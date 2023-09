Ukraine-Invasion Tag 582 Russlands Wirtschaft wächst, Deutschlands schrumpft – ein Oligarch hat eine Theorie, warum

Russlands Wirtschaft wächst, die Deutschlands wird 2023 schrumpfen. Zugegeben, es ist ein Äpfel-Birnen-Vergleich, lenkt aber den Blick auf die doch überraschende Resilienz des putinschen Wirtschaftssystems. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach zuletzt von einem Wirtschaftswachstum von 2,8 Prozent in diesem Jahr, die Internationale Währungsfonds geht immerhin von 1,5 Prozent aus. Für Deutschland sagen die Experten einen Rückgang von 0,6 Prozent der Wirtschaftsleistung voraus.

Nun kann man mit einigem Recht einwenden, dass Putins Kriegswirtschaft den russischen Geldkreislauf am Laufen und am Leben hält und das russische Wirtschaftsmodell, das auf den klimaschädlichen Energieträgern Erdöl und Erdgas fußt, wenig nachhaltig ist. Für den Moment kann das dem Kremlherrscher aber herzlich egal sein.

Der bekannte russische Oligarch Oleg Deripaska hat sich zuletzt zu den Gründen geäußert, warum die russische Wirtschaft sich besser schlägt, als es angesichts der Sanktionen des Westens zu erwarten war. Deripaska ist unter anderem am zweitgrößten Aluminiumunternehmen der Welt beteiligt und an einer von Russlands größten Investmentgesellschaften. Zudem mischt er im russischen Flugverkehr und Energiesektor mit.

Gegenüber der „Financial Times“ erklärt Deripaska, dass ihn die Entwicklung der russischen Wirtschaft selbst überrascht. „Ich war mehr oder weniger sicher, dass bis zu 30 Prozent der Wirtschaft zusammenbrechen würde, aber es war viel weniger.“ Dass das nicht eintrat, lag laut dem Milliardär zum einen am Wachstum der Industrieproduktion in Russland und dem verstärkten Export in die Länder des globalen Südens; hier ist es vor allem auch der weiter laufende Export von Erdöl und Ölprodukten, der einen Großteil des Staatshaushaltes finanziert. Die Privatwirtschaft habe sich gut auf die Situation eingestellt, sagt er. Laut offiziellen russischen Zahlen ist der Export nach China zuletzt um ein Drittel gewachsen, der nach Indien hat sich verdreifacht. Außerdem habe sich die Privatwirtschaft gut auf die Situation eingestellt, sagt er.

Dabei gehört Deripaska nicht zu den erklärten Putin-Fans. Seine eher kriegskritischen Äußerungen brachten ihm Drohungen aus dem Kreml ein, eine seiner Immobilien wurde konfisziert. Sein Standpunkt: In diesem Krieg gibt es für keine Seite mehr etwas zu gewinnen. In Putins Russlands grenzt auch das schon an Vaterlandsverrat.

Sein Blick auf die wirtschaftliche Situation: „Wir haben so viele Anstrengungen unternommen, um die Welt global zu machen, in Bezug auf Handel, Investitionen, Informationsfluss. Sanktionen wirken da einfach nicht, sie sind ein Instrument des 19. Jahrhunderts. Im 21. Jahrhundert sind sie nicht mehr effizient.“

Und weiter: „Von der nächsten Milliarde Menschen, die bald geboren werden, werden 70 Prozent in dieser Region (Asien, Anm. d. Red.) leben. Sehen wir der Realität ins Auge: Sie wollen Entwicklung, sie brauchen russische Ressourcen, russische Lösungen, Handel mit Russland.“

Man muss Deripaskas Standpunkt nicht mögen. Einen Punkt hat er aber wohl. Und über den sollte sich auch der Westen Gedanken machen, wenn es darum geht, wie man Putin wirtschaftlich unter Druck setzen kann.

