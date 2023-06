Nach freiwilligem Ruhestand Neuseelands Ex-Regierungschefin Jacinda Ardern schreibt ein Buch

Die frühere neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern will ein Buch über ihre Erfahrungen schreiben. Lange habe sie sich gegen die Idee gesträubt, schrieb die 42-Jährige am Freitag auf Instagram.

„Ich wollte kein Buch schreiben, das sich mit der Innenpolitik der letzten fünf Jahre beschäftigt, aber dann überzeugte mich jemand, dass ich das ja gar nicht tun müsse.“

Stattdessen wolle sie sich mit Dingen befassen, über die sie bereits in ihrer Abschiedsrede vor dem Parlament im April gesprochen habe. „Zum Beispiel die Idee, dass man seine eigene Art von Führungskraft sein und trotzdem einen Unterschied machen kann.“ Genau das habe sie nun vor. Wann das Buch herauskommen soll, sei aber noch unklar. Wenn es so weit sei, dann hoffe sie aber, „dass es die Art von Buch ist, die in mir selbst – als ich 14 war – etwas bewirkt hätte“. Sie arbeite bereits mit mehreren Verlagen zusammen, betonte sie.

Ardern ist seit April auch Sondergesandte für den sogenannten „Christchurch Call“. Die von ihr mitgegründete globale Initiative bekämpft terroristische und extremistisch-gewaltsame Inhalte im Internet. Anfang Juni hatte der britische König Charles III. sie in den persönlichen Adelsstand erhoben und mit dem Titel „Dame Grand Companion“ ausgezeichnet. Bei dem Ritterorden handelt es sich um eine der höchsten Ehrungen des Commonwealth-Landes überhaupt.

Die Labour-Politikerin hatte im Januar überraschend ihren Rückzug angekündigt und gesagt, dass ihr die Kraft fehle, um als Ministerpräsidentin weiterzumachen. Bei ihrem Amtsantritt im Jahre 2017 war sie mit 37 Jahren die damals jüngste Regierungschefin der Welt. 2020 wurde Ardern wiedergewählt. (dpa)