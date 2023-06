Russische Söldner sollen an die Leine Wie sich Verteidigungsminister Schoigu als Stratege inszeniert

Seit dem ersten Tag des Krieges gegen die Ukraine hat der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu ein Problem: Niemand hält ihn für einen Strategen. In den letzten Tagen versucht er auffällig, seine Autorität zu festigen. Und das geht schief.

Schoigus Behauptungen, die russische Armee schlage die ukrainische Gegenoffensive erfolgreich zurück, ist offensichtlich zumindest übertrieben. Die Auswertung von Satellitenbildern straft den Minister Lügen, sie zeigen den langsamen Vormarsch ukrainischer Truppen in verschiedenen Richtungen.

Jetzt erließ Schoigu den Befehl, der offenbar das Gewaltmonopol der Armee wiederherstellen soll. Alle in der Ukraine kämpfenden Söldnertruppen haben bis zum 1. Juli einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium zu schließen – und der wichtigste Söldnerführer, Jewgeni Prigoschin, widersetzt sich. Wie nicht anders zu erwarten.

Die Tschetschenen gehen bei dem Spiel voran

Also musste am Montag eine Inszenierung herhalten. Den ersten Vertrag schloss der russische Generalstab mit der sogenannten schnellen Eingreiftruppe „Achmat“. Ihren Angehörigen, einer Truppe von mehreren tausend Mann, werden zahlreiche Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen. Sie besteht aus tschetschenischen Kämpfern, die offiziell in Rosgwardija, die russischen Nationalgarde eingegliedert sind. Faktisch hat also das russische Verteidigungsministerium einen Vertrag mit dem russischen Innenministerium, zu dem Rosgwardija gehört, geschlossen.

Doch diese skurrile Inszenierung zeigt, dass es mit dem Gewaltmonopol der russischen Sicherheitsorgane in manchen Fällen nicht weit her ist. Tatsächlich sind die „Achmat“-Kämpfer nicht Moskau, sondern nur einem ergeben: dem tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow. Der wiederum hat aber seine unbedingte Loyalität zum Kreml Dutzende Male, und nun erneut wieder, unter Beweis gestellt.

Der Einsatz von Söldnern im Krieg gegen die Ukraine hat für den Kreml eine Reihe von Vorteilen. Die Kosten belasten nicht den Staatshaushalt, Putin muss keine Generalmobilmachung verkünden und bei toten Söldnern entstehen keine Verpflichtungen für den russischen Staat, die Familienmitglieder zu entschädigen. Das soll sich mit den Verträgen jetzt ändern: Hinterbliebene sollen künftig Zuwendungen erhalten.

Lage um das Akw Saporischschja Nach der Zerstörung des Kachowka-Stausees wird die Atomenergiebehörde IAEA die Daten zur Wasserhöhe in der Nähe des Atomkraftwerkes Saporischschja jetzt selbst messen. Ständig im Atomkraftwerk von Saporischschja präsente IAEA-Inspekteure müssten Zugang zu dem Stausee erhalten, um klären zu können, warum es „bedeutende Unterschiede“ bei den Messungen verschiedener Einrichtungen gebe. Das Wasser des Sees wird zur Kühlung der Reaktoren benötigt.

Auch Wachfirmen großer russischer Rohstoffkonzerne schützen seit geraumer Zeit nicht nur die eigenen Besitzungen. So finanziert nach Recherchen der BBC beispielsweise Gazpromneft, die Öl-Tochter des Gazprom-Konzerns, irreguläre Truppen im Ukraine-Krieg. Die Einheiten von Gazprom nennen sich Fakel, Potok und Redut. Wagner-Chef Prigoschin hat ihren Einsatz in Bachmut bestätigt. Er beklagte kürzlich im Telegram-Kanal „Novosti Osetii“ jedoch auch, dass diese Einheiten kaum in der Lage seien, wirkungsvoll zu kämpfen. Ihnen fehlten Ausbildung, Nachschub und fähige Kommandeure.

Erstaunlich ist dabei, wie viel Ungehorsam sich Prigoschin erlauben darf. Jeder andere würde für Jahre ins Gefängnis wandern, wenn er auch nur ein kritisches Wort über die Armee verlöre. Er dagegen scheint unantastbar. Um das zu verstehen, muss man einen Blick auf sein Verhältnis zu den zentralen Säulen des russischen Sicherheitssystems werfen: das Verteidigungsministerium, den militärischen Geheimdienst GRU, den Geheimdienst FSB und natürlich den Oberkommandierenden, Präsident Wladimir Putin.

Putin hält Prigoschin noch immer für nützlich

Die entscheidende Rolle bei der Schaffung der Wagner-Gruppe spielte der Militärgeheimdienst GRU. Dabei handelt sich nicht um eine gewöhnliche Spionagetruppe: Zum GRU gehören die berüchtigten Eliteeinheiten der Speznas. Aus ihren Reihen stammte auch der militärische Wagner-Kommandeur Dmitri Utkin. Nach Ansicht von Experten hält die GRU noch immer ihre Hand über Prigoschin und seine Leute.

Die Haltung der Armeeführung ist weniger eindeutig. Während Teile der Generalität die wiederholten Angriffe Prigoschins satthaben und hinter vorgehaltener Hand die Untätigkeit von Präsident Putin beklagen, werden General Sergej Surowikin, dem operativen russischen Befehlshaber in der Ukraine, Sympathien für die Söldner nachgesagt. Schließlich schaffen sie maßgebliche Entlastung für die kämpfende Truppe.

Letztlich ausschlaggebend ist die Position Putins, dessen Unterstützung sich Prigoschin offenbar noch immer sicher sein kann. Eine der wichtigsten Strategien Putins war es immer, unterschiedliche Interessengruppen gegeneinander auszuspielen. Prigoschins Fehde mit den Generälen passt ideal in dieses Muster. Denn zumindest bei Prigoschin kann sich Putin sicher sein, dass er keine realen Machtoptionen in Moskau hat, weil die politische Elite den Emporkömmling hasst.

Zugleich aber hat der Söldnerführer mit seinen Zehntausenden Kämpfern genügend Kraft, um die Generäle von Gedanken an irgendwelche Revolten abzuhalten.