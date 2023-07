Putin provoziert mit Stalin-Aussage Polen bestellt russischen Botschafter nach Drohung ein

Polen hat am Samstag den russischen Botschafter ins Außenministerium in Warschau einbestellt. Die Einberufung des russischen Botschafters sei nach „provokativen Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie Drohungen und anderen unfreundlichen Handlungen der Russischen Föderation gegenüber Polen und unseren Verbündeten“ erfolgt, erklärte Vizeaußenminister Pawel Jablonski.

Die Grenzen zwischen den Ländern seien „absolut unantastbar und Polen ist gegen jegliche Revision“ dieser Grenzen.

Putin hatte Polen am Freitag bezichtigt, „revanchistische Pläne“ zu haben und Gebiete in der Westukraine zurückerobern zu wollen - eine Behauptung, die von den russischen Behörden immer wieder erhoben wird. Während einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats hielt Putin außerdem daran fest, dass die westlichen Regionen des heutigen Polens „ein Geschenk Stalins“ an die Polen nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen seien.

Am Freitagabend hatte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki Putin im Kurzbotschaftendienst Twitter entgegnet, dass „Stalin ein Kriegsverbrecher war, der für den Tod von Hunderttausenden von Polen“ während und nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich gewesen sei. (dpa)