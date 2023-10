Nach Großangriff der Hamas Bidens Unterstützung für Israel bleibt Details schuldig

Am Samstag hat der amerikanische Präsident Joe Biden Israel zugesagt, „alles“ zu tun, um dem von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas angegriffenen Land zu helfen. Die Unterstützung seiner Regierung für die Israelis sei „felsenfest und unerschütterlich“.

„In diesem Moment der Tragödie möchte ich ihnen, der Welt und den Terroristen überall sagen, dass die Vereinigten Staaten an der Seite Israels stehen“, sagte Biden. „Wir werden ihnen immer den Rücken stärken.“

Was das indes konkret bedeutet, war zunächst unklar. Ein ranghoher Regierungsmitarbeiter erklärte bei einem Presse-Briefing lediglich: „Um die Frage, was Israel an militärischer Unterstützung braucht, kümmert sich diese Regierung seit dem ersten Tag.“

Er erinnerte etwa an die eine Milliarde Dollar, die für die Aufstockung der Patriot-Abfangjäger geflossen seien, als die Hamas im Jahr 2021 den Krieg begann. Und an das Abkommen, das Biden 2022 mit dem damaligen israelischen Premierminister Yair Lapid unterzeichnet habe, dass Israel alles habe, was es brauche, um seine Bürger zu schützen und sich zu verteidigen.

Dies sei eine kontinuierliche Verpflichtung, die heute erneut bekräftigt würde, so der Regierungsmitarbeiter. „Wir befinden uns in intensiven Gesprächen mit den Israelis über einige ihrer besonderen Bedürfnisse, damit sie auf diesen schrecklichen Angriff auf den israelischen Staat und das israelische Volk reagieren können.“ Details über ein militärisches Hilfspaket könnte es noch an diesem Sonntag geben, stellte er in Aussicht.

Kein US-Botschafter in Israel

Ein Problem ist, dass der US-Kongress, der solch ein Paket beschließen müsste, durch den Sturz des republikanischen Sprechers des Repräsentantenhauses gerade gelähmt ist. Der Regierungsmitarbeiter gab zu, dass dies eine „einzigartige Situation“ sei. „Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen“, räumte der Beamte ein. „Das ist etwas, was wir diskutiert haben.“

Ungünstig sei in dieser Situation auch, dass Washington derzeit keinen Botschafter in Israel habe. Der Senat hat die im September erfolgte Ernennung von Jack Lew bisher noch nicht bestätigt. Die Demokraten verlangen jetzt, dass das zeitnah geschehe.

Die Aussagen israelischer Beamte, dass Premierminister Benjamin Netanjahu Präsident Biden während ihres Telefonats am Sonntag um eine Art Notfinanzierung für die Iron-Dome-Abfangjäger gebeten habe, wollte der Beamte nicht direkt bestätigen.

„Soweit ich mich erinnere, wurde diese Detailtiefe bei dem Anruf des Präsidenten nicht ausdrücklich erörtert.“ Aber so, wie 2021 die Aufstockung der Patriot-Abfangjäger geschehen sei, gehe er davon aus, dass Washington auch jetzt bereitstehe.