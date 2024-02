Tagesspiegel Plus Macron erwägt Entsendung von Soldaten : Sind westliche Spezialeinheiten nicht schon längst in der Ukraine?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht über eine mögliche Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine – und löst Entsetzen aus. Zwei Experten erklären, was er damit bezwecken will.