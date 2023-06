Neuseelands Ex-Regierungschefin König Charles ernennt Jacinda Ardern zur „Dame Grand Companion“

Die frühere neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern ist von dem britischen König Charles III. in den persönlichen Adelsstand erhoben und mit dem Titel „Dame Grand Companion“ ausgezeichnet worden.

Bei dem Ritterorden handelt es sich um eine der höchsten Ehrungen des Commonwealth-Landes überhaupt. Die Labour-Politikerin Ardern (42) hatte im Januar überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Während ihrer Regierungszeit musste sie gleich mehrere schwere Krisen meistern und bekam dafür weltweit Anerkennung.

Als Begründung für die Auszeichnung wurde am Montag vor allem Arderns Umgang mit den Attentaten von Christchurch genannt, bei denen ein Rechtsextremist aus Australien im März 2019 in zwei Moscheen 51 Muslime erschossen hatte. Zudem wurde die Politik ihrer Regierung während der Corona-Pandemie hervorgehoben.

Der Pazifikstaat hatte das Land für ausländische Besucher komplett abgeriegelt und kam vergleichsweise sehr glimpflich durch die Krise. „Dadurch hatte Neuseeland eine der niedrigsten Covid-19-bedingten Sterblichkeitsraten in der westlichen Welt“, hieß es. Auch sei es Ardern gelungen, die Kinderarmut in ihrer Heimat zu reduzieren.

Ardern teilte mit, sie sei zunächst „zwiegespalten“ gewesen, ob sie diese Ehrung annehmen soll. „So viele der Dinge, die wir als Nation in den letzten fünf Jahren durchgemacht haben, betrafen uns alle und nicht nur einen Einzelnen“, betonte sie. Jedoch sei dies eine schöne Möglichkeit, Danke zu sagen - „meiner Familie, meinen Kollegen und den Menschen, die mich unterstützt haben“.

Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. im vergangenen Jahr hatte sie erklärt, sie glaube, dass Neuseeland noch zu ihren Lebzeiten eine Republik wird. Schritte in diese Richtung unternahm sie aber nicht.

Der New Zealand Order of Merit (Neuseeländischer Verdienstorden) wurde 1996 von der Queen in ihrer Eigenschaft als Staatsoberhaupt von Neuseeland gegründet. Er wird Personen verliehen, die der Krone und der Nation „löbliche Dienste“ erwiesen haben. „Dame Grand Companion“ ist die höchste der fünf Klassen. (dpa)