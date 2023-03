Eine Operation unter falscher Flagge? Putin-Gegner liefern sich wohl Kämpfe mit Regierungstruppen im Westen Russlands

Im Westen Russlands, nahe der Stadt Bryansk, sollen sich am Donnerstag wohl mehrere bewaffnete Männer Kämpfe mit russischen Sicherheitskräften geliefert haben. Das legen Videos nahe, die sich derzeit in den sozialen Netzwerken verbreiten.

Der Gouverneur von Bryansk sprach von einer „ukrainischen Sabotagegruppe“, die auf russisches Gebiet eingedrungen sein soll. Weiter behauptete der Gouverneur, dass mehrere Menschen als Geiseln genommen worden seien, es habe mehrere Tote gegeben.

Konkret soll es sich um die Orte Sushany und Liubechane handeln, bis zu denen Bewaffnete vorgedrungen seien. Die Orte befinden sich nur wenige Meter von der ukrainischen Grenze. Ein Video zeigt laut dem Schild an einem Gebäude ein Gesundheitszentrum, es soll sich in Liubechane befinden. Bisher ist vieles an dem Vorgang aber unklar.

Der russische Präsident Wladimir Putin sprach am Donnerstag von einem „Terroranschlag“, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Auch die Agentur sprach von „ukrainischen Saboteuren“.

Armee im Einsatz gegen die „Saboteure“

„Maßnahmen wurden ergriffen, um die Terroristen zu vernichten“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau. Die russische Armee versuche, die „Saboteure“ zu „eliminieren“.

Putin stellte einen Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine her. Die Angreifer hätten das Feuer auch auf Kinder eröffnet. Belege über eventuelle Opfer oder Geiselnahmen gibt es allerdings nicht. Von der Regierung in Kiew hieß es, dass es sich bei den Kämpfern um in Russland tätige Partisanen handele.

In einem der Videos erklärten die Kämpfer, sie hätten die Grenze zu Russland überquert. Unter einem Beitrag bei Telegram von den angeblich Beteiligten hieß es: „Niemals hätte ich gedacht, dass die Grenze der russischen Föderation, auch im Krieg, so durchlässig ist.“ In dem Video fordert einer der Männer die russische Bevölkerung auf, sich dem Kampf gegen Putin anzuschließen.

Waren es russische Freiwillige aus der Ukraine?

Die „Bild“-Zeitung will zwei der Beteiligten identifiziert haben. Demnach handelt es sich um Männer, die „nachweislich als Freiwillige“ in der Ukraine kämpfen. Bei einem der Männer soll es sich um einen rechtsextremen russischen Oppositionellen handeln, der 2017 in die Ukraine floh. Sein Name soll Denis Nikitin lauten - andere Quellen nennen Kasputin als Nachnamen. Der zweite Mann sei unter dem Kampfnamen „Fortuna“ bekannt und in einem CNN-Interview von der befreiten ukrainischen Schlangeninsel zu sehen gewesen.

Kasputin soll laut unbestätigten Berichten in der Ukraine ein Freiwilligenkorps gegründet haben, das aber nicht in das offizielle ukrainische Militär eingebunden ist. Er soll zudem bis 2019 in Deutschland gelebt haben, bis er seine Aufenthaltserlaubnis verlor. Die Behörden sowohl Russlands als auch der USA und der Ukraine sollen ihn wegen verschiedener Straftaten suchen. Er soll einer der führenden Köpfe der europäischen Hooliganbewegung gewesen sein und Martial Arts betrieben haben.

Kasputin strebt laut Einträgen bei Telegram eine Rückkehr zu einem christlich-orthodoxen, zaristisch geprägten Russland an. Kasputins Getreue werfen Putin eine ethnische Durchmischung Russlands vor. Kasputin wurde in den vergangenen Jahren von deutschen Medien in zahlreichen Artikeln beschrieben, unter anderem vom „Spiegel“.

Auch eine ganz andere Version der Ereignisse ist vorstellbar: Nämlich, dass Putin den Überfall auf die zwei Orte inszenieren ließ, es sich also um eine sogenannte „False Flag“-Aktion handelt, eine Aktion unter falscher Flagge.

