Nach amerikanischem Vorbild Experte wirbt für Ausbildung ukrainischer Piloten in Deutschland

Seit Kurzem bilden die USA ukrainische Kampfpiloten aus. FDP-Verteidigungsexperte Marcus Faber sieht Nachholbedarf bei der Bundesregierung und wirbt in einem Spiegel-Interview für eine vergleichbare Ausbildung in Deutschland.

Auch die Bundeswehr solle zur fliegerischen Ausbildung ukrainischer Piloten beitragen, sagt der FDP-Politiker dem Magazin. „Wir sehen am Beispiel der langwierigen Debatte über Panzerlieferungen, dass fehlende Ausbildung ein verzögerndes Element in diesem Krieg ist. Und bei Kampfjets dauert eine Ausbildung noch viel länger“, mahnt Faber.

Auf die Frage nach der Lieferung deutscher Kampfjets vom Typ Tornado an die Ukraine reagiert Faber laut Bericht allerdings zurückhaltend. Der Tornado sei sehr wartungsintensiv, zudem gebe es auch hierfür nicht mehr so viele Ersatzteile. Deswegen stehe dieses Kampfflugzeug bei den Ukrainern auch nicht ganz oben auf der Wunschliste, sagt Faber im Spiegel-Interview.

Stattdessen wirbt Faber bei einer eventuellen Lieferung polnischer MiG-29-Kampfjets aus sowjetischer Produktion für die Erteilung einer deutschen Exportgenehmigung, sollten sich darunter auch Flugzeuge aus der ehemaligen DDR befinden. »Polens Präsident Andrzej Duda hat ja angekündigt, sein Land könne die gesamte MiG-29-Flotte abgeben, in diesem Fall wären davon auch Maschinen aus alten NVA-Beständen betroffen«, sagt Faber laut Bericht.

Nachdem der polnische Präsident Duda am Donnerstag die Lieferung von vier Kampfjets des Typs MiG-29 an die Ukraine bestätigt hatte, kündigte am Freitag auch die Slowakei an, 13 Kampfjets desselben Typs liefern zu wollen.

