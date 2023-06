Russischer Hinterhalt Ukraine verliert westliche Panzer vom Typ Leopard und Bradley

Nach einem russischen Angriff auf eine Panzerkolonne in der südostukrainischen Region Saporischschja sollen ukrainische Soldaten mehrere westliche Militärfahrzeuge verlassen zurückgelassen haben. Darunter auch einen Leopard-Panzer vom Typ 2A6, berichtete der Twitteraccount Oryx am Freitag.

Neben dem Panzer aus deutscher Produktion würden Bilder auch vier verlassene US-amerikanische Bradley-M2-Schützenpanzer zeigen – von denen drei bei dem Angriff beschädigt worden seien. Mit Stand Montagfrüh zählt Oryx laut CNN 16 verlorene US-Schützenpanzer des gleichen Typs. Heißt: Fast 15 Prozent der von Washington geschickten 109 Bradley wurden zerstört, beschädigt oder zurückgelassen.

Doch zumindest der Verlust des Leopard 2A6 dürfte nicht von langer Dauer sein: Der deutsche Kampfpanzer sei bereits von einem ebenfalls aus deutscher Produktion stammenden Bergepanzer geborgen worden, berichtet das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf einen ukrainischen Panzermechaniker.

Ein Video, des russischen Verteidigungsministeriums soll einen Leopard-Panzer aus deutscher Produktion zeigen, der von den russischen Streitkräften erbeutet wurde. © REUTERS/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/Uncredited

Das zeige die hohe Bedeutung nicht nur der Lieferung von Waffen und Kampffahrzeugen, sondern auch den hohen Wert von Hilfsfahrzeugen wie Bergepanzern, Tankfahrzeugen und Bulldozer-Panzern für die ukrainische Gegenoffensive, analysiert das Blatt.

„Das ist beeindruckend“, schreibt der ehemalige US-General Ben Hodges in einer Analyse der ukrainischen Gegenoffensive für die US-amerikanische Denkfabrik „Center for European Policy Analysis“ (CEPA). Nun könne der Leopard repariert und wieder im Kampf eingesetzt werden.

Berichte des russischen Verteidigungsministeriums, wonach russische Truppen mehrere Leopard-Panzer erobert haben sollen, können zurzeit nicht unabhängig bestätigt werden.

Moskau hatte Videomaterial veröffentlicht, das auch US-amerikanische Bradleys zeigen soll. Doch eine Frage bleibt: Wie konnte es zu diesem Vorfall kommen, in dem so viel westliches Equipment zu Schaden kam?

Ukrainer gerieten in russischen Hinterhalt

Der ehemalige italienische Soldat und Militärexperte Thomas C. Theiner vermutet hinter dem Angriff in der ukrainischen Region Saporischschja einen „Hinterhalt russischer Kampfhubschrauber und russischer Panzerabwehr“. Die Panzerabwehr habe sich in Baumreihen versteckt, schreibt Theiner auf Twitter. Zudem sei die Kolonne von „drohnengestütztem Artilleriefeuer getroffen“ worden.

Die ukrainischen Truppen hätten gar „keine Chance auf Erfolg“ gehabt, analysiert Theiner nach der Sichtung von Videos, die die betroffene 47. mechanisierte Brigade veröffentlicht hatte. Die Panzerkolonne sei ohne Luftabwehr und Artillerieunterstützung unterwegs gewesen. „Die Offiziere, die diesen Angriff geplant und angeordnet haben, müssen entlassen werden“, fordert er.

Auf ukrainischen Videos sei zu sehen, wie die Soldaten versuchten, ihre Fahrzeuge und Kameraden zu retten, twittert Theiner. „Wahrscheinlich überlebten fast alle dank der überlegenen Panzerung der westlichen Fahrzeuge.“

Minenfelder in der Ukraine schränken Mobilität ein

Dass die russische Luftwaffe überhaupt in der Lage war, die Panzerkolonne anzugreifen, führt der Militärexperte Gustav Gressel auf die überschaubaren Verluste ebendieser zurück.

Diese habe im Ukrainekrieg nicht so sehr gelitten wie die russische Infanterie, schreibt Gressel ebenfalls bei Twitter. Davon würde die russische Armee nun profitieren. Zudem würden ausgedehnte Minenfelder in der Ukraine die Mobilität von Bodenfahrzeugen einschränken. „Daher sind sie leichter abzufangen.“

Auch Gressel vermutet hinter dem Angriff auf die Panzerkolonne einen „Hinterhalt von (russischen) Kampfhubschraubern“. Demnach sei die Kolonne wohl auf dem Weg zur Front unter feindliches Feuer geraten.

Unter den zurückgelassenen Fahrzeugen befindet sich wohl auch ein Minenräumfahrzeug vom Typ BMR-2, heißt es auf der Internetseite von Oryx. Wäre der mutmaßliche russische Hinterhalt nicht gewesen, hätte sich die Panzerkolonne womöglich ihren Weg durch die Minenfelder bahnen können.

Wurde der Leopard als Köder eingesetzt?

Ob der Angriff auf die Panzerkolonne, in dem der Leopard 2A6 mitfuhr, einen Dämpfer für die ukrainische Gegenoffensive bedeutet, darf laut dem Militärexperten Hodges zumindest bezweifelt werden.

Der Ex-Militär rechnet viel mehr damit, dass „die Tatsache, dass ein Leopard zu einem so frühen Zeitpunkt auf dem Schlachtfeld zu sehen ist, (...) wahrscheinlich dazu gedacht ist, viel Aufmerksamkeit auf dieses Gebiet zu lenken“.

Der Leopard könnte als „Köder“ gedient haben, um „die Russen zu verwirren, wo der Hauptangriff letztendlich stattfinden wird“. Ob das der Plan der ukrainischen Befehlshaber gewesen sei, könne er aber nicht wissen. „Ich hätte es so gemacht.“

Weitere Leopard-Panzer in der Ukraine außer Gefecht gesetzt

Laut der Oryx-Recherchen ist der vorübergehende Verlust des Leopard-Panzers aus der Kolonne nicht der einzige: Sie führen in ihrer Liste einen weiteren Panzer vom Typ 2A6 als verlassen auf. Jeweils ein 2A6 und ein 2A4 sollen zudem zerstört worden sein.

Insgesamt sind damit schon vier der Hightech-Kampfgeräte verloren gegangen. Neben den deutschen Leopard-Schützenpanzern führt der Oryx-Blog noch drei weitere verlassene und teilweise beschädigte Leopard-Minenräumpanzer auf. Die Fahrzeuge hatte Finnland der Ukraine überlassen.

Bereits Anfang Juni hatte das russische Verteidigungsministerium berichtet, dass eigene Truppen einen Leopard-Panzer zerstört hätten. Ein angebliches Beweisvideo stellte sich schnell als falsch heraus, statt eines Panzers war das Ziel ein Landwirtschaftsgerät.

Hinter den neuerlichen Berichten stehen jedoch zwei Blogger, die aus frei verfügbaren Quellen im Internet seit Beginn des Krieges Materialverluste auf russischer und ukrainischer Seite sammeln.

Ukraine fordert mehr Panzer

Deutschland hat der Ukraine nach Angaben der Bundesregierung bereits 18 Leopard-Panzer vom Typ 2A6 geliefert. Drei weitere kamen laut Oryx aus Portugal. Der Panzertyp 2A4 wurde demnach aus vier Ländern geliefert: 14 aus Polen, jeweils acht aus Kanada und Norwegen und sechs aus Spanien.

Weitere Länder haben Panzer zugesagt, die noch nicht in der Ukraine angekommen sind – und Kiew wünscht sich noch mehr. „Jeder Leopard 2 ist für die entscheidende Offensive (der Ukraine) buchstäblich Gold wert“, sagte Kiews Vize-Außenminister Andrij Melnyk dem Tagesspiegel.

Laut dem ehemaligen ukrainischen Botschafter in Berlin werden „viel mehr westliche Kampfpanzer, Schützenpanzer und weitere gepanzerte Fahrzeuge“ dringend benötigt. (mit Reuters)