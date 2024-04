Tod von sieben Hilfskräften Netanjahu räumt „unbeabsichtigten“ Angriff auf Hilfskonvoi ein

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eingeräumt, dass die Hilfskräfte von World Central Kitchen getötet worden seien. „Leider ist es gestern zu einem tragischen Zwischenfall gekommen, bei dem unsere Streitkräfte unbeabsichtigt unschuldige Menschen im Gazastreifen trafen“, sagte Netanjahu am Dienstag in Jerusalem in einer Videobotschaft, als er nach einer Operation das Krankenhaus verließ.

„Das passiert im Krieg, wir prüfen es gründlich“, sagte er. Seine Regierung stehe mit den Regierungen der betroffenen Personen in Kontakt und werde „alles tun, damit so etwas nicht noch einmal passiert“.

Die israelischen Streitkräfte hätten den Hilfskonvoi am Montagabend wegen der Vermutung attackiert, ein Terrorist sei mit ihm unterwegs gewesen, berichtete die israelische Zeitung „Haaretz“ am Dienstag unter Berufung auf nicht näher genannte Verteidigungsbeamte. Hamas und andere Terrororganisationen kapern immer wieder Hilfslieferungen und leiten diese um.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat eine rasche Untersuchung des Todes von sieben ausländischen Mitarbeitern der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) durch einen israelischen Luftangriff im Gazastreifen gefordert. „Die israelische Regierung muss diesen schrecklichen Vorfall schnell und gründlich untersuchen“, schrieb die Grünen-Politikerin am Dienstag auf der Plattform X (früher Twitter).

Auch US-Außenminister Antony Blinken hat von Israel eine „rasche, gründliche und unabhängige Untersuchung“ gefordert.

Großbritannien bestellt den israelischen Botschafter wegen der Tötung von Helfern im Gazastreifen ein. Außenminister David Cameron hatte zuvor auf X erklärt, mit seinem israelischen Kollegen Israel Katz gesprochen zu haben. Der Tod der sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen sei völlig inakzeptabel. Unter den Toten sind auch drei Briten (Reuters, AFP)