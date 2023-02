Russlands Krieg Tag 358 Der Wiederaufbau der Ukraine als lukratives Geschäft

In der Nacht zu Donnerstag hat Russland wieder einmal Raketen und Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert – und dabei Wohnhäuser getroffen. Nach Angaben der ukrainischen Behörden kam in Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk eine 79 Jahre alte Frau infolge eines Raketeneinschlags ums Leben.

Acht Personen wurden verletzt, 50 Wohnhäuser und ein Industriebetrieb beschädigt. Auch in anderen Gebieten, wie etwa in der Westukraine in Lwiw, griffen die Russen mit Raketen die Infrastruktur der Ukraine an.

Fast ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion ist der Krieg also noch lange nicht beendet. Und doch wird schon über das Danach nachgedacht. Nicht nur politisch. Es sind nicht wenige, die hoffen, aus der Not in der Ukraine Profit schlagen zu können. Klingt makaber, doch für viele Unternehmen ist der Wiederaufbau der Ukraine ein lukratives Geschäft.

Die „New York Times“ nennt die Ukraine „die größte Baustelle der Welt“. Unternehmer würden sich für einen „Multimilliarden-Dollar-Goldrausch“ positionieren. Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Schienen, Fabriken – es gibt unfassbar viel Infrastruktur, die neu errichtet werden muss. Von lettischen Dachdeckunternehmen, südkoreanischen Handelsspezialisten und Betonwerksbetreibern aus Deutschland schreibt die Zeitung.

Mehr als 300 Unternehmen aus 22 Ländern sollen sich bei der Konferenz „Rebuild Ukraine“ angemeldet haben. Allein in Frankreich sollen im Dezember 700 Unternehmen zu einer Konferenz zum Wiederaufbau, organisiert vom französischen Präsidenten, gekommen sein.

Sergiy Tsivkach von „UkraineInvest“, einem Regierungsbüro zur Anwerbung von Investitionen, sagte gegenüber der „NYT“: „Alle sagen: Wir wollen beim Wiederaufbau der Ukraine helfen. Aber wollen sie ihr eigenes Geld investieren oder Dienstleistungen oder Waren verkaufen? Das sind zwei verschiedene Dinge.“

Wie viel Mittel letztlich wirklich zur Verfügung stehen werden, wird vom Westen abhängen; davon, wie viel die USA und die EU bereit sein werden zu zahlen, welche Banken mitziehen. Bleibt zu hoffen, dass die Ukrainer von dem Geld profitieren und sich nicht bloß die Konten der Unternehmer gefüllt werden.

Die Nachrichten des Tages im Überblick:

Über Kiew sind zuletzt mehrere Ballons abgeschossen worden, teilten die Behörden mit. Ein Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte sagt, Russland wolle so die „Luftverteidigung identifizieren“ und von Drohnen ablenken. Mehr dazu lesen Sie hier.

. Das schreibt das Institute for the Study of War (ISW) in dessen täglichen Bericht. Dies und mehr in unserem Newsblog. Der israelische Außenminister Eli Cohen hat als erster ranghoher Politiker Israels seit Kriegsbeginn die Ukraine besucht. Nach einem Treffen mit Außenminister Dmytro Kuleba kündigte er an, Israel werde mit bis zu 200 Millionen Dollar Projekte im Gesundheitswesen und in der zivilen Infrastruktur mitfinanzieren.

Das schrieb Zorn auf Twitter. Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, geht nach eigenen Worten von einer Eroberung der seit Monaten heftig umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut erst im „März oder April“ aus. Er macht die „monströse Militärbürokratie“ für das langsame Vorankommen verantwortlich.

