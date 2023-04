„Pu der Bär“ bekommt eine Ohrfeige Taiwanischer Kampfjetpilot macht Anti-China-Aufnäher zum Verkaufshit

Ein Aufnäher mit dem Aufdruck der Kinderbuch-Figur „Pu der Bär“ ist in Taiwan innerhalb weniger Tage zum Verkaufsschlager geworden. Mit der Karikatur wollen taiwanesische Bürger und Angehörige der Luftwaffe ein Zeichen des Widerstandes gegen China setzen.

Auf dem Aufnäher ist der aus dem Buch von A. A. Milne bekannte Bär zu sehen, wie er von einem taiwanischen Schwarzbären einen Faustschlag kassiert. Darunter steht in großen Buchstaben der Ausruf „Scramble!“.

Die Aussage auf dem Aufnäher bezieht sich auf einen englischen Militärausdruck, Kampfflugzeuge in Aktion zu versetzen. Damit bezieht sich der Designer des Aufnähers wahrscheinlich auf die dauerhafte Alarmbereitschaft, in der sich das taiwanesische Militär aufgrund der Bedrohung aus China befindet.



Erst am Wochenende hatte das chinesische Militär ein dreitägiges Übungsmanöver vor dem Inselstaat abgehalten. Die kommunistische Führung in Peking betrachtet das seit mehr als 70 Jahren unabhängig regierte Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht immer wieder mit einer Eroberung.

Taiwanische Luftwaffe erlaubt Aufnäher auf Uniform

In der taiwanesischen Bevölkerung ist Widerstand und die Abneigung gegen Chinas groß– und damit auch die Begeisterung für den „Pu der Bär“-Aufnäher. „Ich wollte mit diesem Aufnäher die Moral unserer Truppen stärken“, erklärt der Designer des Aufdrucks, Alex Hsu.

Bereits seit letztem Jahr wird der Bären-Aufnäher in Hsus Online-Shop „Wings Fan Goods Shop“ verkauft. Popularität erlangte er aber vor allem, als er am Samstag auf einem Foto eines Kampfjetpiloten zu sehen war, welches das taiwanesische Militär veröffentlichte.

Seitdem kann Hsu sich vor Anfragen kaum retten und hat bereits weitere Aufnäher in Produktion gegeben. „Wo kann man so einen Aufnäher bekommen? Garantiert ein Verkaufsschlager!“, twittert auch die taiwanesische Botschaft in den USA.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gab die taiwanesische Luftwaffe an, ihre Mitglieder nicht „explizit dazu zu ermutigen“, den Aufnäher auf ihrer Uniform zu tragen. Man behalte sich aber eine offene Haltung allem gegenüber vor, was die Moral der Truppen stärke.

Der taiwanesische Schwarzbär, auch Formosa genannt, gilt als Symbol der nationalen Identität. Früher war der Inselstaat international unter dem Namen Formosa bekannt.

„Pu der Bär“ hingegen wird häufig als Karikatur des chinesischen Staatsoberhauptes Xi Jinping genutzt. In China werden jegliche Memes der Figur zensiert, sodass auch die taiwanesischen Aufnäher nirgendwo in den sozialen Netzwerken zu finden sind.

Die Staatsführung in Peking hingegen veröffentlichte am Montag Videos der Manöver vor der Küste Taiwans, teilweise untermalt mit schneller Popmusik. Das Video scheint sich explizit an taiwanesisches Publikum zu richten, da es alte Schriftzeichen verwendet, die nur noch in Taiwan, nicht aber auf dem chinesischen Festland verwendet werden.

Taiwan gilt als eines der liberalsten Länder Ostasiens, in dem auch Meinungs- und Pressefreiheit einen hohen Stellenwert haben. So ziert eine Version des Aufnähers von Alex Hsu auch den Schriftzug „Fight for Freedom“ (zu deutsch: Kampf für Freiheit)

