Tiefe Risse in der Kreml-Führung Geheimdienst-Leak über angebliche Verschwörung gegen Putin

Ob Putins Tod als mögliches Kriegsszenario oder die Stationierung von Nato-Elitetruppen in der Ukraine: Täglich dringen neue Details aus angeblichen Dokumenten der US-Geheimdienste nach außen. Sie waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, werden nun aber von Medien, darunter „Vice“ und die „New York Times“, ausgewertet – nachdem sie zunächst auf der Kommunikations-Plattform „Discord“ veröffentlicht wurden und sich anschließend im Internet verbreiteten.

Russische Armeeführung soll Plan gehabt haben, den Krieg zu sabotieren – zum Schaden Putins

„Vice“ berichtet unter Berufung auf eines der Geheimdienstdokumente über ein besonders brisantes Gerücht, das Spannungen innerhalb der russischen Führung zum Thema hat. In dem Dokument wird eine ukrainische Quelle zitiert, die wiederum eine russische Quelle mit angeblichem Zugang zum Kreml angezapft habe. Es wird behauptet, dass es einen Versuch gegeben habe, den russischen Angriffskrieg aus den Reihen der Militärführung zu sabotieren.

Verantwortlich für den Sabotageversuch sollen demnach Nikolai Patruschew und Waleri Gerassimow gewesen sein, ihres Zeichens Offizier im Sicherheitsrat der Russischen Föderation und Oberbefehlshaber über die russischen Truppen im Überfall auf die Ukraine. „Vice“ zitiert aus dem Dokument:

„Russland plante, Ressourcen von Taganrog, Russland, nach Mariupol, Ukraine, umzuleiten und seine Aufmerksamkeit [damit] auf die Südfront zu richten. Laut [der Quelle] stand der Plan für die ‚Offensive‘ im Verdacht, eine Strategie zu sein, die vom Sekretär des russischen Nationalen Sicherheitsrats Nikolai Patruschew und dem russischen Generalstabschef Waleri Gerassimow entwickelt wurde, um Putin zu sabotieren.“

Zum Hintergrund: Aktuell konzentrieren die Russen ihre Angriffe vor allem im Donbass im Osten der Ukraine.

Die Behauptung ist also zusammengefasst: Ein Sabotageversuch hochrangiger Militärs habe darin bestanden, militärische Niederlagen herbeizuführen – mit dem Ziel, Putin schlecht dastehen zu lassen.

Weiter heiße es in dem Geheimdienstdokument, bei den angeblichen Sabotagebemühungen sei in der Zeitplanung berücksichtigt worden, dass Putin am 5. März eine Chemotherapie begonnen hätte – und damit nicht in der Lage gewesen wäre, einzugreifen. Gerüchte über Putins Gesundheitszustand gibt es schon lange. Auch der ukrainische Geheimdienst behauptete, dass der Kreml-Chef krank sei. Beweise jedoch fehlen.

Putin greift ein: Munitionsstreit zwischen Prigoschin und Schoigu

Ob die Behauptungen in dem Geheimdienstdokument stimmen, lässt sich derzeit nicht klären. Allerdings bieten die Leaks weitere Hinweise auf Uneinigkeit innerhalb der russischen Armeeführung. Die „New York Times“ hat nun weitere, neu entdeckte Dokumente ausgewertet und spricht davon, dass die bereits bekannten Spannungen innerhalb der russischen Führung um den richtigen Weg im Ukrainekrieg größer seien, als bisher bekannt. Das gehe aus dem geleakten Material hervor.

Es geht unter anderem um Jewgeni Prigoschin, den Chef der in der Ukraine eingesetzten Söldner-Gruppe Wagner, und den Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Prigoschin, dem politische Ambitionen nachgesagt werden, hatte sich mehrfach öffentlich darüber beklagt, dass seine Männer in der Ukraine mit zu wenig Munition kämpfen müssten. Das Verteidigungsministerium würde seine Anrufe ignorieren, behauptete Prigoschin, dessen Soldaten ein wichtiger Faktor im russischen Militär sind.

Wer steckt hinter dem Leak? Die „Washington Post“ berichtet, die Person identifiziert zu haben, die für den aktuellen Geheimdienstskandal verantwortlich sein soll.

Die Zeitung bezeichnet die Person als „jungen, charismatischen“ Waffenliebhaber, der unter anderem durch antisemitische und rassistische Äußerungen auffiel.

Angeblich ist der Streit zwischen Prigoschin und Schoigu so weit eskaliert, dass Kreml-Chef Putin einen Schlichtungsversuch unternommen habe. In einem geleakten Dokument der US-Geheimdienste, das der „New York Times“ vorliegt, werde von einem Treffen zwischen den Männern am 22. Februar 2023 berichtet – anberaumt von Putin.

Dem Dokument nach sei es bei dem Treffen „zumindest teilweise“ um Prigoschins öffentliche Anschuldigungen und die resultierenden Spannungen mit Schoigu gegangen. Zum Ergebnis des Treffens steht offenbar nichts in dem Dokument. Wenn Datum und Inhalt des Treffens stimmen, war es jedoch offensichtlich nicht erfolgreich, da Prigoschin im März erneut wegen fehlender Munition gegen das Verteidigungsministerium austeilte.

Streit um russische Todeszahlen

Wie viele russische Soldaten sind bisher im durch Putin ausgelösten Ukrainekrieg getötet oder verwundet worden? Das ist nicht mit Sicherheit zu sagen, da man sich dazu auf Angaben der Kriegsparteien verlassen müsste. Dem neuen Leak zufolge gebe es aber auch in dieser Frage einen Streit zwischen dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB und dem Verteidigungsministerium.

Einem geleakten Dokument nach, das der „New York Times“ vorliegt, habe der FSB dem Verteidigungsministerium die Verschleierung der Zahlen über die russischen Opfer in der Ukraine vorgeworfen. US-amerikanische Geheimdienstvertreter würden das als Beleg werten, dass das Verteidigungsministerium zögerlich dabei sei, schlechte Nachrichten an die Kreml-Führung zu melden.

FSB-Beamte würden behaupten, so zitiert die „New York Times“ aus einem Dokument, dass die Zahl der Toten und Verwundeten unter der russischen Nationalgarde, der Wagner-Söldnertruppe und den von Ramsan Kadyrow eingesetzten Kämpfern nicht berücksichtigt wurde. Das Verteidigungsministerium arbeite also mit geschönten, zu niedrigen Opferzahlen, so der Vorwurf.

In dem Dokument vom 28. Februar nenne der FSB eine Zahl in der Nähe von 110.000 toten und verwundeten Russen. Allerdings stehe nicht im Dokument, welche Zahlen das Verteidigungsministerium intern kommuniziere. Russische Behörden haben seit September 2022 keine neuen Schätzungen zu getöteten Soldaten veröffentlicht, damals zählte das Verteidigungsministerium 5937 Tote.

Was steht noch in den geleakten Dokumenten? Nach Angaben der „New York Times“ enthalten die Unterlagen unter anderem Informationen zu Plänen der USA und der Nato zur Unterstützung einer ukrainischen Militäroffensive im Frühjahr gegen Russland.

im Frühjahr gegen Russland. Die Dokumente beinhalten US-Medienberichten zufolge unter anderem Informationen zu Waffenlieferungen an die Ukraine und Angaben zum Munitionsverbrauch . Es gibt auch Landkarten, auf denen der Frontverlauf eingezeichnet ist, und Standorte russischer und ukrainischer Truppenverbände und deren Mannschaftsstärken. Einige der als „geheim“ gekennzeichneten Schriftstücke stammten vom Februar und März, wie das Nachrichtenportal „Politico“ berichtet.

. Es gibt auch Landkarten, auf denen der Frontverlauf eingezeichnet ist, und Standorte russischer und ukrainischer Truppenverbände und deren Mannschaftsstärken. Einige der als „geheim“ gekennzeichneten Schriftstücke stammten vom Februar und März, wie das Nachrichtenportal „Politico“ berichtet. Der US-Verbündete Ägypten soll geplant haben, bis zu 40.000 Raketen verdeckt nach Russland zu verschiffen. Das berichtete die „Washington Post“ unter Berufung auf die Dokumente.

Analysen und Informationen zu anderen Ländern, wie zum Beispiel China oder Israel, seien ebenfalls in den Dokumenten enthalten, schrieb die Zeitung „Washington Post“. Auch sei teilweise zu erkennen, mit welchen Methoden die US-Geheimdienste die Informationen gesammelt hätten und wer die Quellen seien.

Welchen Informationen aus dem Leak ist zu trauen?

Alle Medienberichte und auch die Dokumente selbst sind mit einem Fragezeichen versehen. Es ist derzeit nicht klar, in welchem Umfang den Informationen aus dem Leak getraut werden kann.

Südkorea und die USA zweifeln zumindest in Teilen an der Echtheit der durchgestochenen US-Geheimdienstpapiere, auch Kiew sprach von teilweisen Fälschungen. Das britische Verteidigungsministerium schreibt auf Twitter von einem „ernstem Level der Ungenauigkeit“.

Welche Informationen nicht stimmen sollen, ist diesen offiziellen Verlautbarungen jedoch nicht zu entnehmen. Der „Telegraph“ etwa berichtet unter Berufung auf Militäranalysten, dass die in den Dokumenten aufgeführten amerikanischen Schätzungen von ukrainischen Verlusten übertrieben seien – die Schätzungen hinsichtlich russischer Verluste seien hingegen untertrieben.