LGBTIQ-Familien in Italien Melonis Parteifreund findet Leihmutterschaft schlimmer als Kindesmissbrauch

In Italien verschärft sich der Streit um die Rechte von schwulen und lesbischen Familien. Ein enger Parteifreund von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nannte Leihmutterschaft jetzt „ein schlimmeres Verbrechen als Pädophilie“. Ein schockierender Satz, fand selbst der konservative „Corriere della sera“.

Federico Mollicone ist wie Meloni MItgründer ihrer Partei Fratelli d’Italia und seit dem Wahlsieg der rechtsextremen Partei Vorsitzender der Parlamentskommission für Kultur, Wissenschaft und Unterricht. „Wir stehen hier Leuten gegenüber“, so Mollicone im TV-Sender La Sette, „die sich ein Kind ausssuchen, als ginge es um die Farbe ihres Hauses.“

Alles begann vor einer guten Woche mit einer Art Verwaltungsvorgang. Da wurde bekannt, dass der Präfekt von Mailand – wie in Frankreich sind Präfekten die Vertreter der Zentralregierung im Land – dem Bürgermeister der Metropole untersagt hatte, künftig zwei Frauen oder zwei Männer als Eltern Neugeborener zu registrieren. Er konnte sich darauf berufen, dass der Kassationsgerichtshof kurz vor Jahresende ein entsprechendes Urteil gefällt hatte.

Zwei Höchstgerichte haben entschieden

Auf die Klage eines Männerpaars entschied das höchste Gericht, dass die Rechtslage nur die Eintragung des Samenspenders erlaube. Dessen Partner – oder im Falle zweier Mütter der Partnerin – bleibe vorerst nur der Weg der Adoption. Zugleich forderten die Richter:innen die Politik zum Handeln auf, weil die Kinder von LGBTIQ-Eltern andernfalls auf Dauer geringere Rechte hätten als die heterosexueller Paare. Noch deutlich hatte 2021 das Verfassungsgerichtshof eine Reform angemahnt.

Diese Rechte ist schlimmer als unsere schlimmsten Befürchtungen. Gabriele Piazzoni, Vorsitzender von Italiens LGBTIQ-Verband Arcigay

Die Adoption nennt auch die Regierung immer wieder als Ausweg; deshalb könne von einer Diskriminierung der Regenbogenkinder keine Rede sein. Sie ist allerdings nach Auffassung der Kritiker:innen ein langer, teurer Weg, der zudem, anders als die sofortige Eintragung der Elternschaft, viele bürokratische Hürden nicht überwinden hilft.

Doch Handeln, wie von den höchsten Gerichten gefordert, ist von der rechten Regierungsmehrheit nicht zu erwarten, im Gegenteil: Ebenfalls vor einer Woche lehnte die zweite Parlamentskammer, der Senat, es ab, die europäische Kindschaftsrichtlinie in italienisches Recht zu übernehmen.

FdI-Mann um ausgebeutete Frauen besorgt

Sie sieht vor, dass die Anerkennung der Elternschaft in einem EU-Staat automatisch auch in allen andern gelten soll. Das Argument der Regierungsmehrheit im Senat: Damit werde, wenn ein Kind von einer dritten Frau ausgetragen worden sei, das Verbot der Leihmutterschaft in Italien umgangen.

Inzwischen befeuern immer neue Interviews aus dem Regierungslager die Debatte. Schwule Paare gäben die Kinder anderer Mütter für ihre eigenen aus, wetterte Federico Rampelli (FdI), immerhin Vizepräsident des Abgeordnetenhauses, der ersten Parlamentskammer. Er sei weniger besorgt um diese Kinder „als um die Frauen, die ausgebeutet würden“.

Eugenia Roccella, die rechtskatholische Ministerin für Familie und, seit sie das Amt antrat, für Geburtenrate, bekannte zwischen den Zeilen offen, dass ihr die Verhinderung von Leihmutterschaft wichtiger sei als gleiche Rechte für alle Kinder: Man dürfe das Austragen fremder Kinder nicht ermutigen, indem man sie anerkenne.

„Regierung ist sadistisch“

Und auch die Hetero-Norm scheint wichtiger – trotz Roccellas Beteuerungen, sie habe nichts gegen gleichgeschlechtliche Paare. Wo Mama und Papa die Eltern seien, so die Ministerin, garantiere dies einem Kind „mehr Stabilität und das bestmögliche familiäre Umfeld“.

Zwei Kollegen übernahmen es nun, die bisher größte Menge Öl ins Feuer zu gießen. Das alte ultrakonservative Narrativ, das Schwule und Kinderschänder in eins setzt, hatte zuerst der frühere Lega-Abgeordnete Simone Pillon wieder ins Spiel gebracht. Die Leihmutterschaft – auf der Rechten spricht man lieber vom „Miet-Uterus“ – sei kriminell und müsse „ebenso bestraft werden wie Pädophilie“. Kommissionschef Mollicone setzte dann noch eins drauf, als er das eine als noch schlimmer als das andere bezeichnete.

Arcigay, die Interessenvertretung der italienischen LGBTIQ-Gemeinde, ist entsetzt: „Diese Regierung setzt eine Strategie der Verfolgung gegen LGBTIQ-Personen um“, kommentierte der Vorsitzende von Arcigay, Gabriele Piazzoni, bereits vor dem Interview-Marathon. Ihr „ideologischer Furor“ untergrabe den Frieden ganzer Familien. „Eine sadistische Regierung wütet gegen Menschen, die bereits am Rande stehen oder in Schwierigkeiten stecken.“ Diese Rechte, so Piazzoni, sei „schlimmer als unsere schlimmsten Befürchtungen.“

