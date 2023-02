Herr Yusuf, worin sehen Sie die größten Herausforderungen für Pakistans Sicherheit?

In seinen Nachbarn. Pakistan grenzt im Westen an Afghanistan und den Iran, zwei international isolierte Staaten. Im Osten wartet Indien, unser Hauptkontrahent wegen des Kaschmirkonflikts. Und im Norden grenzt China an, der einzige Nachbar, mit dem wir gut auskommen.

Im Inland haben uns die Folgen des Afghanistankrieges sehr zugesetzt. Die pakistanischen Taliban (TTP) haben sich gegen uns formiert, weil wir den Westen im Kampf gegen den Terror unterstützt hatten. Das entwickelte sich zu einer existenziellen Gefahr für unser Land, doch wir haben sie erfolgreich bekämpft. Aktuell treten die TTP jedoch wieder von Afghanistan aus in Erscheinung.

Noch vor wenigen Jahren schien es, als hätte Pakistan den Terror in den Griff bekommen, doch jetzt nehmen die Anschläge wieder zu. Hat die Regierung die Kontrolle über die Situation verloren?

Die Gewalt im Land beschränkt sich auf die Grenzregionen mit Afghanistan und dem Iran, vor allem in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Die Terrorbekämpfung Pakistans hat große Fortschritte gemacht und die Bevölkerung steht dem Terrorismus geschlossen entgegen. Ich sehe keine Möglichkeit für die pakistanischen Taliban, Gebiete im Land zu erobern.

Zur Person Moeed Yusuf diente von Dezember 2029 bis April 2022 als nationaler Sicherheitsberater Pakistans und beriet dabei den Premierminister sowie den Nationalen Sicherheitsrat

und beriet dabei den Premierminister sowie den Nationalen Sicherheitsrat Der heute 42-Jährige trat im Zuge der andauernden pakistanischen Regierungskrise im April 2022 zurück. Weniger Tage später wurde Premier Imran Khan vom Parlament das Vertrauen entzogen.

vom Parlament das Vertrauen entzogen. Seit Yusufs Rücktritt ist der Posten des nationalen Sicherheitsberaters vakant. Moeed Yusuf © Steffen Roth für den Tagesspiegel / Steffen Roth für den Tagesspiegel

Hat sich die Lage durch den Sieg der Taliban in Afghanistan verändert?

Die zwei Gruppen sind zwar verschieden, aber ich glaube, dass die TTP durch den Sieg der afghanischen Taliban ermutigt wurden und Auftrieb erhielten. Sie sind in der Lage, einzelne Anschläge zu verüben und das wird sich von heute auf morgen leider nicht ändern, aber sie stellen keine großflächige Bedrohung mehr da.

Unsere Stabilität beruht auch auf der Stabilität Afghanistans. Moeed Yusuf, früherer Sicherheitsberater des pakistanischen Premiers

Wie gut ist das Verhältnis zwischen Pakistan und Afghanistan aktuell?

Es war schon immer sehr kompliziert. Die Taliban wurden lange Zeit als Stellvertreter Pakistans bezeichnet, aber das ist einfach falsch. Afghanistan ist unser größter Handelspartner und wir wollen friedlich als Nachbarn zusammenleben. Unsere Stabilität ruht auch auf der Stabilität Afghanistans.

Pakistans Regierung verhandelt aktuell mit Afghanistan, um die TTP zur Aufgabe zu bewegen. Was erhoffen Sie sich aus diesen Gesprächen?

Bisher haben sie noch nicht viel gebracht. Dennoch müssen sie weitergehen, denn Afghanistan wird unser Nachbar bleiben, selbst wenn der Rest der Welt der Region den Rücken kehrt. Diese Isolationsstrategie des Westens gegenüber den Taliban stelle ich übrigens infrage. Einen Kollaps Afghanistans können wir uns nicht leisten – weder hier noch anderswo.

Pakistans größte Sorge ist die Wirtschaftslage Moeed Yusuf

Könnten Sie das ausführen?

Wenn Afghanistan kollabiert, wird es eine neue Flüchtlingswelle geben. Millionen von Menschen werden erst nach Pakistan und dann nach Deutschland, Europa und in andere Erdteile fliehen. Der IS hat seit dem Sieg der Taliban schon mehrere Anschläge in Afghanistan verübt. Wenn wir die Situation im Land weiter ignorieren, wird der internationale Terrorismus zurückkehren und Pakistan und den Westen ins Fadenkreuz nehmen. Hier ist auch Deutschland gefragt, um Lösungen zu finden.

Wie kann die internationale Gemeinschaft Pakistan unterstützen?

Unsere größte Sorge ist die Wirtschaftslage und nicht der Terrorismus. Die internationale Gemeinschaft kann Pakistan am besten durch Investitionen unterstützen. Und da wir nicht an Lagerpolitik glauben, sind wir sowohl mit China als auch dem Westen eng verknüpft. Wenn Firmen sich aus China zurückziehen, stehen wir bereit, um die Lücke zu füllen.

Alle reden vom Klimaschutz, aber wir sind es, die die Suppe auslöffeln müssen. Moeed Yusuf

Warum sollte der Westen in Pakistan investieren, wenn die Sicherheitslage weiterhin angespannt ist und Afghanistan keine Hilfe zusagt?

Ich fordere nicht, Sicherheitsfragen in Pakistan zu ignorieren, aber wir sollten uns viel mehr auf Wirtschaftsthemen konzentrieren. Denn wirtschaftlicher Wohlstand ermöglicht auch eine bessere Sicherheitslage.

Nimmt man Pakistan international überhaupt genügend wahr? Nicht einmal die verheerende Flut im letzten Jahr hatte ein großes mediales Echo.

Die Welt kann es sich gar nicht leisten, Pakistan als Atommacht und geopolitischen Partner zu vernachlässigen. Aber wir sind in der Tat enorm vom Klimawandel betroffen, obwohl unser Anteil daran sehr gering ist. Alle reden vom Klimaschutz, aber wir sind es, die die Suppe auslöffeln müssen. Wegen der Preiserhöhungen ist Pakistan außerdem vom Ukrainekrieg betroffen. Wenn man dann noch Afghanistan und die Klimakrise dazu nimmt, hat man so etwas wie einen Super-GAU. Wir brauchen mehr Unterstützung.

Wie kann sich Pakistan in Zukunft besser international durchsetzen?

Zuerst einmal müssen wir vor unserer eigenen Tür kehren und das Land politisch stabilisieren. Wir müssen uns in der Region vernetzen, statt Konflikte zu bekämpfen. Mit Indien wollen wir Frieden, aber die aktuellen Entwicklungen dort lassen das nicht zu. Außerdem müssen wir die Wirtschaft in Pakistan stärken. Denn wenn wir es nicht schaffen, uns um unsere Schwächsten im Land zu kümmern, wird das den Nährboden für Kriminalität und Gewalt liefern. Je mehr verlässliche Partner wie Deutschland uns dabei unterstützen, desto besser.

Zur Startseite