsul in Hamburg tätig. Seit 1969 wirkte er in Bonn in der politischen Abteilung der Botschaft. An den Verhandlungen zum Viermächteabkommen war er von 1970 bis 1972 beteiligt.

Gefragter Talkshow-Gast. John Kornblum brillierte mit seinen fundierten Kenntnissen des transatlantischen Verhältnisses. © imago images/Future Image/Thomas Bartilla via www.imago-images.de

Nach Jahren in Washington hatte er seinen ersten Einsatz in West-Berlin als politischer Berater der US-Vertretung. Die Botschaft befand sich damals noch in Bonn.

Sie sollte erst nach dem Fall der Mauer 2008 nach Berlin umziehen. 1985 wurde John Kornblum Gesandter und stellvertretender Stadtkommandant im amerikanischen Sektor von West-Berlin.

Geschichte erlebte er aus nächster Nähe

Als der damalige US-Präsident Ronald Reagan 1987 seine berühmte Rede am Brandenburger Tor hielt und Michail Gorbatschow aufforderte, das Tor zu öffnen und die Mauer niederzureißen, begleitete Kornblum ihn dorthin und stand ganz in nächster Nähe. Gern betonte er seinen Anteil an diesem historischen Ereignis.

Er wirkte aber auch hinter den Kulissen tatkräftig und zielgerichtet. Als ebenfalls 1985 der größte Agentenaustausch zwischen Ost und West auf der Glienicker Brücke stattfand, bei dem vier DDR-Spione gegen 25 CIA-Agenten ausgetauscht wurden, hatte er zuvor gemeinsam mit dem US-Botschafter die Verhandlungen geführt.

Es folgten ranghohe Stationen bei der NATO und der KSZE. Als Sonderbotschafter für Bosnien, zu dem Bill Clinton ihn ernannt hatte, trug er mit seinem geübten Verhandlungsgeschick maßgeblich zur Beendigung des Krieges und zum Abkommen von Dayton bei.

Im Sommer 1997 wurde John Kornblum schließlich zum Botschafter im wiedervereinigten Deutschland ernannt. Er war ein selbstbewusster Botschafter, der sich in Debatten einmischte und Forderungen stellte.

Die Mahnungen an Deutschland

Seine Nachfolger haben immer wieder auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass Deutschland, das sich so lange an die Schutzmacht USA gewöhnt hatte, mehr Verantwortung übernehmen müsse.

Kornblum warnte schon früh vor wachsendem Populismus in Europa. © Mike Wolff TSP

Mit den Einlassungen zu diesem Thema hat er Pionierarbeit geleistet. Auch an den Diskussionen zu den notwendigen Schutzmaßnahmen für die Botschaft war er beteiligt und machte aus seiner Enttäuschung über manche Berliner Reaktionen, auch von führenden Politikern, keinen Hehl.

Trotzdem fühlte er sich in der Stadt so wohl, dass er nach dem Ende seiner Amtszeit 2001 blieb. In seiner neuen Funktion als Deutschland-Chef der Investmentbank Lazard mischte er sich weiterhin ein und war mit seinem Erfahrungsreichtum und seinen fundierten Kenntnissen der europäisch-amerikanischen Politik ein gefragter Talkshow-Gast und Autor, auch im Tagesspiegel.

Nebenbei war er vielfältig engagiert, unter anderem als Gründungsmitglied der American Academy, als Gründungsvorsitzender des „John F. Kennedy Atlantic Forum“ und Aufsichtsratsmitglied unter anderem der Bayer AG und von Motorola Europe.

Den Wahlsieg Donald Trumps betrachtete er als Zeitenwende und warnte schon früh vor wachsendem Populismus in Europa. Grundsätzlich war er aber überzeugt, wie er in einem Interview 2020 sagte, dass das transatlantische Fundament feststeht, und das schon seit 400 Jahren. Deutschlands künftige Rolle in der digitalisierten Welt sah er als Dolmetscher für Amerika in Eurasien.

Viele Ehrungen wurden dem Vater zweier Söhne zuteil. Bereits 1990 wurde er mit dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern ausgezeichnet, 1997 wurde er zum Ehrenbürger von Sarajewo ernannt und im Jahr des Regierungsumzugs erhielt er 1990 den „Orden wider den tierischen Ernst“. Der große Diplomat und überragende Transatlantiker wurde 80 Jahre alt.