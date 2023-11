Parlamentswahl in den Niederlanden Hochrechnungen sehen Rechtspopulisten Wilders als klaren Wahlsieger

Die Partei für die Freiheit (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders legt nach der jüngsten Hochrechnung zur Parlamentswahl in den Niederlanden noch weiter zu.

Die PVV kommt demnach auf 37 Sitze der 150 Mandate in der Zweiten Kammer des Parlaments. Das meldet die Nachrichtenagentur ANP am Donnerstag. Er verdoppelt damit sein Ergebnis der vorigen Wahl von 2021. Diese Hochrechnung beruht auf fast 94 Prozent der ausgezählten Stimmen.

Hochrechnungen: Die bisherige Sitzverteilung PVV (Partei für die Freiheit): 37 Sitze (plus 20)

(plus 20) Rot-grünes Bündnis: 25 Sitze (plus 10)

(plus 10) VVD (Volkspartei für Freiheit und Demokratie): 24 Sitze (minus 8)

(minus 8) NSC (Neuer Gesellschaftsvertrag): 20 Sitze (Neueinstieg) (Stand: Hochrechnung, 23.11.2023, vormittags)

An zweite Stelle kommt demnach das rot-grüne Bündnis mit 25 Mandaten, ein Gewinn von zehn. Die bisherige rechtsliberale Regierungspartei VVD vom scheidenden Premier Mark Rutte erzielt nach der Hochrechnung nur noch 24 Mandate, und verliert acht. Die neue Zentrums-Partei NSC kommt auf Anhieb auf 20 Sitze.

Mit einem vorläufigen Ergebnis wird am frühen Donnerstagmorgen gerechnet. Zu der Wahl am Mittwoch waren gut 13 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen.

Wilders strebt schnelle Koalitionsgespräche an

Nach seinem überraschend klaren Wahlsieg will der Rechtspopulist umgehend die Möglichkeiten für eine Regierungsbildung ausloten. Wilders kündigte an, noch am Donnerstag mit der Suche nach Koalitionspartnern zu beginnen.

In seiner Siegesrede unmittelbar nach der Wahl bekräftigte Wilders am Mittwoch seine Entschlossenheit, die Regierungsverantwortung zu übernehmen. Er sei zuversichtlich, eine Einigung dafür zu erzielen können, denn seine Partei sei nun zu groß geworden, um sie zu ignorieren.

Diese Punkte stehen auf Wilders Agenda Jegliche Einwanderung („Tsunami von Asyl und Einwanderung“) stoppen

Moscheen schließen

Verbot des Korans

Niederländische Zahlungen an die EU kürzen

Beitritt neuer EU-Mitglieder (wie Ukraine) verhindern

Keine weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine (Quelle: Reuters, dpa)

Allerdings zeichnen sich schwierige Koalitionsgespräche ab. Denn keine der konservativen Parteien, mit denen Wilders eine Regierung bilden könnte, teilt seine Anti-EU-Ideen. Für eine Mehrheit braucht Wilders mindestens zwei Parteien

„Wir wollen regieren und ... wir werden regieren“, sagte Wilders. Er kündigte an, „dem Tsunami von Asyl und Einwanderung“ ein Ende zu machen und das Land den Niederländern zurückzugeben. Zugleich zeigte er sich dafür auch kompromissbereit. „Ich verstehe sehr gut, dass wir keine Maßnahmen ergreifen sollten, die verfassungswidrig sind“, sagte er.

Die Niederlande haben gesprochen und das muss auch umgesetzt werden. Geert Wilders, Partei für die Freiheit

„Der Wähler hat nun gesprochen“, sagte Wilders am Mittwochabend im Fernsehen. „Ich glaube, dass wir jetzt alle über unseren Schatten springen müssen.“ Auf keinen Fall dürfe der Wählerwille übergangen werden. „Die Niederlande haben gesprochen und das muss - was mich betrifft - auch umgesetzt werden“, so Wilders.

Wilders war darum bemüht, Ängste vor einem zu radikalen Vorgehen seiner Partei für die Freiheit (PVV) zu zerstreuen. Die von ihm angestrebte Zwangsschließung von Moscheen sei aktuell kein Thema, versicherte er. Priorität habe jetzt, den „Asyl-Tsunami“ zu begrenzen.

Niederländische Muslime machen sich nach Wilders-Sieg Sorgen

Niederländische Muslime befürchten nach Wilders Wahlsieg eine Periode der Unsicherheit. „Als praktizierender Muslim mache ich mir Sorgen“, sagte Muhsin Köktas, Vorsitzender eines muslimischen Interessenverbands, am Donnerstag im niederländischen Fernsehen.

„Ich hatte dieses Ergebnis wirklich nicht erwartet. Auf Muslime kommt eine schwierige Zeit zu.“ Er verwies darauf, dass Wilders’ Partei für die Freiheit (PVV) Moscheen schließen und den Koran verbieten wolle.

Geert Wilders nach Bekanntgabe der ersten vorläufigen Ergebnisse der Parlamentswahlen in Den Haag. © picture alliance/dpa/AP

Wenn Wilders dieses Programm jetzt in einer Regierung umsetzen sollte, könnten Muslime in den Niederlanden ihre Religion nicht mehr frei ausüben. „Wir glauben an Demokratie und Rechtsstaat“, sagte Köktas. Er respektiere das Urteil der niederländischen Wähler. „Aber als gläubiger und praktizierender Muslim mache ich mir Sorgen.“

Rechtsliberale mitverantwortlich für PVV-Erfolg?

Die PVV von Wilders (60) war in den vergangenen Wochen in den Umfragen immer weiter gestiegen. Als Mitverantwortliche dafür wird vielfach die Spitzenkandidatin der Rechtsliberalen, Dilan Yesilgöz, gesehen. Sie hatte zu Beginn des Wahlkampfes gesagt, dass sie Wilders als Koalitionspartner nicht von vornherein ausschließe.

Spitzenkandidatin der rechtsliberalen Rutte-Partei: Dilan Yesilgöz © dpa/Patrick Post

Der scheidende Ministerpräsident Rutte, ebenfalls ein Rechtsliberaler, hatte eine Zusammenarbeit mit Wilders dagegen immer abgelehnt. Im niederländischen Fernsehen wurde deshalb am Mittwochabend sofort die Frage aufgeworfen, ob Yesilgöz Wilders mit ihrer Annäherung salonfähig gemacht habe.

Die vorgezogene Parlamentswahl war notwendig geworden, nachdem im Sommer Ruttes Mitte-Rechts-Koalition nach nur 18 Monaten im Amt geplatzt war. Anlass dafür war ein Streit über Migrationspolitik.

Rutte, der am längsten amtierende Ministerpräsident der niederländischen Geschichte, hatte daraufhin seinen Abschied aus der nationalen Politik angekündigt, er will jetzt Nato-Generalsekretär werden. Bis zum Antreten einer neuen Regierung bleibt er allerdings noch im Amt.

Wer sind die Wähler der PVV?

Umfragen haben mehrfach ergeben, dass Wilders-Wähler ihre Zukunft tendenziell pessimistisch einschätzen und Angst vor Veränderungen haben. Sie wohnen häufig in stagnierenden Industriegebieten oder auf dem Land, wo die Jungen wegziehen.

Zu Wilders Parolen gehört deshalb nicht nur „Der Islam gehört nicht zu den Niederlanden“, sondern auch „Mehr Personal in der Pflege“ und „Niedrigere Mieten und Steuern“. Diese Mischung aus rechten Parolen und klassisch linken Forderungen betrachten Politologen als sein Erfolgsrezept.

Eine weitere Besonderheit: Wilders' Partei hat nur ein einziges Mitglied - ihn selbst. So will er verhindern, dass ihn andere überstimmen und selbst das Zepter übernehmen könnten. (dpa, Reuters, AFP, Tsp.)