Türkischer Präsident sagt Auftritte ab Erdoğan zeigt Schwäche – mitten im Wahlkampf

In Europa können Auslandstürken seit Donnerstag ihre Stimme für die Wahl am 14. Mai abgeben – doch auf die Ermunterung von Recep Tayyip Erdoğan müssen sie verzichten: Der Staatspräsident sagte einen für den Abend geplanten Auftritt bei türkischen Auslands-Fernsehsendern aus gesundheitlichen Gründen ab.

Schon seit zwei Tagen muss der 69-Jährige nach einem Schwächeanfall seine Wahlkampfauftritte in Anatolien streichen. Seine Regierung dementiert Gerüchte, er habe einen Herzinfarkt erlitten, doch auch wenn Erdoğan nur eine Magenverstimmung hat, wie es offiziell heißt, offenbaren seine gesundheitlichen Probleme eine politische Schwäche.

Denn eigentlich wollte Erdoğan diese Woche in die Offensive gehen, um aus einem Umfragetief herauszukommen. Daraus wird nun erst einmal nichts.

Ein Fernsehauftritt wirft Fragen auf

Erdoğans Probleme begannen am Dienstag. Nach einem langen Tag auf Wahlkampftour wollte der Präsident am Abend einem regierungsfreundlichen Fernsehsender ein Interview geben. Zunächst verzögerte sich der Beginn der Sendung, dann begann Erdoğan während der Frage eines Journalisten zu röcheln.

Die Kamera blieb auf den Fragesteller gerichtet, der besorgt auf den Präsidenten schaute und seine Mitarbeiter anzischte, sie sollten das Interview für eine Werbepause unterbrechen. „Ohweh, ohweh“, war Erdoğans Stimme noch zu hören, dann brach die Live-Sendung ab.

Als Erdoğan 20 Minuten später wieder auf dem Bildschirm erschien, bat er die Zuschauer um Entschuldigung: Er habe eine Magenverstimmung. Kurz darauf war die Sendung zu Ende.

Erdoğan sagte daraufhin zunächst seine Wahlkampftermine für Mittwoch ab. Am Donnerstag werde er hoffentlich wieder auf dem Damm sein, schrieb der Präsident auf Twitter.

Doch dann ließ er auch am Donnerstag zwei Auftritte im Süden der Türkei absagen; an der Einweihung des ersten türkischen Atomkraftwerkes – die eigentlich ein Höhepunkt seines Wahlkampfes werden sollte – will der Präsident per Videoschalte teilnehmen.

Nur eine Magenverstimmung?

Für einen Mann seines Alters sind Erdoğans gesundheitliche Probleme im Wahlkampfstress nichts Ungewöhnliches. Dass er mindestens zwei Tage statt wie angekündigt nur einen Tag außer Gefecht ist, deutet jedoch darauf hin, dass seine Erkrankung ernster sein könnte, als er zunächst angenommen hatte.

In der Gerüchteküche auf Twitter wurde aus der Magenverstimmung ein Herzinfarkt und aus der Ruhepause eine Krankenhauseinlieferung. Erdoğans Informationsdirektor Fahrettin Altun sah sich gezwungen, dies als haltlose Desinformation zurückzuweisen.

Doch dass es dem Präsidenten „sehr gut“ geht, wie sein Stellvertreter Fuat Oktay sagt, passt auch nicht zu der mehrtägigen Zwangspause mitten im Wahlkampf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der Türkei-Experte Timur Kuran von der amerikanischen Duke-Universität verglich den Mangel an Transparenz mit den Zeiten kranker Kreml-Herrscher der Sowjetunion. Erdoğans Regierung lasse nur an die Öffentlichkeit, was ihr politisch ratsam erscheine, schrieb Kuran auf Twitter.

Sein Gesundheitszustand ist schon lange Thema

Um Erdoğans Gesundheitszustand ranken sich seit Jahren viele Spekulationen, häufig befeuert vom Wunschdenken seiner Gegner. Im Jahr 2011 unterzog sich Erdoğan einer Darmoperation, dementierte aber Berichte über eine Krebserkrankung.

Vor sechs Jahren wurde ihm während des Gebets in einer Moschee schlecht, was er mit vorübergehenden Blutzucker-Problemen erklärte. Im Jahr 2021 schlief Erdoğan während einer Video-Botschaft an seine Anhänger mitten im Satz ein. Kurz vorher musste er sich auf seine Frau Emine und einen Leibwächter stützen, als er eine Treppe hinunterging.

Sein Herausforderer und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu liegt zurzeit in den Umfragen vorne. © Imago Images/action press/Depo Photos /Zuma Press Wire

Damals empfahl der einflussreiche Nahost-Experte Stephen Cook von der amerikanischen Denkfabrik CFR westlichen Regierungen, sie sollten sich auf ein vorzeitiges Ausscheiden Erdoğans aus dem Amt vorbereiten. Als Antwort darauf veröffentlichte Altuns Informationsamt ein Video, das Erdoğan beim Basketball-Spielen zeigte. „Unser Präsident war gut in Form“, kommentierte Präsidialamtssprecher Ibrahim Kalin.

Auch diesmal bemüht sich die Regierung, die Probleme des Präsidenten herunterzuspielen. Vizepräsident Oktay erklärte, Erdoğan habe lediglich eine leichte Erkältung. Erdoğan-Anhänger in den Medien schwärmten, die Anteilnahme der Bürger nach Erdoğans Schwächeanfall vom Dienstag zeige, wie beliebt Erdoğan bei den Türken sei. Der Wahlsieg von Erdoğan und seiner Partei AKP bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Mai sei sicher, schrieb Altun auf Twitter.

Außerhalb des Regierungslagers wachsen jedoch die Zweifel an Erdoğans Wahlchancen. In den meisten Umfragen liegt der Präsident hinter seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu; bei der Parlamentswahl ist die Mehrheit der AKP und ihrer rechtsnationalen Partnerin MHP in der Volksvertretung in Gefahr.

Der Journalist Fatih Altayli von der Internetzeitung Habertürk erinnerte seine Leser daran, dass Erdoğan ursprünglich in Erwartung eines sicheren Sieges weniger Auftritte geplant habe als bei früheren Wahlkämpfen.

Dass er nun aber trotz seiner ohnehin hohen Arbeitsbelastung als Staatschef wieder über die Dörfer ziehe, sei ein Hinweis darauf, dass sich die Regierung ihrer Sache weniger sicher sei, als sie öffentlich zugebe, schrieb Altayli.