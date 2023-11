„Terroristen fliehen nach Süden“ Hamas soll laut Israels Verteidigungsminister die Kontrolle über Gaza verloren haben

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat nach den Worten des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant „die Kontrolle in Gaza“ verloren, berichtet unter anderem die israelische Tageszeitung Haaretz. Die Hamas-Kämpfer seien dabei, in den Süden des Palästinensergebiets zu flüchten, Zivilisten plünderten Hamas-Stützpunkte, sagte Gallant am Montag in einem von israelischen Fernsehsendern ausgestrahlten Video.

Die Zivilbevölkerung habe „kein Vertrauen mehr in die Regierung“ der Hamas im Gazastreifen, sagte der Minister.

Die israelische Armee werde Gaza-Stadt vollständig einnehmen und die Hamas werde sie dabei nicht aufhalten, heißt es. Jeden Tag eliminiere die Armee Hamas-Kommandeure und Dutzende oder sogar Hunderte von Terroristen.

Gallant fügte hinzu, dass die israelische Armee in den letzten Tagen ihre Operationen gegen die Tunnel der Hamas intensiviert habe und alle Terroristen herausgeholt würden: „Sie werden entweder eliminiert oder sie werden sich bedingungslos ergeben. Es gibt keine dritte Möglichkeit.“

Hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas waren am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hatten Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt, darunter zahlreiche Kinder. Israelischen Angaben zufolge wurden etwa 1200 Menschen in Israel getötet und rund 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Seitdem greift das israelische Militär massiv Ziele im Gazastreifen an, inzwischen sind Bodentruppen in das Palästinensergebiet eingedrungen. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden bis Montagabend im Gazastreifen 11.240 Menschen getötet. (AFP)