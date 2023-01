Ukraine-Invasion Tag 341 So veränderte der Kampfeinsatz rekrutierte Strafgefangene der Wagner-Gruppe

Anfang Januar hatte die Söldner-Gruppe Wagner die ersten rekrutierten Strafgefangenen aus ihren eigenen Reihen nach absolviertem Fronteinsatz wieder entlassen. Die „New York Times“ hat nun versucht, das System der Rekrutierungen zu rekonstruieren. Dabei konnte sie auch mit ehemaligen Gefangenen oder Verwandten von solchen sprechen.

Da ist zum einen der Fall des 22-jährigen Andrej Jastrebow. Er hatte, so schreibt es die Zeitung, eine Haftstrafe wegen Diebstahls verbüßt und schloss sich Wagner nach der Freilassung an. Ein Verwandter von ihm, der aus Angst vor Repressalien seinen Namen nicht nennen will, sagte, Jastrebow sei als veränderter Mann nach Hause gekommen „Wir haben alle das Gefühl, dass er sich in einer Art Hypnose befindet.“ Er sei emotionslos – und will offenbar wieder zurück an die Front.

Da ist Anastasia, die über einen Verwandten spricht, der ebenfalls bei Wagner gewesen sein soll. „Er ist nicht wegen des Geldes gegangen, dafür war er zu stolz.“ Er sei gegangen, „weil er sich vor seiner Mutter schämte und seinen Namen reinwaschen wollte“. Auf dem Papier seien die Rekrutierten auch nie in den Krieg gezogen, sondern nur in andere Gefängnisse nahe der ukrainischen Grenze verlegt worden. Als Anastasia den Aufenthaltsort ihres Verwandten erfahren wollte, habe man ihr lediglich gesagt, er sei nicht erreichbar.

Und da ist der 26-jährige Igor Matyukhin, ebenfalls wegen Diebstahls verurteilt. Er saß nach eigener Aussage bereits seine dritte Strafe ab, als Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ihn angeworben habe. Die Aussicht auf ein neues Leben veranlasste Matyukhin, sich den Söldnern anzuschließen. Er kam in ein Ausbildungslager nahe Luhansk und erlebte dort, wie er es der „New York Times“ beschreibt, ein Klima der Angst. Allein dafür geschaffen, die Gefangenen zum Kämpfen zu bewegen. Demnach sei ihnen mit Hinrichtungen im Schnellverfahren gedroht worden. Matyukhin selbst floh, als ukrainische Soldaten das Camp angriffen.

Es sind nur drei Beispiele für die rekrutierten Strafgefangenen, die zurückkehren. Yana Gelmel, russische Anwältin für die Rechte von Gefangenen, sagte der Zeitung: „Das sind psychisch gebrochene Menschen, die mit einem Gefühl der Rechtschaffenheit zurückkehren und glauben, dass sie getötet haben, um das Vaterland zu verteidigen.“ Es könnten „sehr gefährliche Leute“ sein.

