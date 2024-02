Militärbezirke „Moskau“ und „Leningrad“ reaktiviert Putin ebnet Weg zu höherer Truppenpräsenz an Nato-Nordostgrenze

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die im Dezember angekündigte Umstrukturierung der Militärbezirkskommandos offiziell beschlossen. Das schreibt das „Institute for the Study of War“ (ISW) in seinem jüngsten Lagebericht unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur Tass.

Demnach unterzeichnete Putin am Montag ein Dekret zur Wiederherstellung der Militärbezirke „Moskau“ (MMD) im Westen und „Leningrad“ (LMD) im Nordwesten des Landes.

Der LMD verläuft entlang der 1340 Kilometer langen Grenze zu Finnland, das 2023 der Nato beigetreten war. Der MMD grenzt an die Nordostukraine und an Polen. Die neu geschaffenen Militärbezirke verlaufen also zu großen Teilen entlang der Nordostgrenze der Nato.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Mit einer erhöhten Militärpräsenz in diesen Gebieten will sich Russland den Angaben zufolge stärker gegen das transatlantische Militärbündnis positionieren.

Ukraine-Update Mit unserem Update-Newsletter zum Ukraine-Krieg erhalten Sie aktuelle Nachrichten, wichtige Hintergründe und exklusive Analysen von den Expertinnen und Experten des Tagesspiegels. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zugleich wolle der Kreml „kurz- bis mittelfristig die Kontrolle über Operationen in der Ukraine festigen und sich langfristig auf einen möglichen großangelegten Krieg gegen die Nato vorbereiten“, schreibt der US-Thinktank ISW.

Zugleich verliert die russische Nordflotte (NF) ihren Status als „interdienstliche strategische Territorialorganisation“, was in westlicher Lesart einem gemeinsames Hauptquartier entspricht.

Dem ISW zufolge deutet dies auf russische Bemühungen hin, die Militärbezirkskommandos als primäre Hauptquartiere für die russischen Bodentruppen wiederherzustellen sowie Marineressourcen zu bündeln.

Bereits im Dezember hatte Putin angekündigt, eine „gewisse Anzahl an Einheiten“ in den MMD verlegen zu wollen. (cst)